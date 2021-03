ProSieben

Joko und Klaas dominieren den Dienstagabend und gewinnen gegen ihren Arbeitgeber - und die Prime Time

31. März 2021. Der Dienstagabend gehört Joko und Klaas - und Klaas: Der Auftakt der neuen Staffel "Joko & Klaas gegen ProSieben" überzeugt mit 14,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer. Damit gewinnt ProSieben die Prime Time (20:15 bis 23:00 Uhr) am Dienstagabend. Eine neue Folge "Late Night Berlin - Mit Klaas Heufer-Umlauf" holt im Anschluss ebenfalls sehr gute 12,7 Prozent in dieser Zielgruppe. Auch der Mittwochabend gehört Joko und Klaas: Nach dem Sieg gegen ihren Arbeitgeber ProSieben am Dienstag räumt ProSieben die Prime Time am Mittwoch (31. März) und gewährt Joko und Klaas 15 Minuten Live-Sendezeit um 20:15 Uhr. Pressekontakt: Nathalie Galina, Katrin Dietz Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1186 od. 1154 email: nathalie.galina@seven.one katrin.dietz@seven.one Photo Production & Editing Tabea Werner phone: +49 (0) 89 95 07 - 1167 email: tabea.werner@seven.one ProSieben Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbH

