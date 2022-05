Radio TEDDY

"Wir sind total geflasht"

Coach Wincent Weiss testet Potenzial seiner The Voice Kids-Finalisten Benjamin und Marvin beim Star-Training

Bild-Infos

Download

Potsdam (ots)

Fans, die kreischen und jubeln, Interviews und Autogramme geben ... der "Star-Wahnsinn" beginnt ... Den Anfang erlebten Benjamin und Marvin, die beiden "The Voice Kids"-Finalisten vom Team Wincent Weiss, überraschend bei Radio TEDDY in Potsdam. Freitagabend erst hatten sie sich in den Sing Offs gegen ihre Konkurrenz durchgesetzt und sind nun absolut heiß aufs Finale am 6. Mai 2022.

Samstagmittag warf sie ihr Coach gleich mal "ins kalte Wasser". Spontan ging's zu einem exklusiven "Meet & Greet" mit Fans von Wincent nach Potsdam zu Radio TEDDY. Kurz vor Ankunft hieß es für Benjamin und Marvin: "In fünf Minuten seid ihr live auf Sendung!" Ab ins Studio zum Interview mit Radio TEDDY-Moderatorin Cristina, die die beiden mit ihren Fragen löcherte. Wie kommen sie mit dem wahnsinnig zunehmenden Druck klar, was denken sie Sekunden vor dem Auftritt, was werden sie machen, wenn das Spektakel vorbei ist? Da wurde nach Leidenschaften, Lieblingsessen, Schwächen, Hobbys gefragt ... Coach Wincent unterstützte cool und zeigte sich von seinen Finalisten total überzeugt. Die beiden sind so authentisch und einzigartig, sie werden ihren Weg in der Musik gehen. Am Ende packte er eine fette Überraschung auf den Tisch: Er hatte echte Autogrammkarten exklusiv für sie drucken lassen - ihre ersten eigenen! "Wir sind total geflasht!" stammelte Benjamin und schrieb sich anschließend beim Treffen mit Fans, die im Foyer warteten, die Finger wund. Da konnten sie schon mal "Star-Alltag proben".

Original-Content von: Radio TEDDY, übermittelt durch news aktuell