RTL Deutschland GmbH

RTL Deutschland formt neue Vermarktungsstärke

Frank Vogel übernimmt Schlüsselrolle für die Vermarktung von RTL Deutschland und Sky Deutschland

Köln (ots)

Zum 1. Juni 2026 übernimmt Frank Vogel die Gesamtverantwortung für die Vermarktung von RTL Deutschland und Sky Deutschland. Damit steuert künftig einer der profiliertesten Vermarktungsmanager des deutschen Medienmarkts das gemeinsame Werbegeschäft von RTL und Sky im deutschsprachigen Europa. Zusätzlich zu seiner Funktion als CEO der Ad Alliance verantwortet er Sky Media, die internationale Vermarktung rund um RTL AdAlliance sowie die AdTech-Beteiligungen smartclip, Yospace und SQL Service von RTL Deutschland. Er berichtet direkt an Stephan Schmitter, CEO von RTL Deutschland.

Mit der erweiterten Verantwortung von Frank Vogel bündelt RTL Deutschland künftig noch stärker Reichweite, Inhalte, Technologie und Vermarktung unter einem gemeinsamen strategischen Dach. Werbekunden und Agenturen erhalten damit Zugang zu einem der umfassendsten Bewegtbildangebote im deutschsprachigen Markt - über journalistische Inhalte sowie Entertainment-, Sport-, Streaming-, Pay- und digitale Angebote hinweg.

Um die Integration von Sky Media in die Ad Alliance zügig und zielgerichtet umzusetzen, werden Iris Plach und Matthias Trott mit sofortiger Wirkung zu Managing Directors von Sky Media berufen. In ihrer Funktion berichten sie künftig direkt an Frank Vogel. Ziel ist es, die jeweiligen Stärken und Kompetenzen beider Organisationen zu erhalten, weiterzuentwickeln und die Strukturen optimal auf die Zukunft auszurichten.

Stephan Schmitter, CEO RTL Deutschland:

"Mit Frank Vogel schaffen wir die Voraussetzungen, um unser gemeinsames Vermarktungsgeschäft in einem zunehmend globalisierten Plattform- und Werbemarkt strategisch weiterzuentwickeln. Die Bündelung zentraler Vermarktungsaktivitäten eröffnet neue Möglichkeiten für Werbekunden und Agenturen und stärkt gleichzeitig unsere Position als eines der führenden europäischen Medienunternehmen im Bereich Bewegtbild und Vermarktung. Wir freuen uns sehr auf die große Kompetenz und Expertise der Sky Media Kolleginnen und Kollegen."

Frank Vogel, CEO Ad Alliance:

"Die Stärken beider Vermarktungsorganisationen ergänzen sich hervorragend. Daraus wollen wir Schritt für Schritt noch attraktivere Lösungen für unsere Werbepartner entwickeln und lineares TV, Streaming sowie digitale und adressierbare Umfelder künftig noch enger miteinander verzahnen. So schaffen wir neue Möglichkeiten für moderne Bewegtbildwerbung. Die Integration werden wir partnerschaftlich mit den Teams gestalten und unsere Kompetenzen gezielt weiterentwickeln."

Nationale Stärke trifft internationale Skalierung

Neben der nationalen Vermarktung umfasst der neue Verantwortungsbereich von Frank Vogel künftig auch die internationale Werbevermarktung rund um RTL AdAlliance unter der Führung von CEO Stéphane Coruble. Mit ihrem internationalen Portfolio aus Broadcastern, Publishern und Streaming-Angeboten ermöglicht RTL AdAlliance Werbekunden den Zugang zu Zielgruppen in zahlreichen Märkten weltweit und zählt zu den führenden Vermarktungsplattformen Europas.

Darüber hinaus verantwortet Frank Vogel künftig die strategische Steuerung der AdTech-Beteiligungen von RTL Deutschland unter der Leitung von Martin Hoberg (Chief International AdTech Officer). Ein besonderer Fokus liegt dabei auf smartclip. Die Technologieplattform entwickelt Lösungen für die konvergente und automatisierte Aussteuerung von Werbeinventaren über lineare und digitale Umfelder hinweg. Im Fokus stehen dabei programmatische und adressierbare Werbelösungen sowie KI-gestützte Technologien für Planung, Aussteuerung und Optimierung von Kampagnen.

Frank Vogel gehört zu den prägenden Köpfen des deutschen Werbemarkts. Seit Juni 2022 führt er als CEO die Ad Alliance und treibt dort die Transformation hin zu einer crossmedialen und konvergenten Vermarktung maßgeblich voran. Unter seiner Führung hat sich die Ad Alliance zu einer der führenden crossmedialen Vermarktungseinheiten in Deutschland entwickelt. Der studierte Psychologe verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Media, Vermarktung, Marktforschung und Werbewirkung - unter anderem aus verschiedenen Führungspositionen bei Gruner + Jahr. Künftig verantwortet er die strategische Weiterentwicklung der Vermarktung von RTL Deutschland und Sky Deutschland über lineare, digitale und internationale Märkte hinweg.

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