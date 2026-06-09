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"The Real Taste" im Reality-Streaming: Markenauftritt mit Popkultur-Faktor bei "Ex on the Beach" auf RTL+

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Maxhütte-Haidhof (ots)

Erste Markenintegration der Softdrink-Marke "The Real Taste" in einem Reality-Format auf RTL+

Hohe Aufmerksamkeit durch sichtbare Einbindung über die gesamte Staffel

Lifestyle- und Entertainment-Umfeld stärkt Relevanz bei jungen Zielgruppen

Die Softdrink-Marke "The Real Taste" geht neue Kommunikationswege und ist reichweitenstark in das Reality-Streaming-Format "Ex on the Beach" auf RTL+ integriert. Mit dieser Integration der Portfoliomarke setzt der EDEKA-Verbund, zu dem auch Netto Marken-Discount zählt, ein aufmerksamkeitsstarkes Zeichen im Streaming-Entertainment. "The Real Taste" ist bundesweit in allen Netto-Filialen erhältlich.

Im Mittelpunkt steht eine aufmerksamkeitsstarke Markenintegration, die in Zusammenarbeit mit der Ad Alliance, der Vermarktungseinheit von RTL Deutschland, über klassische Produktplatzierungen hinausgeht. Ein gebrandeter Kühlschrank ist über die gesamte Staffel hinweg präsent und bindet "The Real Taste" organisch in den Alltag der Kandidatinnen und Kandidaten ein. Ergänzt wird die Einbindung durch situative Framesplits, die für eine kontinuierliche und aufmerksamkeitsstarke Präsenz im Streaming-Umfeld sorgen.

"The Real Taste" steht für eine eigenständige, visuell starke Markenwelt, die gezielt an popkulturelle Sehgewohnheiten anknüpft. Mit ihrem farbintensiven Design und klarer Wiedererkennbarkeit hebt sich die Marke bewusst vom Mainstream ab und entfaltet gerade im Reality-Kontext ihre Wirkung. So wird "The Real Taste" für eine junge, lifestyleorientierte Zielgruppe erlebbar.

Zum Sortiment zählen insgesamt sechs Softdrink-Sorten - von koffeinhaltigen Cola-Sorten bis hin zu fruchtigen Erfrischungsgetränken. Im Fokus der Inszenierung steht die Cola mit extra Koffein, ergänzt um weitere Varianten wie Cola-Orange oder Strawberry-Kiwi.

Mit der Integration in "Ex on the Beach" wird "The Real Taste" in ein reichweitenstarkes Streaming-Entertainment mit konsequentem Markenaufbau positioniert. In dem RTL+-Format "Ex on the Beach" ziehen Singles in eine Luxusvilla ein, um neue Bekanntschaften zu machen - ohne dabei zu ahnen, wann und wessen Ex-Partner auftaucht. Jeden Freitag erscheint eine neue Folge auf RTL+.

Über "The Real Taste"

Die Verbundsmarke "The Real Taste" umfasst koffeinhaltige Colas sowie fruchtige Erfrischungsgetränke. Sorten wie klassische Cola, Cola Zero und weitere Erfrischungsvarianten verbinden intensiven Geschmack mit einem energiegeladenen, auffälligen Markenauftritt. Charakteristisch sind das markante Design sowie die klare Ausrichtung auf Individualität, Lebensfreude und bewusste Abgrenzung vom Mainstream - insbesondere mit Blick auf eine junge, trendaffine Zielgruppe.

Netto Marken-Discount im Profil:

Netto Marken-Discount gehört mit rund 4.430 Filialen, über 89.000 Beschäftigten, wöchentlich 21,5 Millionen Kundinnen und Kunden und einem Umsatz von 17,9 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 5.000 Artikeln und einem Schwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto über die größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. Netto ist PAYBACK Partner: In allen Netto-Filialen, im Netto-Onlineshop und auf netto-reisen.de können Punkte gesammelt werden. Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur - dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte: Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit, schonender Umgang mit Ressourcen sowie die Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten. Netto ist Partner des WWF Deutschland: Neben dem Ausbau und der Förderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Netto außerdem entlang der Schwerpunktthemen Klimaschutz, Biodiversität, Süßwasser und Ressourcen daran, den eigenen ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Mit 5.710 Auszubildenden zählt das Unternehmen zudem zu den wichtigsten Ausbildungsbetrieben des deutschen Einzelhandels und besetzt Führungspositionen bevorzugt mit engagierten Talenten aus den eigenen Reihen.

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