PAYBACK GmbH

PAYBACK App ist die Lieblings-App der Deutschen

Ranking von WirtschaftsWoche und Innofact bestätigt große Beliebtheit, hohe Alltagsrelevanz und Akzeptanz der Nutzer

München (ots)

Die PAYBACK App ist die Lieblings-App in Deutschland und zusätzlich die führende App, wenn es um Einkaufen und Loyalität geht. Das zeigt ein aktuelles Ranking 2026 der WirtschaftsWoche, das gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Innofact erstellt wurde. Mit einem Indexwert von 196 Punkten führt PAYBACK nicht nur über alle Kategorien hinweg, sondern auch im Segment der Lebensmittel- und Handels-Apps. Damit setzt sich PAYBACK deutlich gegen die Apps von u.a. Rossmann, Lidl Plus und Rewe durch und bestätigt seine Position als führender Bonus- und Vorteilsbegleiter im Einkaufsalltag.

"Das Ranking zeigt einen klaren Trend: Vor allem Anwendungen, die beim täglichen Einkauf die meisten Vorteile bieten, gewinnen an Bedeutung. Hier sind wir mit unserer Multipartner-App klar im Vorteil, weil wir nicht nur bei einem einzelnen Händler Vorteile bieten, sondern bei 700 Unternehmen aus den verschiedensten Branchen. Die PAYBACK App bündelt alle unter einem Dach und bietet viele praktische Services wie einkaufen, punkten, Coupons aktivieren und mobil bezahlen", so PAYBACK Geschäftsführer Dominik Dommick. "Großartig ist, dass auch unsere Partner wie dm-drogerie markt, EDEKA und Netto Marken-Discount im Ranking weit oben stehen. Die PAYBACK App verbindet sich smart mit den Partner-Apps. Gemeinsam sind wir dann sogar noch stärker als eine App allein", so Dommick.

Für das App-Ranking wurden nicht nur Nutzungszahlen berücksichtigt, sondern auch qualitative Kriterien wie Alltagsrelevanz, Handhabung, Zuverlässigkeit, Aktualität, stetige Weiterentwicklung und Datenschutz. Die PAYBACK App überzeugt vor allem durch die breite Einsetzbarkeit im Alltag, die enge Verzahnung mit starken Partnern aus Handel und E-Commerce sowie durch regelmäßig aktualisierte Angebote und Coupons.

Mehr Informationen zur Studie gibt es hier: App-Ranking 2026: Das sind die Lieblings-Apps der Deutschen

Über PAYBACK:

PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von über 35 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 18 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und ist vielfach ausgezeichnet, zuletzt als "kundenfreundlichste App" (Focus Money), "App mit dem größten Mehrwert" (SZ) und "Lieblingsapp der Deutschen" (WirtschaftsWoche). PAYBACK ist zudem "Kundenkönig" (BILD), "Leading Innovator 2026" (FOCUS) und mehrfacher "Top Employer" (Top Employers Institute).

