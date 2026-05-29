RTL Deutschland GmbH

RTL Deutschland mit neuer Aufstellung im Sportbereich

Köln (ots)

Gemeinsam noch stärker im Sport: Im Zuge des Zusammenschlusses mit Sky Deutschland stellt RTL Deutschland den wichtigen Sportbereich neu auf und schafft damit ein starkes Fundament als der führende Sportanbieter im deutschsprachigen Raum mit Premiumrechten aus Fußball, Motorsport, American Football, Kampfsport, Tennis und vielen weiteren Top-Sportarten.

Frank Robens verantwortet ab dem 1. Juni als Executive Vice President Sport den gesamten Sportbereich und dessen strategische Weiterentwicklung bei RTL Deutschland inklusive Sportinhalte, Sportproduktion und Sportrechte. Er berichtet direkt an Geschäftsführerin Inhalte (CCO) Inga Leschek, die ab Juni die Gesamtverantwortung für alle Entertainment- und Sportinhalte bei RTL Deutschland innehat.

Der bisherige Chefredakteur von Sky Sport, Alexander Rösner, leitet ab dem 1. Juni als Senior Vice President das Editorial Team und steuert in dieser Funktion sämtliche Sportinhalte über alle Plattformen hinweg. Ebenfalls von Sky kommen Alessandro Reitano, der als Senior Vice President die Sportproduktion übergreifend verantwortet, sowie Hans Gabbe als Senior Vice President Sports Rights & Commercialization, der für kommerzielle Themen im Sport verantwortlich sein wird. Alle drei berichten zukünftig direkt an Frank Robens. Ivo Hrstic, bisher Redaktionsleiter Sport bei RTL NEWS, und Jens Schmitz, bisher Leiter Sportproduktion bei RTL NEWS, werden neue verantwortungsvolle Rollen im gemeinsamen Sport Team übernehmen, die zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert werden.

Mit dem gemeinsamen Portfolio vereint RTL Deutschland künftig die attraktivsten Sportrechte Europas und schafft ein einzigartiges Angebot für Millionen Sportfans in der DACH-Region. Zum umfangreichen Rechteportfolio gehören unter anderem die Bundesliga, die 2. Bundesliga, die Formel 1, der DFB-Pokal, die Premier League, die NFL, Oktagon MMA, ATP-Tennis sowie Spiele der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Stephan Schmitter, CEO RTL Deutschland: "Der Zusammenschluss von RTL und Sky eröffnet enorme Möglichkeiten für unsere Zuschauer, Kunden und Partner. Gemeinsam schaffen wir ein einzigartiges Sportangebot mit Top-Rechten, großer Reichweite und maximalen Emotionen. Ich freue mich, dass wir für diesen zentralen Bereich die besten Köpfe gewinnen konnten, die für alle Fans ein außergewöhnliches Sportangebot in höchster Qualität auf die Bildschirme bringen werden."

Inga Leschek, Geschäftsführerin Inhalte RTL Deutschland (CCO): "Mit unserer neuen Organisation schaffen wir die Grundlage für das überzeugendste Sportangebot im deutschsprachigen Raum. RTL und Sky ergänzen sich perfekt - in unserem Rechteportfolio, unserer Markenpower und vor allem durch die leidenschaftlichen Menschen vor und hinter der Kamera, die künftig gemeinsam die besten Sportinhalte für Millionen Fans gestalten werden."

Frank Robens, Executive Vice President Sport RTL Deutschland: "Wir bündeln künftig die gesamte Sportkompetenz in einer schlagkräftigen Organisation. Unser Anspruch ist klar: Wir wollen die erste Adresse für Live-Sport und sportjournalistische Inhalte im deutschsprachigen Raum sein - für Fans auf allen Plattformen. Ich danke Stephan Schmitter und Inga Leschek herzlich für das Vertrauen und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den hervorragenden Teams in München und Köln."

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