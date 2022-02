HUK-COBURG

HUK-COBURG unterstützt die Deutsche Stiftung Verbraucherschutz

Die HUK-COBURG setzt ihr Engagement im Bereich Bildung für Verbraucherinnen und Verbraucher fort. Bereits zum dritten Mal in Folge unterstützt das Versicherungsunternehmen den "Fonds für Verbraucherbildung" der Deutschen Stiftung Verbraucherschutz mit einer Spende über 25.000 Euro.

Aus dem Fonds wird unter anderem das Projekt "Auszeichnung und Netzwerk Verbraucherschule" gefördert. Ziel des Projektes ist es, Kindern und Jugendlichen bereits in der Schule grundlegende Verbraucherkompetenzen zu vermitteln. Dazu gehört unter anderem die Durchführung von Projekten aus den Bereichen Finanzen, Medien, Ernährung und Gesundheit und Nachhaltiger Konsum. Im März 2022 werden wieder Schulen mit der Auszeichnung "Verbraucherschule" geehrt, die Verbraucherbildung mit kreativen Ideen in ihren Schulalltag integriert haben.

"Bildung ist die Grundlage für bewusste Konsumentscheidungen. Damit diese wichtige Arbeit fortgeführt werden kann, unterstützen wir die Stiftung auch in diesem Jahr wieder sehr gerne", so Klaus-Jürgen Heitmann, Vorstandssprecher der HUK-COBURG.

Das Projekt "Auszeichnung und Netzwerk Verbraucherschule" (https://www.verbraucherbildung.de) unterstützt bundesweit Schulen bei der Umsetzung von Verbraucherbildungsmaßnahmen. Sei es das eigene Smartphone-Projekt, eine Supermarkt-Challenge oder der Umgang mit dem ersten eigenen Taschengeld: Schüler:innen für den Konsumalltag zu sensibilisieren ist vielfältig und unabdingbar. Im Projekt erhalten Schulen Starthilfe in Form von konkreten Ideen für Aktivitäten, kostenlosen Online-Fortbildungen und Austauschmöglichkeiten für Lehrkräfte. Das Projekt wird vom Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) durchgeführt und durch die Deutsche Stiftung Verbraucherschutz und das Umweltbundesamt sowie das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz gefördert.

Um die Wirkung für eine starke und breite Verbraucherbildung zu maximieren, legt die Deutsche Stiftung Verbraucherschutz Wert darauf, dass ihre Projekte Hand in Hand gehen. So richtet sich Budget+plus, die kürzlich veröffentlichte Finanzbildungsapp für Kinder und Jugendliche, auch an Schulen sowie andere Bildungseinrichtungen. Mithilfe der Lernanwendung sollen junge Menschen für den Umgang mit dem ersten eigenen Geld sensibilisiert werden.

Die Deutsche Stiftung Verbraucherschutz

Das Ziel der Deutschen Stiftung Verbraucherschutz ist es, Verbraucherschutz zu stärken, indem sie Verbraucherbildung fördert. In einer immer komplexer werdenden Konsumwelt sollen insbesondere junge Menschen die Möglichkeit erhalten, selbstbestimmte Konsumentscheidungen zu treffen. Die Stiftung wurde vom Verbraucherzentrale Bundesverband und seinen Mitgliedsorganisationen gegründet. Ihre Projekte finanziert die Stiftung u. a. aus dem Fonds für Verbraucherbildung.

