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Kampagne: Giulia Gwinn und Hape Kerkeling zeigen vielfältigen Grillgenuss im Netto-Sortiment

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Maxhütte-Haidhof (ots)

Prominent besetzt: Netto-Testimonial Hape Kerkeling und DFB-Kapitänin Giulia Gwinn

Ganzheitliche Kampagne auf allen Kanälen

Wenn sportliche Großereignisse, wie die anstehende Fußball-WM, auf die Grillsaison treffen, rücken gemeinsamer Genuss und geselliges Beisammensein in den Mittelpunkt. Netto Marken-Discount greift diese Themen in einer bundesweiten Kampagne auf. Im Fokus stehen dabei Giulia Gwinn und Hape Kerkeling: Gemeinsam prägen sie die Kampagne als starke Gesichter - mit Humor, Authentizität und Teamgeist.

In der Kampagne treffen Hape Kerkeling und DFB-Kapitänin Giulia Gwinn in einer sommerlichen Grill-Szene aufeinander. Kerkeling schlüpft dabei in gleich mehrere seiner bekannten Kult-Rollen und sorgt mit humorvollen Auftritten für überraschende Momente. Neben einem Wiedersehen mit Horst Schlämmer und der Rolle Gisela dürfen sich Zuschauerinnen und Zuschauer auf einen weiteren Überraschungsgast aus dem Kerkeling-Universum freuen. Giulia Gwinn macht als prägende Persönlichkeit des Frauenfußballs sichtbar, wie Leistung, Zusammenhalt und Genuss zusammengehören.

Nicht nur vor der Kamera hat Hape Kerkeling Grill-Ambitionen: "Privat wird bei mir "Buntes Grillen" zelebriert. Das heißt: Ich stehe als Chef mit der Zange am Rost und verteidige das Grillgut wie meinen ersten Comedy-Preis! Da landen saftige Steaks, gute Würstchen und - man glaubt es kaum - auch mal Tofu-Würstchen im Schlafrock auf dem Feuer. Dazu gibt es Kartoffeln, Zucchini und Paprika. Das ist bei mir nicht nur Alibi-Grün, das schmeckt wirklich! Nur eines kommt mir garantiert nicht in die Schüssel: Dill. Da kenne ich keinen Spaß."

Sportlicher Anlass, klare Botschaft

Fußball sowie gemeinsames Public Viewing stehen diesen Sommer im Fokus und sind daher thematischer Aufhänger der Netto-Kampagne. Giulia Gwinn ist als Markenbotschafterin von Netto im Rahmen der Partnerschaft mit der Frauen-Nationalmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Teil der Kampagne. Die Zusammenarbeit unterstreicht die Themen Gemeinschaft, Leistungsbereitschaft sowie bewusste Ernährung und setzt zugleich ein klares Zeichen für die nachhaltige Unterstützung und Stärkung des Frauensports.

Giulia Gwinn erklärt, warum Aktionen nah an den Fans und mediale Präsenz dabei Hand in Hand gehen: "Netto hat in Deutschland über 4.430 Filialen. Täglich kaufen Millionen Menschen bei Netto ein. Aktionen vor Ort rund um den Frauenfußball helfen enorm, unseren Sport an der Basis noch erlebbarer, noch sichtbarer zu machen. Große Kampagnen tragen außerdem dazu bei, uns Spielerinnen bekannter und stärker als Vorbild sichtbar zu machen."

Präsenz auf allen relevanten Kanälen

Die ganzheitliche Kampagne wird reichweitenstark ausgespielt. Neben klassischen TV-Spots und Großflächen kommen Connected TV und Addressable TV zum Einsatz. Ergänzend sorgen kurze Online-Formate sowie Social-Media-Maßnahmen auf Instagram, Facebook und TikTok für zusätzliche Reichweite. In den bundesweit über 4.430 Netto-Filialen wird die Kampagne durch aufmerksamkeitsstarke Platzierungen rund ums Grillsortiment und die prominenten Testimonials sowie eine besondere Fan-Aktion begleitet: Kundinnen und Kunden profitieren mit der Netto plus App von zahlreichen Vorteilen wie persönlichen Coupons, PAYBACK Punkten und digitalem Kassenbon - und sichern sich zusätzlich einen DFB-Fan-Beutel gratis, bereits ab einem Einkaufswert von 30 Euro.

Netto steht für große Sortimentsauswahl - auch beim Grillen. Der Lebensmittelhändler rückt in der Kampagne gezielt die Breite seines Sortiments in den Fokus - mit einer starken Eigenmarkenvielfalt und attraktiven Preisen.

"Grillen bringt unterschiedliche Menschen zusammen - genau das greifen wir in unserer neuen Kampagne auf",sagt Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Netto Marken-Discount. "Mit Hape Kerkeling und Giulia Gwinn haben wir zwei Persönlichkeiten, die sehr unterschiedliche Zielgruppen ansprechen und gemeinsam zeigen, wie vielfältig, gut und preisattraktiv unser Grillsortiment ist."

Den TV-Spot können Sie hier ansehen: https://youtu.be/RS4QFPxDvak

Über den DFB

Der Deutsche Fußball-Bund e.V. (DFB) ist die Dachorganisation des deutschen Fußballs und vertritt rund acht Millionen Mitgliedschaften. Zu seinen Aufgaben gehören die Organisation von Meisterschaften und Wettbewerben sowie die Vertretung der Interessen der Mitgliedsverbände im In- und Ausland. Der DFB fördert den Fußball auf allen Ebenen, von der Breiten- bis zur Spitzensportentwicklung, und setzt sich für Fair Play und soziale Verantwortung ein.

Seit 2022 bündelt die DFB GmbH & Co. KG die wirtschaftlichen und digitalen Aktivitäten des DFB, einschließlich der Nationalmannschaften, der 3. Liga, der Frauen-Bundesligen und des DFB-Pokals. Sie bleibt zu 100 Prozent im Eigentum des DFB e.V. und umfasst die Geschäftsbereiche Spielbetrieb, Marketing, Vertrieb & Events, Nationalmannschaften & Akademie sowie IT & Digitales.

Netto Marken-Discount im Profil:

Netto Marken-Discount gehört mit rund 4.430 Filialen, über 89.000 Beschäftigten, wöchentlich 21,5 Millionen Kundinnen und Kunden und einem Umsatz von 17,9 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 5.000 Artikeln und einem Schwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto über die größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. Netto ist PAYBACK Partner: In allen Netto-Filialen, im Netto-Onlineshop und auf netto-reisen.de können Punkte gesammelt werden. Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur - dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte: Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit, schonender Umgang mit Ressourcen sowie die Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten. Netto ist Partner des WWF Deutschland: Neben dem Ausbau und der Förderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Netto außerdem entlang der Schwerpunktthemen Klimaschutz, Biodiversität, Süßwasser und Ressourcen daran, den eigenen ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Mit 5.710 Auszubildenden zählt das Unternehmen zudem zu den wichtigsten Ausbildungsbetrieben des deutschen Einzelhandels und besetzt Führungspositionen bevorzugt mit engagierten Talenten aus den eigenen Reihen.

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