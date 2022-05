Radio TEDDY

Es geht wieder los, mit neuen Trikots!

Der Radio TEDDY-Trikottausch - tolle deutschlandweite Unterstützeraktion für Fußballvereine startet größer denn je

Sportliche Aktion mit riesigem "Vorfreude-Charakter": Radio TEDDY und Autohaus König gehen endlich wieder mit dem traditionellen "Radio TEDDY-Trikottausch" an den Start. Ab 9. Mai 2022 können deutschlandweit 50 Fußballvereine mit etwas Glück einen kompletten Satz nigelnagelneuer Trikots für die ganze Mannschaft gewinnen. Einzige Bedingung: Das Team ist unter radioteddy.de angemeldet und wird in den kommenden Wochen aus dem Lostopf gezogen.

Montag bis Freitag, täglich um 8:40 Uhr, 13:40 Uhr und 16:40 Uhr, werden unter allen Bewerbungen Team-Outfits verlost. Ob in Blau-Weiß, Rot-Schwarz oder Blau-Gelb ... für jedes Gewinner-Team wird ein kompletter Trikot- und Hosensatz in den Vereinsfarben und mit "hauseigenem" Logo angefertigt.

Seit zehn Jahren unterstützt Autohaus König die sympathische "Einkleide"-Aktion bei Radio TEDDY, fördert damit vor allem Vereine, die sich dem Breitensport widmen und möchte im Jahr 2022 ein ganz besonderes Signal setzen. "Wir legen noch eins drauf", so Geschäftsführer Dirk Steeger vom Autohaus König. "Denn dieses Mal statten wir 50 Fußball-Teams - so viele wie noch nie - komplett aus! Fast zwei Jahre lang konnten die Kinder nicht oder ausgesprochen selten ihrem geliebten Freizeitsport nachgehen. Gelder fehlen in den Vereinskassen, weil ein Großteil der Einnahmen durch die langandauernden Pandemie-Zeiten weggebrochen ist, und Kinder wachsen nun einmal und brauchen fast in jeder Saison neue Mannschaftskleidung."

Radio TEDDY-Programmchef Roland Lehmann ergänzt: "Kinder waren in der Pandemie die Verlierer. Deshalb ist es jetzt so wichtig, dass sie so schnell wie möglich wieder Freunde treffen und Sport treiben können. Mit dem Radio TEDDY-Trikottausch wollen wir gemeinsam mit unserem Partner zeigen: Wir sind immer an der Seite der Kinder und ihrer Familien. Wenn die neue Saison startet, dann steht ihr auf dem Rasen wie die Stars. Mit euren Freunden, eurem Team und - in brandneuen Trikots!"

