Quelle: CHECK24 (https://www.check24.de/strom-gas/; 089 - 24 24 11 66); Angaben ohne Gewähr; Stand: 26.02.2018 / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/73164 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/CHECK24 GmbH" Bild-Infos Download

München (ots) -

- Im Schnitt bieten 180 Strom- und 129 Gasversorger pro Postleitzahl Tarife an - Anbieterwettbewerb senkt Energiekosten - Gesamtersparnis von 561 Mio. Euro im Jahr

Verbraucher wählen je nach Wohnort aus bis zu 227 Strom- und 168 Gasanbietern. Stromkunden haben im Durchschnitt 180 Versorger zur Verfügung. In Teilen von Bayern, Hessen, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg wählen Verbraucher sogar aus mehr als 200 Stromanbietern.

Gaskunden entscheiden sich im Schnitt zwischen 129 Versorgern. Von einer großen Auswahl an Anbietern profitieren vor allem Kunden im Osten und Norden der Republik. Hier bieten teilweise mehr als 150 Gasversorger Tarife an. Regionen mit weniger als 100 Gasanbietern liegen hauptsächlich im Süden, z. B. in Bayern und in Rheinland-Pfalz.

"Vergleichsportale schaffen Transparenz auf dem Strom- und Gasmarkt und helfen Kunden, sich einen Überblick über verfügbare Anbieter und deren Konditionen zu verschaffen", sagt Dr. Oliver Bohr, Geschäftsführer Energie bei CHECK24. "Durch einen Anbieterwechsel sparen Verbraucher mehrere hundert Euro."

Anbieterwettbewerb senkt Energiekosten - Gesamtersparnis von 561 Mio. Euro im Jahr

Der intensive Wettbewerb unter den Anbietern führt zu sinkenden Strom- und Gaspreisen. So konnten Verbraucher innerhalb eines Jahres insgesamt 373 Mio. Euro an Strom- und 188 Mio. Euro an Gaskosten einsparen. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).*)

Verbraucher, die Fragen zu ihrem Energietarif haben, erhalten bei den CHECK24-Energieexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportal abgeschlossene Energieverträge sehen und verwalten Kunden im Energiecenter.

*)Die vollständige Studie der WIK-Consult mit weiteren Ergebnissen unter: http://www.wik.org/fileadmin/Studien/2017/2017_CHECK24.pdf

Über CHECK24

CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mit Hauptsitz in München.

Pressekontakt:

Florian Stark, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1169,

florian.stark@check24.de

Daniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47

1170, daniel.friedheim@check24.de

Original-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell