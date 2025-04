ZDF

"Zwischen Likes und Leere": ZDF-Reportage "37°Leben" über Einsamkeit

Viele junge Menschen wie Luis (32) und Marie (23) fühlen sich einsam, obwohl sie vernetzt sind und ein soziales Umfeld haben. Welche Wege finden sie aus der Einsamkeit? Dieser Frage geht die "37°Leben"-Reportage "Einsamkeit – Zwischen Likes und Leere" nach. Sie ist ab Freitag, 11. April 2025, 8.00 Uhr, im ZDF zu streamen und am Sonntag, 13. April 2025, 9.03 Uhr, im TV zu sehen.

Marie hat gute Freundinnen, aber ihr fehlt die Nähe eines Partners. Beim Kontaktknüpfen stößt sie auf viel Unverbindlichkeit. Ihre Gefühle reflektiert sie in Reels und Poetry-Slams. "Ich habe akzeptiert, dass diese Gefühle da sind. Ich versuche, einen guten Umgang damit zu finden." Durch ihre Offenheit möchte sie anderen Menschen Mut machen und zeigen, dass Einsamkeit nicht als Schwäche betrachtet werden muss.

Luis merkt, dass oberflächliche Kontakte ihn nicht erfüllen: "Alle posten nur glückliche Gesichter, alles muss instagrammable sein, aber das ist nicht real." Er hat erkannt, dass er analog Menschen treffen muss, deswegen geht er klettern und zum Yoga. Diese Offline-Erfahrungen sucht er nun aktiv. Und er hilft sich selbst mit einem YouTube-Kanal, der die Probleme thematisieren soll. Schafft er es, die Tiefe zu finden, nach der er sich sehnt?

