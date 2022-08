CHECK24 GmbH

Strom vs. Benzin & Diesel: E-Autos trotz hoher Strompreise günstiger als Verbrenner

Bild-Infos

Download

München (ots)

Familie mit Elektroauto zahlt im Beispiel 2.608 Euro im Jahr für Strom

Stromkosten für E-Auto im Schnitt bei 932 Euro p. a., Benzinkosten bei 1.675 Euro p. a.

Die Stromkosten für ein Elektroauto sind bei gleicher jährlicher Fahrleistung 44 Prozent geringer als die Tankkosten eines Benziners - trotz aktuell hoher Strompreise. Insgesamt erhöht das Laden des E-Autos die jährliche Stromrechnung einer vierköpfigen Beispielfamilie um 56 Prozent.

Bei einem Verbrauch von 4.250 kWh jährlich, zahlt ein Musterhaushalt in Deutschland aktuell durchschnittlich 1.676 Euro für Strom - die Kilowattstunde kostet demnach im Juli 39 Cent.1) Eine Untersuchung des ADAC zur Reichweite von Elektroautos hat ergeben, dass die getesteten E-Autos im Schnitt 21,6 kWh pro 100 Kilometer verbrauchen.2) So zahlt eine Familie bei einer durchschnittlichen jährlichen Fahrleistung3) rund 932 Euro an zusätzlichen Stromkosten, wenn sie das Auto vollständig zuhause auflädt. Im Jahr steigen die Kosten dann auf 2.608 Euro.

Jährliche Spritkosten für Benziner 742 Euro höher als Stromkosten eines E-Autos

Im Gegensatz zu einem Elektroauto zahlt eine Familie mit einem Benziner bei gleicher Fahrleistung jährlich knapp 80 Prozent mehr an Tankkosten (742 Euro). Benziner verbrauchen auf 100 Kilometer durchschnittlich 7,7 Liter.4) Beim aktuellen Benzinpreis5) und der durchschnittlichen Fahrleistung liegen die Kosten bei 1.674 Euro im Jahr. Inklusive der Stromkosten muss eine vierköpfige Familie dann 3.350 Euro jährlich aufbringen.

"Die Tankkosten für ein Elektroauto werden häufig überschätzt", sagt Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei CHECK24. "E-Autos sind in der Unterhaltung auch trotz hoher Strompreise weiterhin wesentlich günstiger als Verbrenner. Ein Vergleich der Tankkosten zeigt, dass ein E-Auto auf 100 Kilometer fast sieben Euro günstiger ist als ein Benziner und knapp sechs Euro günstiger als ein Diesel."

1) Der CHECK24-Strompreisindex berücksichtigt pro Netzgebiet den Preis des Grundversorgungstarifs, den jeweils günstigsten Tarif des Grundversorgers sowie den je günstigsten Tarif der zehn preiswertesten Alternativanbieter. Die Preisberechnung basiert auf dem durchschnittlichen Jahresverbrauch eines Vierpersonenhaushalts (4.250 kWh) und erfolgt einmal im Monat. Die Gewichtung wird jährlich anhand des Monitoringberichts der Bundesnetzagentur angepasst. Durch die Nutzung von öffentlichen Ladesäulen können höhere Kosten entstehen.

2) Quelle: ADAC Ecotest ( https://ots.de/bZKjTJ) und eigene Berechnungen

3) Quelle: Autofahrer*innen legen in Deutschland durchschnittlich 10.928 km im Jahr zurück ( https://ots.de/60AaB0)

4) Durchschnittlicher Benzinverbrauch in Deutschland 7,7 Liter pro 100 Kilometer, Quelle: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/verkehr-in-zahlen-2021-2022-xls.html

5) Preis Superbenzin Juni 2022 1,9943 Euro pro Liter, Quelle: Wirtschaftsverband Fuels und Energie e. V. Preis Superbenzin Juni 2022 https://en2x.de/service/statistiken/verbraucherpreise/

Original-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell