Der Bundeswahlleiter

Bundestagswahl 2021: Presseservice des Bundeswahlleiters am Tag der Bundestagswahl

Wiesbaden (ots)

Zur Bundestagswahl am 26. September 2021 wird der Bundeswahlleiter für die Medien wieder einen umfassenden Presseservice anbieten:

Am Wahltag wird gegen 15:30 Uhr das "Zwischenergebnis zur Wahlbeteiligung am Wahltag bis 14:00 Uhr" veröffentlicht.

Mit den ersten eingehenden amtlichen Ergebnissen aus den 299 Wahlkreisen wird ab 20:00 Uhr gerechnet. Eingehende Ergebnisse werden laufend in das Internetangebot des Bundeswahlleiters unter www.bundeswahlleiter.de eingestellt.

Das vorläufige amtliche Ergebnis wird voraussichtlich in den frühen Morgenstunden des 27. September bekannt gegeben. Danach stehen ausführliche Ergebnisse im Internetangebot des Bundeswahlleiters im pdf-Format zur Verfügung. Zusätzlich wird eine detaillierte Datei mit den Ergebnissen aller Wahlkreise im csv-Format zum Download angeboten.

Die Verbreitung aller Pressemitteilungen erfolgt auf den bekannten Wegen via Webseite des Bundeswahlleiters (www.bundeswahlleiter.de), E-Mail, ots-Dienst und Twitter (@Wahlleiter_Bund).

Das Team des Bundeswahlleiters wird sich am Wahltag bis zur Bekanntgabe des vorläufigen amtlichen Ergebnisses im Deutschen Bundestag in Berlin aufhalten. In der sogenannten "Westlobby" auf der Plenarsaalebene wird der Bundeswahlleiter seine offiziellen Erklärungen abgeben (Zwischenergebnis zur Wahlbeteiligung und Bekanntgabe des vorläufigen Ergebnisses) und bei Bedarf für Interviews zur Verfügung stehen.

Achtung: Dauerakkreditierungen des Deutschen Bundestages oder Legislaturperiodenausweise des Bundespresseamts gelten am 26. September 2021 zum Betreten des Deutschen Bundestages nicht. Interviewwünsche von TV-Medien für den Wahlsonntag sind ausschließlich zu richten an pressestelle@bundeswahlleiter.de (mit Name des Mediums, Nachname, Vorname, Geburtsdatum).

Open-Data-Angebot des Bundeswahlleiters

Für Medien, Wissenschaft und interessierte Anwenderinnen und Anwender bietet der Bundeswahlleiter alle aktuellen Ergebnisdaten zusätzlich auch im XML- und CSV-Format zum Download an. Diese sogenannten offenen Daten können zur maschinellen Weiterverarbeitung genutzt werden.

Veröffentlicht werden die Ergebnisse aller Kreiswahlvorschläge und Landeslisten ab Ebene der Wahlkreise.

Erreichbarkeit der Pressestelle des Bundeswahlleiters:

* bis zum 24. September und ab dem 27. September 2021 (8.00 Uhr) in Wiesbaden

Telefon: 0611 75-3444

E-Mail: pressestelle@bundeswahlleiter.de

* am 25. und 26. September 2021 in Berlin

(bis zur Bekanntgabe des vorläufigen amtlichen Ergebnisses, voraussichtlich am frühen Morgen des 27. September 2021)

Telefon: 030 227-40007

E-Mail: pressestelle@bundeswahlleiter.de

Weitere Auskünfte gibt:

Pressestelle

Telefon: 0611 75-3444

www.bundeswahlleiter.de/kontakt

Original-Content von: Der Bundeswahlleiter, übermittelt durch news aktuell