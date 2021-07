Neumann Hausgeräte Service

Waschmaschinen Reparatur Wilhelmstadt, Staaken - Neumann Hausgeräte Service steht für faire Preise, Verlässlichkeit und höchste Qualität

Berlin Wilhelmstadt (ots)

Die technische Weiterentwicklung im 20. Jahrhundert beförderte zahlreiche Entwicklungen hervor, die den Alltag der Menschen vereinfachen. Auch Familienhaushalte konnten von jenem Fortschritt profitieren. Die Kleidung wäscht sich bereits beinahe von allein und der Abwasch wird ohne Arbeitsaufwand blitzsauber. Aber was passiert, falls einer ebendieser praktischen Helfer defekt ist? Müssten Sie Ihre Haushaltsgeräte entsprechend austauschen und welche Effekte hat dies auf die Natur?

Besonders im Falle, dass Sie auf der Suche nach "Waschmaschinen Reparatur Wilhelmstadt, Staaken" sind, haben Sie mit dem Serviceunternehmen Neumann Hausgeräte aus Berlin den goldrichtigen Partner gefunden.

Die Vervollkommnung von Prozessen in der Herstellung im Verlauf den letzten einhundert Jahren gewährleistet heute niedrige Preise von Haushaltsgeräten, weshalb sich die Instandsetzung von Geschirrspülmaschine und Waschmaschine vermeintlich nicht rechnet. Ebendieser Irrtum kann hingegen schnell ein unnötiges Loch in Ihren Geldbeutel reißen. Fehler, die im ersten Moment verheerend erscheinen, können sehr oft mit wenig Geld und Aufwand ausgebessert werden. So kann ein im Bildschirm angezeigter Defekt zum Beispiel durch die Säuberung eines Filters behoben werden. Besseres Hinschauen rechnet sich in diesem Fall generell.

Nicht allein Ihr Portemonnaie profitiert von der Reparatur Ihres alten Haushaltsgeräts. Die Effekte für die Umwelt sind bei der Fabrikation eines Waschvollautomaten wegen der hohen Anforderung und elektronischen Komplexität enorm. Lebenszyklusforscher von ESU-Services haben in einer Analyse die Umweltbelastung von Waschmaschinen geprüft. Hierbei haben sie nachgewiesen, dass rund 53% der Umweltbelastung, die eine brandneue Maschine im Verlauf ihres gesamten Daseins verursacht, bei der Fabrikation und der Beförderung entstehen. Daher kann eine veraltete Waschmaschine ungeachtet des größeren Wasser- und Energieverbrauchs passender für Ihre Ökobilanz sein.

Geschäftsführer Marco Neumann betont: "Durch unseren Festpreis bei der Reparatur und unsere Quote von 95% an vor Ort Instandsetzungen, bekommen unsere Kunden ein tolles Angebot. Darüber hinaus wurden wir schon 2x als beste Werkstatt Berlins von der Kabel Eins TV Sendung Achtung Abzocke ausgezeichnet!"

Ebenso bei Geschirrspülern schaut dies keinesfalls anders aus. Das Umweltbundesamt zum Beispiel rät zur Reparatur und lange Verwendung von Geschirrspülern, da diese speziell angesichts der komplexen Elektronik aufwändig und somit umweltbelastend in der Herstellung sind. Hinzu kommt, dass bei beiden Maschinen die Technologie am Limit ist und brandneue Geräte dementsprechend keinerlei erwähnenswerte Steigerung der Umweltfreundlichkeit im Vergleich zu den Vorgängermodellen aufzuweisen haben.

Was ist denn nun die optimale Methode, um die Natur sowie Ihre Brieftasche zu entlasten? Vorbeugen ist richtiger als in Stand setzen und darum ist es wichtig, dass Sie bei der Verwendung Ihrer Maschinen darauf achten, dass ebendiese vor dem Waschgang ausnahmslos voll sind. Jedweder Waschvorgang belastet Ihre Maschine und schmälert die Lebensdauer. Darüber hinaus sollten Sie auf das Einfärben Ihrer Bekleidung verzichten und die Geräte in regelmäßigen Abständen entkalken und säubern. Die perfekte Pflege der Haushaltsgeräte garantiert eine lange Nutzungsdauer und hohe Zuverlässigkeit.

Sollten Sie jedoch Probleme an einem Ihrer Geräte registrieren, verzichten Sie darauf, bei umfassenden Instandsetzungen selber Hand anzulegen und kontakten Sie einen Fachmann in Ihrer Gegend. Falsch durchgeführte Reparaturen können zu teuren Langzeitschäden oder gar Personenschäden führen. Sehr riskant wird es bei der Kombination von Feuchtigkeit und Strom, wie es bei Geschirrspülmaschine und Waschmaschine der Sachverhalt ist.

Die Fachleute von Neumann Hausgeräte Service in Berlin erledigen solche Mangelbeseitigungen mit Freude für Sie.

Mehr Information, auch zum Themengebiet "Waschmaschinen Reparatur Wilhelmstadt, Staaken", erlangen Sie unter https://www.neumann-hausgeräte-service.de

Original-Content von: Neumann Hausgeräte Service, übermittelt durch news aktuell