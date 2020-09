Rheinische Post

Röttgen: "Grüne sind der strategische Gegner der CDU"

Düsseldorf (ots)

Für den Bewerber um den CDU-Vorsitz, Norbert Röttgen, hat die Kommunalwahl in NRW gezeigt, dass die Grünen, der "strategische Gegner" der CDU sind. "Es hat sich erneut gezeigt, dass die Grünen der strategische Gegner der CDU sind", sagte Röttgen der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag). Die CDU habe Defizite bei jungen Wählern sowie in Großstädten und besonders in Uni-Städten. "Für Selbstzufriedenheit besteht kein Grund. Unsere Defizite müssen und können wir abbauen", betonte Röttgen. Grundsätzlich sagte er: "Ich freue mich über das landesweit gute Wahlergebnis meiner CDU. Es gibt viel Licht, aber auch Schatten. Eine Kommunalwahl ist eine Wahl in vielen Kommunen mit lokalen Besonderheiten. Trotzdem gibt es allgemeine Schlussfolgerungen."

