Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG

Starke Partnerschaft für Ernährung: Netto Marken-Discount gewinnt DFB-Kapitänin Giulia Gwinn als Markenbotschafterin

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Maxhütte-Haidhof (ots)

Partnerschaft startet im Juni

Gemeinsamer Fokus auf bewusste Ernährung, Leistungsfähigkeit und Bewegung

Sichtbarkeit über Kampagnen, Filial-Aktivierung und digitale Kanäle

Wenn Leistung, Teamgeist und bewusste Ernährung zusammenkommen, entsteht mehr als eine Partnerschaft: Mit der Kapitänin der Nationalmannschaft, Giulia Gwinn, gewinnt Netto Marken-Discount eine starke Persönlichkeit als Markenbotschafterin und baut sein Engagement im Frauenfußball konsequent weiter aus. Die Partnerschaft mit Giulia Gwinn startet im Juni und ist langfristig angelegt. Damit wird die seit März bestehende Partnerschaft mit der Frauen-Nationalmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) um eine zentrale Identifikationsfigur ergänzt und für Kundinnen und Kunden emotional erlebbar.

Mit der Zusammenarbeit setzt Netto seine Ausrichtung als Ernährungspartner der Frauen-Nationalmannschaft konsequent fort und leistet damit einen aktiven Beitrag zur Stärkung und Sichtbarkeit für Frauen im Sport. Im Mittelpunkt stehen Leistungsfähigkeit, Teamgeist und eine bewusste Ernährung als Grundlage für sportlichen Erfolg - sowohl im Profisport als auch im aktiven Alltag.

Die Partnerschaft mit Giulia Gwinn wird über verschiedene Kanäle hinweg sichtbar: von Kampagnenmotiven und POS-Aktivierungen in den Filialen bis hin zu digitalen Formaten und Social Media. Ziel ist es, die Verbindung zwischen bewusster Ernährung und Bewegung greifbar zu machen und alltagstaugliche Impulse für einen aktiven Lebensstil zu setzen.

Giulia Gwinn sieht in der Partnerschaft großes Potenzial: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit einem starken Partner und auf gute, alltagstaugliche Produkte. Meine Überzeugung ist, dass wir gemeinsam die Bedeutung einer bewussten Ernährung im Leistungssport und auch im Alltag noch stärker in den Fokus rücken können. Besonders schätze ich natürlich, dass Netto sich klar und bewusst im Frauenfußball in Deutschland engagiert. Diese Nähe verbindet uns und das erlebe ich bei den Aktionen rund um die Länderspiele mit der Nationalmannschaft immer wieder."

Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Netto Marken-Discount, sagt zur Partnerschaft: "Mit Giulia Gwinn gewinnen wir eine starke Persönlichkeit, die für Leistung, Teamgeist und einen bewussten Lebensstil steht. Gemeinsam möchten wir zeigen, wie eng Ernährung und Bewegung zusammengehören - und wie sich beides ganz selbstverständlich in den Alltag integrieren lässt."

Netto setzt auf Sport-Partnerschaften

Netto engagiert sich seit vielen Jahren im Sportumfeld und setzt dabei auf langfristige Partnerschaften. Neben der Zusammenarbeit mit dem Olympia Team Deutschland und dem Engagement im Fußball beim SSV Jahn Regensburg ist Netto seit März 2026 Ernährungspartner des Deutschen Basketball Bundes und seit Mai Ernährungspartner der easyCredit Basketball Bundesliga sowie Namensgeber des Netto BBL Pokals. Zudem konnte Netto mit Basketball-Nationalspieler Andi Obst einen Markenbotschafter gewinnen, der die Verbindung aus Leistungssport, bewusster Ernährung und Alltag glaubwürdig vermittelt.

Über den DFB

Der Deutsche Fußball-Bund e.V. (DFB) ist die Dachorganisation des deutschen Fußballs und vertritt rund acht Millionen Mitgliedschaften. Zu seinen Aufgaben gehören die Organisation von Meisterschaften und Wettbewerben sowie die Vertretung der Interessen der Mitgliedsverbände im In- und Ausland. Der DFB fördert den Fußball auf allen Ebenen, von der Breiten- bis zur Spitzensportentwicklung, und setzt sich für Fair Play und soziale Verantwortung ein.

Seit 2022 bündelt die DFB GmbH & Co. KG die wirtschaftlichen und digitalen Aktivitäten des DFB, einschließlich der Nationalmannschaften, der 3. Liga, der Frauen-Bundesligen und des DFB-Pokals. Sie bleibt zu 100 Prozent im Eigentum des DFB e.V. und umfasst die Geschäftsbereiche Spielbetrieb, Marketing, Vertrieb & Events, Nationalmannschaften & Akademie sowie IT & Digitales.

Netto Marken-Discount im Profil:

Netto Marken-Discount gehört mit über 4.430 Filialen, über 89.000 Beschäftigten, wöchentlich 21,5 Millionen Kundinnen und Kunden und einem Umsatz von 17,9 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 5.000 Artikeln und einem Schwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto über die größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. Netto ist PAYBACK Partner: In allen Netto-Filialen, im Netto-Onlineshop und auf netto-reisen.de können Punkte gesammelt werden. Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur - dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte: Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit, schonender Umgang mit Ressourcen sowie die Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten. Netto ist Partner des WWF Deutschland: Neben dem Ausbau und der Förderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Netto außerdem entlang der Schwerpunktthemen Klimaschutz, Biodiversität, Süßwasser und Ressourcen daran, den eigenen ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Mit 5.710 Auszubildenden zählt das Unternehmen zudem zu den wichtigsten Ausbildungsbetrieben des deutschen Einzelhandels und besetzt Führungspositionen bevorzugt mit engagierten Talenten aus den eigenen Reihen.

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