SCHLAMMTROCKNUNG michel gmbh - SDS

Klärschlammtrocknung ohne Abluftbehandlung und Hallenbau: Der intelligente Kaskadentrockner von SLUDGE-DRYING-SYSTEMS (SDS)

Kreuzwertheim (ots)

Effiziente Klärschlammtrocknung ohne behandlungspflichtige Abluft, ohne Brüdenkondensation und ohne Hallenbau. Das SDS-Kaskadentrocknungssystem senkt Investitions-, Energie- und Genehmigungskosten für kommunale und industrielle Betreiber.

Steigende Anforderungen in der Klärschlammbehandlung

Steigende Entsorgungskosten, verschärfte regulatorische Vorgaben durch die Klärschlammverordnung sowie zunehmender Flächen- und Kostendruck stellen kommunale und industrielle Betreiber von Kläranlagen vor erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen. Insbesondere thermische Verfahren zur Klärschlammtrocknung gelten als investitions- und genehmigungsintensiv, da sie häufig umfangreiche Abluft- und Brüdenbehandlungsanlagen erfordern.

Mit dem intelligenten Kaskadentrockner von SLUDGE-DRYING-SYSTEMS (SDS) steht eine alternative Lösung zur Verfügung, die ohne extern behandlungspflichtige Abluftströme und ohne klassische Brüdenkondensation auskommt. Dadurch reduziert sich der technische, bauliche und regulatorische Aufwand erheblich.

Intelligente Prozessführung ohne externe Abluftbehandlung

Konventionelle Trocknungsanlagen erzeugen in der Regel feuchte Abluft- oder Brüdenströme, die über mehrstufige Systeme gereinigt oder kondensiert werden müssen. Diese Aggregate erhöhen Investitionskosten, Energieverbrauch und Wartungsaufwand.

Durch die präzise abgestimmte Wärmezufuhr und die permanente Bewegung des Schlamms innerhalb des Kaskadensystems wird die Feuchtigkeit kontrolliert abgeführt, ohne dass externe, behandlungspflichtige Brüdenströme entstehen. Auf zusätzliche Abluftreinigung kann in vielen Anwendungen verzichtet werden.

Wirtschaftliche Vorteile für Betreiber

Reduziertes Investitionsvolumen durch Wegfall umfangreicher Ablufttechnik

Geringerer Energiebedarf durch vereinfachte Systemarchitektur

Vereinfachte Betriebsführung und geringerer Wartungsaufwand

Minimierte Geruchs- und Emissionsrisiken

Potenzielle Vereinfachung von Genehmigungsverfahren

Außenaufstellung ohne Hallenbau

Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal des SDS-Systems ist die Möglichkeit der gebäudefreien Installation. Die Schlammtrocknungsanlage kann im Außenbereich aufgestellt und betrieben werden. Dadurch entfallen Investitionen in Hallenbau, baulichen Brandschutz sowie zusätzliche Lüftungs- und Schallschutzmaßnahmen.

Für kommunale Betreiber mit begrenztem Budget bedeutet dies eine deutliche Reduzierung der Gesamtprojektkosten sowie verkürzte Realisierungszeiten, da umfangreiche Hochbaumaßnahmen nicht erforderlich sind.

Modulares Konzept für unterschiedliche Schlammaufkommen

Der SDS-Kaskadentrockner ist modular ausgelegt und kann an unterschiedliche Durchsatzmengen angepasst werden. Durch die Volumen- und Gewichtsreduktion des behandelten Klärschlamms sinken Transport- und Entsorgungskosten signifikant.

Im Kontext steigender Kosten für thermische Verwertung gewinnt eine effiziente Klärschlammtrocknung zunehmend an Bedeutung. Das SDS-System adressiert diese Anforderungen mit einer technisch vereinfachten und wirtschaftlich optimierten Lösung.

Investitionssicherheit im regulatorischen Umfeld

Die Kombination aus intelligenter Prozessführung, modularer Bauweise und reduzierter Infrastruktur unterstützt Betreiber dabei, Investitionssicherheit, Energieeffizienz und regulatorische Konformität in Einklang zu bringen.

Damit zeigt sich, dass moderne Klärschlammbehandlung auch mit reduziertem technischem und baulichem Aufwand realisierbar ist - insbesondere dort, wo Wirtschaftlichkeit und Genehmigungsfähigkeit zentrale Entscheidungsfaktoren darstellen.

Original-Content von: SCHLAMMTROCKNUNG michel gmbh - SDS, übermittelt durch news aktuell