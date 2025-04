ZDF

"Deutschland – Eine Erfahrung": Jan Böhmermann fährt mit dem E-Scooter von Köln nach Chemnitz

Runter vom Schreibtischstuhl, rauf auf den E-Scooter: Jan Böhmermann "erfährt" sein Heimatland Deutschland auf zwei Rollen. Vor ihm liegen mehr als 600 Kilometer, die er von Köln-Ehrenfeld nach Chemnitz, der Kulturhauptstadt Europas 2025, zurücklegen wird. Zu sehen ist die "ZDF Magazin Royale"-Spezialausgabe "Deutschland – Eine Erfahrung" am Freitag, 25. April 2025, 23.00 Uhr, im ZDF und bereits ab 20.00 Uhr in Web und App des ZDF.

Jan Böhmermanns E-Scooter-Tour ist nicht gescripted und führt ihn in mehreren Etappen von neun bis 17 Stunden, Tag und Nacht, bei Wind und Wetter, quer durch Nordrhein-Westfalen, Hessen, Thüringen und Sachsen bis nach Chemnitz. Seine Deutschlanderfahrung startet Jan Böhmermann am Freitag, 11. April 2025, mit seinem E-Scooter, genannt "Kadmos", in Köln-Ehrenfeld und einem letzten "Farewell" vormittags am Kölner Dom. Die Social-Media-Kanäle des "ZDF Magazin Royale" begleiten Jan Böhmermann auf seiner Reise in Echtzeit bei Instagram, Mastodon und auf der Reise-Website. Wie lange die Reise dauern wird, hängt ab von Wetter, Straßenverhältnissen, Böhmermanns Gesundheitszustand und der Verfassung des "Kadmos".

"Eine mehr als 600 Kilometer lange Reise mit dem E-Scooter quer durch unser verzagtes, zerrissenes Deutschland – von West nach Ost, durch vier Bundesländer, Wälder, Mittelgebirge, Städte, Dörfer, Täler und Ebenen – ist die einzige echte Möglichkeit, die Herausforderungen unserer Gegenwart körperlich zu erspüren. Ich will am eigenen Leib erfahren, worüber ich sonst nur vom Schreibtisch aus rede: Deutschland. Auf, auf, in die Wirklichkeit", kündigt Jan Böhmermann an.

Ob ihm das gelingt, ob er an seinem Ziel Chemnitz ankommt und wenn ja, wann und in welchem Zustand, das zeigt das ZDF in der "ZDF Magazin Royale"-Spezialausgabe "Deutschland – Eine Erfahrung".

