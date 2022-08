Herbstferien: Mietwagen weltweit wieder günstiger

CHECK24 GmbH

Mietwagenpreise in Kroatien um 31 Prozent gesunken, in Spanien um fast 20 Prozent

Gestiegenes Angebot und geringere Nachfrage lassen Preise sinken

Die Mietwagenpreise gehen nach den Rekordpreisen der vergangenen Monate wieder etwas zurück.

So kostete ein Mietwagen für die Herbstferien über CHECK24 in der Kalenderwoche 31 (1.8. bis 7.8.2022) im Schnitt zwölf Prozent weniger als vier Wochen zuvor (KW 27).1)

Unter den zehn meistgebuchten Destinationen ist der Preisrückgang in Kroatien am größten. Reisende zahlten dort bei einer Buchung für den Zeitraum der Herbstferien Anfang August 31 Prozent weniger als noch Anfang Juli. Pro Tag zahlten Verbraucher*innen für einen Mietwagen in Kalenderwoche 31 im Schnitt 24,17 Euro. Kroatien hat damit die niedrigsten Mietwagenpreise der beliebtesten Destinationen.

Mit Spanien (minus 19 Prozent), Frankreich (minus 13 Prozent), USA (minus sieben Prozent) und Griechenland (minus sechs Prozent) werden Leihautos in weiteren beliebten Urlaubszielen wieder günstiger.

Allein in Portugal lässt sich ein Anstieg der Mietwagenpreise für die Herbstferien feststellen. Ein Wagen kostet dort pro Tag 44,11 Euro in der KW 31. Damit liegt der Preis zwei Prozent über dem von vor vier Wochen.

Aufgrund der Lieferengpässe der Automobilindustrie war das Angebot verringert. Außerdem haben Vermieter während der Coronapandemie die Flotten verkleinert und konnten diese dann nicht wie geplant wieder hochfahren. Die Chipkrise sorgte dafür, dass die Vermieter ihre Fahrzeugflotte nicht im benötigten Maße bzw. nur zu sehr hohen Preisen aufstocken konnten.

"Aktuell werden wieder Fahrzeuge geliefert, wodurch das Angebot der Vermieter größer wird", sagt Dr. Andreas Schiffelholz, Geschäftsführer Mietwagen bei CHECK24. "Außerdem haben die Vermieter mit den Preisen zu hoch gepokert, sodass die Kund*innen beim Buchen zurückhaltend waren. Die mangelnde Nachfrage sorgt nun für sinkende Preise. Ein Ende der Rekordpreise ist in Sicht."

FOCUS-MONEY: Mietwagenportal von CHECK24 ist das Beste im Netz

Eine Untersuchung von ServiceValue im Auftrag von FOCUS-MONEY hat ergeben, dass das Mietwagenportal von CHECK24 das Beste im Netz ist - bereits zum zweiten Mal in Folge. Damit setzt sich CHECK24 gegen billiger-mietwagen.de und Kayak durch und erhält mit 2,2 die Bestnote.2) Die Grundlage der Auswertung waren mehr als 96.000 Kundenurteile zu 632 Anbietern. Die Bewertung erfolgte auf einer Skala von sehr zufrieden (Note eins) bis unzufrieden (Note fünf).

CHECK24-Mietwagenexpert*innen beraten bei allen Fragen zu Buchung, Abholung und Rückgabe

Bei allen Fragen zu Buchung, Abholung und Rückgabe beraten die CHECK24-Mietwagenexpert*innen an sieben Tagen die Woche persönlich per Telefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportal gebuchte Leihwagen können im digitalen Kundenkonto bis 24 Stunden vor Abholung kostenfrei storniert werden.

1) Datenbasis: alle Mietwagenbuchungen über CHECK24 in den KW 27 und 31 2022

2) Quelle: https://servicevalue.de/ranking/beliebteste-online-portale/ [17.8.2022]

