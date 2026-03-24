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Kritische Infrastruktur in NRW unter Druck: Warum Baustellen heute besser überwacht werden müssen

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Föhren (ots)

Ob Energieversorgung, Verkehr oder Telekommunikation: Nordrhein-Westfalen steht vor wachsenden Herausforderungen beim Schutz kritischer Infrastruktur. Sicherheitsbehörden warnen, dass sensible Bereiche zunehmend unter Druck geraten – nicht zuletzt dort, wo gebaut, saniert oder modernisiert wird. Baustellen an Brücken, Straßen oder Versorgungsleitungen öffnen Einblicke in Systeme, die im Regelbetrieb besonders geschützt sind.

„Baustellen sind temporäre Schwachstellen – wer sie nicht absichert, schafft unnötige Risiken für ganze Versorgungsnetze“, sagt Carsten Simons. In diesem Beitrag erfahren Sie, warum klassische Sicherungsmaßnahmen heute nicht mehr ausreichen, welche Rolle moderne Überwachungstechnik spielt und weshalb der Schutz kritischer Infrastruktur bereits auf der Baustelle beginnen muss.

Baustellen: Der Moment, in dem Schutzkonzepte aufweichen

Im Regelbetrieb greifen klare Prozesse ineinander: geregelte Zutrittskontrollen, organisierter Werkschutz und eindeutig definierte Verantwortlichkeiten sorgen für Stabilität. Mit Beginn einer Bauphase verschiebt sich dieses Gefüge jedoch spürbar. Provisorische Zäune ersetzen dauerhafte Sicherungen, Zugänge verändern sich, zahlreiche Fremdfirmen arbeiten parallel, der Personendurchsatz steigt. Bestehende Sicherheitsstrukturen werden dadurch nicht aufgehoben, aber deutlich geschwächt. Hinzu kommen temporäre Infrastrukturen wie Baustrom, Containeranlagen oder offene Übergabepunkte, die zusätzliche Angriffsflächen schaffen.

Gleichzeitig werden sensible Bereiche sichtbar, die im Normalbetrieb kaum einsehbar sind: Leitungsführungen, Schaltschränke oder produktionsnahe Systeme. Genau diese Transparenz macht Baustellen anfällig – für Diebstahl, für gezielte Ausspähung und im Extremfall für Sabotage. Wer Schutzkonzepte erst mit der Inbetriebnahme vollständig aktiviert, lässt in einer besonders sensiblen Projektphase eine sicherheitsrelevante Lücke entstehen.

Fünf Risiken, die unterschätzt werden

Diebstahl von Material und Maschinen: Kupfer, Kabel, Werkzeuge oder Baumaschinen sind auf Baustellen leichte Ziele. Der Einstieg ist oft unkompliziert, die Weiterverwertung schnell. Neben dem materiellen Verlust droht vor allem Stillstand.

Vandalismus an Bauabschnitten: Beschädigte Installationen oder manipulierte Absperrungen treten häufig kurz vor Abnahme auf. Der eigentliche Schaden entsteht durch Verzögerungen und Folgekosten.

Spionage: Baustellen geben Einblicke in Leitungsführungen und sicherheitsrelevante Bereiche. Dokumentierte Schwachstellen können spätere Eingriffe erleichtern.

Sabotage – physisch oder digital: Manipulierte Geräte oder kompromittierte Bauteile sind selten, aber folgenschwer – insbesondere bei fehlender Kontrolle.

Bauverzug als Hauptschaden: Oft wiegt nicht der Vorfall selbst am schwersten, sondern die verlorene Zeit: Stillstand, verschobene Abläufe, Vertragsstrafen und Produktionsausfälle verursachen direkte und indirekte Kosten.

Perspektivwechsel: Prävention statt Reaktion

Klassische Maßnahmen wie Zäune, Hinweisschilder oder punktuelle Kontrollen sind notwendig, bleiben jedoch passiv. Sie schrecken ab, ohne automatisch zu melden, wenn ein Vorfall eintritt. Entscheidend ist aktive Lageerkennung: Was geschieht aktuell auf dem Gelände? Wer hält sich dort auf? Und wie kann sofort reagiert werden?

Mobile Videoüberwachung hat sich hier als wirksames Instrument etabliert. Sichtbare Systeme erhöhen die Hemmschwelle potenzieller Täter; Ereignisse werden dokumentiert und in Echtzeit bewertet. Über eine Leitstelle lassen sich Interventionsketten unmittelbar auslösen. Lösungen wie die von LivEye zeigen, dass mobile Einheiten flexibel integriert werden können – als Bestandteil eines ganzheitlichen Sicherheitskonzepts, nicht als isolierte Maßnahme.

Intervention in Echtzeit statt Schadensfeststellung am Morgen

Der operative Mehrwert moderner Systeme liegt in der unmittelbaren Reaktion. Werden unbefugte Personen erkannt, kann eine Leitstelle direkt intervenieren – etwa durch gezielte Ansprache per Lautsprecher. Viele Vorfälle lassen sich so bereits im Ansatz beenden. Bleibt eine Reaktion aus, sind Sicherheitsdienst oder Polizei frühzeitig eingebunden.

Der Unterschied ist grundlegend: Statt Schäden im Nachhinein zu dokumentieren, wird im Moment des Geschehens gehandelt. Für Bauherren und Betreiber bedeutet das geringere Verluste, höhere Nachweisfähigkeit und mehr Planungssicherheit.

Datenschutz praktikabel umsetzen

Hohe Datenschutzanforderungen sind berechtigt, dürfen jedoch nicht zu Sicherheitslücken führen. Klare Zweckbindung, definierte Zugriffsrechte und transparente Prozesse schaffen Rechtssicherheit. Ein praktikabler Ansatz besteht darin, während der Bauphase keinen direkten Live-Zugriff für Auftraggeber vorzusehen. Die operative Bewertung erfolgt durch eine Leitstelle mit klar dokumentierten Abläufen. Gleichzeitig kann der Baufortschritt über strukturierte Standbilder mit automatischer Verpixelung von Personen nachvollzogen werden. Mehrfach täglich erstellte 360-Grad-Aufnahmen ermöglichen virtuelle Begehungen – ohne Überwachung zum Kontrollinstrument werden zu lassen.

Fazit

Baustellen sind temporäre Schwachstellen. In Nordrhein-Westfalen und der gesamten DACH-Region entstehen hier Risiken für Netze, Produktionsketten und Know-how. Wer Sicherheit erst im Regelbetrieb denkt, handelt zu spät. Ein frühzeitiger, präventiver Ansatz reduziert Schäden, vermeidet Bauverzug und stärkt die Resilienz von Unternehmen und Infrastruktur. Mobile Videoüberwachung – etwa durch spezialisierte Anbieter wie LivEye – ist dabei kein Selbstzweck, sondern ein wirksamer Baustein moderner Sicherheitsstrategien. Sicherheit beginnt mit dem ersten Spatenstich.

Über LivEye

Die LivEye GmbH bietet seit 2018 mobile Videoüberwachungssysteme in ganz Europa. Das Full-Service-Konzept mit moderner Kameratechnik, KI-gestützter Anomalieerkennung und 24/7-Leitstelle richtet sich an Kunden vom Gewerbebetrieb bis zum Kraftwerk. Mit über 2.000 Systemen und rund 140 Mitarbeitenden zählt LivEye zu den führenden Anbietern mobiler Videoüberwachung in Europa. Weitere Infos liefern www.liveye.com und www.nstr.security.

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