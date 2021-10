ZDF

Internationale Hofer Filmtage: ZDF-Koproduktion "Das schwarze Quadrat" ausgezeichnet

"Das schwarze Quadrat", eine Koproduktion der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel, wurde am Donnerstagabend, 28. Oktober 2021, bei den Internationalen Hofer Filmtagen mit dem Förderpreis Neues Deutsches Kino für den Besten Film geehrt. In der schwarzen Komödie von Peter Meister (Buch und Regie) spielen Bernhard Schütz und Jakob Matschenz zwei Kunstdiebe, die bei einer Kreuzfahrt in eine wilde Katz-und-Maus-Jagd geraten. In der Jury-Begründung hieß es: "Meister habe einen Film mit irrwitzigem Tempo und großartigem Ensemble geschaffen."

Der alternde Kunstdieb Vincent Kowalski (Bernhard Schütz) hat das berühmte millionenschwere Gemälde "Das schwarze Quadrat" gestohlen – sein letzter Coup vor dem Ruhestand. Das Bild soll auf einem Kreuzfahrtschiff an die Käufer übergeben werden. Um auf das Schiff zu kommen, überwältigen Vincent und sein junger, unerfahrener Partner Nils (Jacob Matschenz) vor dem Schiff zwei Männer, die – wie sich an Bord herausstellt – Teil des Showprogramms sind. Vincent und Nils müssen nun als David-Bowie- und Elvis-Presley-Doubles auftreten. Trotz ihrer verzweifelten Bemühungen, nicht aufzufliegen, bekommen einige Crew-Mitglieder Wind von der wahren Identität der beiden Kunstdiebe und ihrem wertvollen Diebesgut.

"Das schwarze Quadrat" ist eine Produktion der Frisbeefilms GmbH & Co KG (Produzenten: Manuel und Alexander Bickenbach), in Koproduktion mit der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel und ARTE, mit Unterstützung der Hessenfilm, Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein, Nordmedia und Deutscher Filmförderfonds. Verantwortliche Redakteure sind Christian Cloos (ZDF/Das kleine Fernsehspiel), Olaf Grunert (ZDF/ARTE/) und Daniela Muck (ARTE). Ein Sendetermin im ZDF ist noch nicht bekannt.

