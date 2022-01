stern und Statista: CHECK24 gehört zu den beliebtesten Arbeitgebern Deutschlands

CHECK24 GmbH

CHECK24 gehört erneut zu den beliebtesten Arbeitgebern Deutschlands. Bereits zum dritten Mal konnte sich das Vergleichsportal im Ranking verbessern und landet nun auf Platz fünf im Bereich Internet - und damit vor bekannten Unternehmen wie About You, Zalando oder Stepstone. Zu diesem Ergebnis kommt das Magazin stern in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Statista in einer aktuellen Untersuchung.1)

Für das Ranking untersuchten stern und Statista via Online-Befragungen mehr als 50.000 Beschäftigte aus 24 Branchen. In die Gesamtwertung flossen über 1.300 Unternehmen mit mindestens 500 Beschäftigten in Deutschland ein, für die mindestens 100 Urteile eingegangen sind. Insgesamt wurden 1,1 Millionen Bewertungen für die Studie herangezogen.

Auch aus Verbrauchersicht schneidet CHECK24 hervorragend ab. Das belegt die Studie "Unternehmen des Jahres", die vom Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) im Auftrag von DEUTSCHLAND TEST durchgeführt wurde. Die Studie zeichnet Unternehmen aus, die in den vergangenen Auswertungen "Preissieger", "Höchstes Vertrauen", "Kundenlieblinge" und "Deutschlands Beste - Nachhaltigkeit" besonders erfolgreich waren.2)

CHECK24 bildet mit 100 von 100 Punkten die Benchmark in der Kategorie Vergleichsportale (online) und lässt Marken wie Idealo oder Verivox hinter sich.

CHECK24 sucht Verstärkung - in vielen verschiedenen Bereichen und an 19 Standorten in ganz Deutschland. Aktuell bietet das Vergleichsportal freie Stellen unter anderem in IT, Kundenbetreuung, Produktmanagement und Marketing. Einen Überblick über alle offenen Stellenangebote und Informationen zum Bewerbungsprozess finden Interessent*innen unter: https://jobs.check24.de/

Über CHECK24

CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Sie wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 350 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 300 Autovermietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innen kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.

CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für Vergleichsportale

Verbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.

