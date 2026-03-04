LivEye GmbH

LivEye und NSTR.security auf der RECYCLING-TECHNIK Dortmund 2026: KI-gestützte Videosicherheit für Industrie-, Logistik- und Recyclinganlagen

Föhren (ots)

Am 18. und 19. März 2026 präsentiert LivEye auf der RECYCLING-TECHNIK in Dortmund moderne, KI-gestützte Videosicherheitslösungen. Besucher finden LivEye mit NSTR.security in Halle 7 am Stand L02D. Im Fokus stehen skalierbare Sicherheitskonzepte zur Prävention von Diebstahl, Vandalismus und unbefugtem Zutritt auf weitläufigen Industrie-, Logistik- und Recyclingarealen.

Schutz wertstoffintensiver Betriebsflächen

Recycling- und Entsorgungsanlagen stellen aufgrund ihrer Flächengröße und der gelagerten Materialien besondere Anforderungen an die Sicherheit. LivEye begegnet diesen mit einer breiten Palette von Sicherheitslösungen: Vom bewährten LivEye OnePlus für einen Überblick von oben auf kleinstem Raum über den energieautarken ProSolar hin zum flexiblen Falcon bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für verschiedenste Anforderungen. PTZ- und thermale Kameras überwachen kritische Bereiche mit Reichweiten von bis zu 200 Metern. Unbefugte Zutritte werden KI-gestützt erkannt und an die 24/7-besetzte LivEye-Leitstelle gemeldet, wo geschulte Operatoren die Situation verifizieren und abgestimmte Maßnahmen einleiten.

Smart by Day: Digitale Unterstützung im Tagesbetrieb

Mit der Option Smart by Day lassen sich LivEye-Systeme auf Wertstoffhöfen auch tagsüber für betriebliche Zwecke nutzen. Funktionen wie Einfahrtskontrolle mit Kennzeichenerfassung, Laderaum- und Haufwerksüberwachung sowie Material- und Flächenübersichten ermöglichen eine transparente Dokumentation des laufenden Betriebs. Bildarchiv, Zeitraffer- und 360°-Ansichten unterstützen DSGVO-konform die Nachvollziehbarkeit von Abläufen, Reklamationen und Bestandsentwicklungen.

Kompakt & effizient: NSTR.security

Auch NSTR.security identifiziert und stoppt Eindringlinge mit einer Kombination aus Überwachungskamera, KI und dauerhaft besetzter Leitstelle: Fünf integrierte Kameras eines Systems liefern gestochen scharfe Bilder über eine Fläche von rund 4.300 m². Mit einem Überwachungsradius von 200° spähen sie bis in kleinste Ecken. Zum Starten benötigt die Lösung lediglich eine herkömmliche Steckdose und lässt sich aufgrund ihrer Kompaktheit flexibel an Wänden, Zäunen oder Masten befestigen. Flankiert von einem Wartungsvertrag und jederzeitiger Ansprechbarkeit, liefert sie Sicherheit und durchgehende Betreuung; ähnlich einem Mietvertrag zahlen Nutzer eine monatliche Gebühr. Um jederzeit Kontrolle zu behalten, entwickelt, produziert, verkabelt, prüft und testet LivEye seine jüngste Sicherheitslösung selbst.

Fachvorträge im Rahmen des Messeprogramms

Im Vortragsprogramm der RECYCLING-TECHNIK Dortmund referiert Christopher Jahn, Key Account Manager Industrie bei LivEye, zu aktuellen Sicherheitsanforderungen in Recycling- und Entsorgungsbetrieben:

Mi., 18.03.2026, 10:00 Uhr: Diebstahl auf Entsorgungshöfen

Do., 19.03.2026, 10:00 Uhr: Wertstoffhöfe im digitalen Wandel

Die Vorträge thematisieren typische Schwachstellen, präventive Sicherheitsansätze sowie den Einsatz KI-gestützter Videosicherheit in bestehenden Betriebs- und Logistikprozessen.

Über die LivEye GmbH

Die LivEye GmbH bietet seit 2018 mobile Videoüberwachungssysteme für den Einsatz in ganz Europa. Sie erfüllt mit ihrem Full-Service-Konzept Sicherheitsansprüche vom Gewerbebetrieb bis zum Kraftwerk. Mit moderner Kameratechnik, gezieltem Einsatz von KI-gestützter Anomalieerkennung und 24/7 besetzter Leitstelle überwachen ihre Lösungen temporäre Risikozonen. Dauerhafte Installation im Abo-Modell ermöglicht das inhouse produzierte System nstr.security. LivEye beschäftigt rund 140 Mitarbeiter an zehn Standorten in der D-A-CH-Region sowie in Polen. Mit mehr als 2.000 Systemen im Einsatz zählt das Unternehmen zu den größten Anbietern mobiler Videoüberwachung in Europa. Weitere Infos liefern www.liveye.com und www.nstr.security.

