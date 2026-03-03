PAYBACK GmbH

Beim Bezahlen automatisch PAYBACK Punkte sammeln: dm-drogerie markt startet mit der Sparkassen-Card

Berlin, München, Karlsruhe (ots)

Einkaufen, bezahlen und dabei ganz automatisch Punkte sammeln: dm-drogerie markt macht das für seine Kundinnen und Kunden jetzt noch einfacher. Ab sofort können sie in allen dm-Märkten in Deutschland PAYBACK Punkte sammeln, indem sie einfach mit ihrer verknüpften Sparkassen-Card (Debitkarte) bezahlen. Nach dem erfolgreichen Start bei regionalen Handelspartnern und der bundesweiten Ausweitung auf EDEKA, Netto Marken-Discount und Aral ist dm der nächste große Partner, bei dem das sogenannte "Bezammeln" möglich ist - bezahlen und punkten in einem Schritt. Insgesamt steht dieser Service inzwischen bei mehr als 24.000 Akzeptanzstellen des PAYBACK Programms zur Verfügung; bei dm ist er von Beginn an flächendeckend nutzbar.

"Unsere Kundinnen und Kunden wünschen sich Lösungen, die ihren Alltag erleichtern", sagt dm-Geschäftsführer Sebastian Bayer. "Mit dem automatischen Sammeln von PAYBACK Punkten beim Bezahlen bieten wir genau das: einen nahtlosen Service ohne zusätzlichen Aufwand. Dass für das Punktesammeln an der dm-Kasse kein Wechsel von Karten oder Apps erforderlich ist, macht das Einkaufen für unsere Kundinnen und Kunden noch bequemer."

Auch PAYBACK sieht in der neuen Kooperation einen wichtigen Schritt für das Einkaufserlebnis von Millionen Menschen. "dm gehört zu den beliebtesten PAYBACK Partnern", erklärt PAYBACK Geschäftsführer Bernhard Brugger. "Gemeinsam machen wir das Punktesammeln so einfach wie möglich. Bezahlen und gleichzeitig punkten - das passt perfekt zum Alltag und zur Philosophie von PAYBACK und dm-drogerie markt."

Aus Sicht der Sparkassen ist der Ausbau ein weiterer Meilenstein. "Mit dm kommt ein weiteres Schwergewicht des deutschen Einzelhandels hinzu", so Dr. Joachim Schmalzl, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV). "Damit wird das Bezahlen mit der Sparkassen-Card noch attraktiver: schneller, digitaler und mit echtem Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden. Möglich wird das durch das Girocard-System in der Sparkassen-Card."

So einfach funktioniert das Punktesammeln beim Bezahlen

Voraussetzung ist lediglich die einmalige Verknüpfung der Sparkassen-Card mit dem PAYBACK Konto. Diese erfolgt in wenigen Schritten über das Online-Banking oder die App der Sparkasse. Danach gilt: Karte vorhalten, bezahlen - und die PAYBACK Punkte werden automatisch gutgeschrieben.

PAYBACK zählt aktuell mehr als 35 Millionen aktive Kundinnen und Kunden und arbeitet mit über 700 Partnerunternehmen zusammen. Die Sparkassen sind mit über 36 Millionen Privatgirokonten die größte Finanzgruppe Europas. Bei dm sammeln Kundinnen und Kunden PAYBACK Punkte bei jedem Einkauf - vom klassischen Drogerieartikel über nachhaltige dm-Markenprodukte bis hin zu Services wie Fotos, Express-Abholung oder Online-Bestellungen. Mit Coupons, insbesondere aus der PAYBACK App, lassen sich die Punkte zusätzlich vervielfachen.

Über dm-drogerie markt:

Bei dm-drogerie markt arbeiten europaweit insgesamt 93.000 Menschen in mehr als 4.200 Märkten. In 14 europäischen Ländern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2024/2025 einen Umsatz von 19,2 Milliarden Euro, davon 13,3 Milliarden Euro in Deutschland mit rund 63.600 Mitarbeitenden. Kundinnen und Kunden wählten dm beim Kundenmonitor 2025 erneut zum beliebtesten Drogeriemarkt. Unabhängige Studien - etwa die "Stern"-Befragung mit Statista - bestätigen dm regelmäßig eine ausgezeichnete Arbeitskultur und Zusammenarbeit, im Handel wie branchenübergreifend. Für sein Engagement im Bereich Nachhaltigkeit wurde dm mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis "Konsumgüter Einzelhandel 2024" ausgezeichnet. Einblicke in weitere Aktivitäten bietet der "Bericht zur Zukunftsfähigkeit".

Über PAYBACK:

PAYBACK wird allein in Deutschland schon von über 35 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt, denn sie erhalten von mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 18 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und ist vielfach ausgezeichnet, zuletzt als "kundenfreundlichste App" und "App mit dem größten Mehrwert". Die PAYBACK GROUP ist 19facher "Top Employer" und wurde zum "Leading Innovator 2026" ausgezeichnet.

Über die Sparkassen-Finanzgruppe:

Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) ist der Dachverband der Sparkassen-Finanzgruppe. Dazu gehören 343 Sparkassen, sechs Landesbanken-Konzerne, die DekaBank, fünf Landesbausparkassen, neun Erstversicherergruppen der Sparkassen und zahlreiche weitere Finanzdienstleistungsunternehmen.

