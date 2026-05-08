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Streaming-Erfolg im April: RTL+ steigert Nutzung und Reichweite deutlich

Köln (ots)

Top-Position im Nutzungsvolumen: Platz 2 bei jungen Zielgruppen

Deutliches Wachstum bei VOD-Nutzung: +12,7% auf 56,76 Mio. Stunden

Allzeit-Rekord: Nettoreichweite nach Total Streaming im April bei 11,61Mio.

Im April 2026 erreicht RTL+ nach AGF-Ausweisung ein VOD-Gesamtnutzungsvolumen von 56,76 Mio. Stunden, eine Steigerung um 12,7 Prozent gegenüber dem April 2025. In den Zielgruppen 14-49 (38,48 Mio., + 8,2 % ggü. Vorjahr) und 14-29 (14,67 Mio., +9,5 % ggü. Vorjahr) ist RTL+ erneut die klare Nummer 2 nach Amazon im AGF-Ranking aller Anbieter. Damit wächst der Streamingdienst im Vorjahresvergleich in allen relevanten Zielgruppen.

In der kumulierten Nettoreichweite erreicht RTL+ im April mit 11,61 Mio. Menschen nach Total Streaming einen neuen Allzeit-Rekord. Der Zuwachs gegenüber dem April 2025 beträgt hier starke 14,8 % (April 2025: 10,11 Mio.).

Im Census+ Ranking unterstreicht RTL+ im April seine Stärke im Realitybereich: Insgesamt schaffen es zwölf RTL+-Videos in die privaten Top 25 - darunter acht Folgen von "Kampf der Realitystars" und vier Episoden der aktuellen Staffel "Temptation Island - Versuchung im Paradies".

Im privaten VOD-Programmmarken-Ranking ist die RTL-Gruppe mit 10 Programmmarken in der TOP 20 und "ntv Nachrichten" auf Platz 1 ebenfalls stark vertreten.

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.15; Streaming: 01.04. - 30.04.2026; Marktstandard: Bewegtbild; Streamingintervall = nutzungsbezogen. Programmmarke = nutzungsbezogen; endgültige Daten

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