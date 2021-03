Novum für "Joko & Klaas LIVE": Erstmals bitten Joko & Klaas Herrn ProSieben um Unterstützung

ProSieben

31. März 2021 . Premiere. Erstmals in der besonderen Geschichte von #JKlive bitten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ihren Arbeitgeber, Herrn ProSieben, um Unterstützung für die Einlösung ihres Gewinns am Mittwoch, 31. März 2021. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf: "Für unsere 15 Minuten mussten wir Herrn ProSieben dieses Mal ausnahmsweise um seine Unterstützung bitten. Ohne die Kolleg:innen aus Unterföhring wäre unsere Aktion nicht möglich gewesen. Wir freuen uns sehr, dass sie diese - für einen Fernsehsender sehr ungewöhnliche - Idee mit uns umsetzen wollen. Ausnahmsweise ging es diesmal einfach nicht anders. Wir schwören." ProSieben Chef Daniel Rosemann: "Joko und Klaas haben wirklich eine besondere Idee für eine außergewöhnliche Aktion. Diese Idee will ProSieben unterstützen. Viel Erfolg für #JKlive heute Abend." Wie kommt es zu #JKlive Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf besiegen am Dienstagabend (30. März) ihren Arbeitgeber, gewinnen die erste Sendung der neuen Staffel "Joko & Klaas gegen ProSieben". Für die Einlösung des Gewinns muss ProSieben seine Prime Time am Mittwoch (31. März) für 15 Minuten Live-Sendezeit räumen. Nichts Neues? Doch. Denn für eine besondere Ausgabe #JKLive bitten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf erstmals Herrn ProSieben um Unterstützung. Die bisherigen Ausgaben "Joko & Klaas LIVE" Drei Menschen, die viel zu sagen haben Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf schenken ihre 15 Minuten Sendezeit drei Menschen, die etwas zu sagen haben: Kapitänin Pia Klemp vom beschlagnahmten Schiff "Iuventa 10", Sozialarbeiter Peter Lohmeyer und Bewohnerin des Dorfes Jamel, Birgit Lohmeyer. 10.000 Euro So viel Geld verschenken Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in vier Städten Deutschlands. Dazu schalten sie auf vier Parkbänke, auf denen jeweils ein Mann sitzt. Wer sich als Live-Zuschauer:in als Erste:r an einem der gesuchten Orte innerhalb der 15 Minuten Sendezeit einfindet, gewinnt je 10.000 Euro. ENTKRÄFTER PRO MAX Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf stellen in ihrem eigenen Home-Shopping-Slot ein Gerät vor, das rechtspopulistische Ansichten entlarven kann. Der ENTKRÄFTER PRO MAX widerlegt rechte Parolen mit journalistisch fundierten Antworten. RTL Die beiden Moderatoren nutzen ihre gewonnene Sendezeit, um live gemeinsam das Programm des Konkurrenz-Senders RTL zu schauen und zu kommentieren. Dort läuft eine 15-minütige Corona-Sondersendung. Männerwelten Sophie Passmann führt im Auftrag von Joko & Klaas durch die Ausstellung "Männerwelten". Eine Ausstellung, die auf unterschiedliche Weisen das Thema sexuelle Gewalt gegenüber Frauen thematisiert. Wer glaubt denn sowas? - Die Corona-Call-In-Show In einer Call-In-Show moderieren Joko & Klaas 15 Minuten lang ein ironisches Quiz rund um das Thema Corona und dessen Verschwörungstheorien. Zuschauer:innen können anrufen und mit richtigen Antworten gewinnen. A Short Story Of Moria Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf nutzen ihre erspielte Sendezeit, um Aufmerksamkeit auf die Außengrenzen der EU zu lenken. Ein Flüchtling aus Afghanistan schildert die widrigen Umstände, unter denen er nach Europa kam. Schweinchen Paul Als Pendant zu Reality-Shows wollen Joko & Klaas Kunst und Kultur zeigen. Sie holen sich Schweinchen Paul zu Hilfe, das 15 Minuten lang durch die renommierte Kunstgalerie "Galerie König" spaziert - kommentiert von den beiden Gewinnern. "Joko & Klaas LIVE" - Mittwoch, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn Hashtag zur Show : # JKlive Pressekontakt: Nathalie Galina, Katrin Dietz Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1186 od. 1154 email: nathalie.galina@seven.one katrin.dietz@seven.one Photo Production & Editing Tabea Werner phone: +49 (0) 89 95 07 - 1167 email: tabea.werner@seven.one ProSieben Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbH

