Montag, 5. Mai und 12. Mai 2025, 18.00 Uhr

SOKO Potsdam

ZDF-Programmhinweise Bitte aktualisierte Programmtexte beachten!! Montag, 5. Mai 2025, 18.00 Uhr SOKO Potsdam Verlust Apothekersohn Philip Cornelius macht es sich gerade auf der Couch gemütlich, als er ein Klirren im Haus hört. Kurze Zeit später ist ein Schuss im Einfamilienhaus zu hören. Zunächst sieht es nach Einbruch aus. Doch die Kommissare finden schnell heraus, dass der Student hinter dem Rücken seines Vaters mit gepanschtem Hustensaft gedealt hat. Sie vermuten in den illegalen Geschäften den Schlüssel zur Aufklärung des Falls. Die Fahndung konzentriert sich zunächst auf den Kompagnon des Opfers: Marvin Naumann. Er wurde kurz zuvor aus dem vielversprechenden Business hinausgedrängt. Als Marvin bei der Festnahme flieht, wird er zum Tatverdächtigen. Hat er Philip umgebracht, um das lukrative Hustensaft-Geschäft selbst zu übernehmen? Doch auch der Stiefvater des Opfers, Dr. Michael Tietze, gerät ins Visier der Ermittlung. Denn der bekannte Potsdamer Arzt wurde erpresst. Als die Kommissarinnen Marvin Naumann endlich festnehmen, können sie ihn der Dealerei überführen. Gibt es zwischen Tietze und den Jungs eine Verbindung? Plötzlich wird Tietze Opfer eines bewaffneten Angriffs. Auch der trauernde Apotheker und Vater des Opfers, Stefan Cornelius, verhält sich zunehmend auffällig. Die Kommissarinnen müssen das immer dichter werdende Netz aus Lügen und Geheimnissen entwirren, um den wahren Hintergrund des Mordes zu verstehen und den Täter zu überführen. Die Folge ist bereits eine Woche vor der Ausstrahlung in Web und App des ZDF verfügbar. Montag, 12. Mai 2025, 18.00 Uhr SOKO Potsdam Falsche Scham Das Leben des Familienvaters Andreas Littauer endet auf einem einsamen Feldweg bei Potsdam. Eine Kugel steckt in seinem Kopf. Sein Portemonnaie ist leer: Geld und EC-Karten fehlen. Betroffen bleiben seine Frau Charlotte Littauer und die gemeinsame Tochter Svea zurück. Was der Familienvater und Lebenscoach nachts im Wald gemacht hatte, bleibt ihnen ein Rätsel. Ungewöhnlich ist: Sein Wagen stand auf dem "Staatsgebiet Neu-Preußen". Selbst ernanntes Staatsoberhaupt von "Neu-Preußen" ist Rolf Erich Versicke. Der Reichsbürger schreckt nicht davor zurück, seine Außengrenzen mit der Waffe zu verteidigen. Marcel und David bekommen Versickes Schutzmaßnahmen schnell zu spüren. War Andreas Littauer zur falschen Zeit am falschen Ort? Charlotte Littauer, Svea und Schwager Nils Wehlheim haben ein wasserdichtes Alibi. Sie waren in der Tatnacht auf einer Familienfeier, zu der Andreas Littauer nicht mitgegangen war. Wollte er jemanden im Wald treffen? Versicke rückt nach und nach mit Informationen heraus: Er will einen Mann am Tatort gesehen haben. Als versucht wird, Littauers Bankkarte zu nutzen, nehmen die Kommissare Tobias "Tippi" Gladrow fest. Der Kleinkriminelle gibt zwar zu, die Bankkarte gestohlen zu haben, aber da sei der Mann doch schon tot gewesen! Lügt "Tippi", um einen Raubmord zu vertuschen? Die Folge ist bereits eine Woche vor der Ausstrahlung in Web und App des ZDF verfügbar.

