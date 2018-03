Kfz-Versicherung: Im Hochtaunuskreis fahren am häufigsten Cabrios

Quelle: CHECK24 (www.check24.de/kfz-versicherung/; 089 - 24 24 12 12); Angaben ohne Gewähr. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/73164 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/CHECK24 GmbH/CHECK24.de" Bild-Infos Download

- Wiesbaden und Solingen sind die Cabrio-Hochburgen im Großstadtvergleich

- Cabrio-Modelle: BMW 3er bei Männern, Peugeot 206 bei Frauen beliebt

- Fahrzeughalter sparen durch Tarifvergleich bis zu 73 Prozent Kfz-Versicherungsbeitrag

Der Hochtaunuskreis ist Deutschlands Cabrio-Hochburg. Fünf Prozent aller dort versicherten Pkw sind Modelle ohne Verdeck. Auf den Plätzen zwei und drei folgen der Landkreis Starnberg (4,9 Prozent) und der Rhein-Pfalz-Kreis (4,7 Prozent). Im Bundesdurchschnitt beträgt der Cabrio-Anteil an allen über CHECK24 versicherten Pkw 2,9 Prozent. Wiesbadener (3,8 Prozent) und Solinger (3,7 Prozent) besitzen im Großstadtranking am häufigsten ein Cabriolet.1) Das beliebteste Cabrio der Männer ist der BMW 3er: Mit 15 Prozent ist es das meistversicherte Modell 2017. Frauen fahren am häufigsten einen Peugeot 206 (12,3 Prozent). Auf dem zweiten Platz landete in beiden Gruppen der VW Golf. Männer versichern oft auch einen Audi A4 und einen Mercedes-Benz CLK, bei Frauen ist der VW New Beetle gefragt.

Durch Tarifvergleich bis zu 73 Prozent Kfz-Versicherungsbeitrag sparen

Cabriofahrer sparen durch einen Vergleich von Kfz-Versicherungstarifen bis zu 73 Prozent des Beitrags. Ein Fahrzeughalter zahlt im Beispiel für seinen Zweitwagen beim teuersten Anbieter 653 Euro Jahresbeitrag. Beim günstigsten werden nur 177 Euro jährlich fällig - eine Differenz von 476 Euro bzw. 73 Prozent. Auch bei einem Cabrio als Erstfahrzeug können Versicherungsnehmer bis zu 391 Euro pro Jahr bzw. 61 Prozent des Beitrags sparen.2)

Vergleichsportale fördern Anbieterwettbewerb - Gesamtersparnis von 728 Mio. Euro im Jahr

Vergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern von Kfz-Versicherungen - dadurch sinkt der Beitrag. So konnten Verbraucher innerhalb eines Jahres insgesamt 728 Mio. Euro einsparen. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).3)

Kunden, die Fragen zu ihrer Versicherung haben, erhalten bei über 200 CHECK24-Versicherungsexperten eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Die Berater sind auf ihre jeweilige Versicherungssparte spezialisiert und an sieben Tagen die Woche erreichbar.

