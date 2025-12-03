SCHLAMMTROCKNUNG michel gmbh - SDS

Brüdenfreie, modulare Schlammtrocknung ohne Gebäudeanforderungen - Effiziente Prozesslösung für Industrie und Kommunen

Kreuzwertheim (ots)

Mit den steigenden Entsorgungskosten, strengeren Emissionsvorgaben und wachsender Flächenknappheit steigt der Bedarf an effizienten, wartungsarmen und genehmigungsarmen Trocknungssystemen - gerade jetzt lohnt es sich, Prozesse zukunftsfähig auszurichten. Die SDS-Schlammtrockner bieten eine technisch ausgereifte Lösung: brüdenfrei, modular, ohne Gebäude nutzbar und geeignet für nahezu alle Schlammarten.

Brüdenfreie Technologie - sauber, emissionsarm, effizient

Der SDS-Trockner arbeitet vollständig brüdenfrei und reduziert dadurch Aufwand, Emissionen und Betriebskosten.

Das bedeutet:

- Keine kosten- und zeitintensive Behandlung von Brüdenkondensat - entfällt vollständig

- Keine Geruchs- oder Dampffahnen - emissionsarm und sauber

- Reduzierter Betriebsaufwand - wenig Wartung und geringerer Personalbedarf

Schlammtrocknung ohne Halle/Überdachung - maximale Standortfreiheit

Die SDS-Trockner sind vollständig für den Außenbetrieb konstruiert, können aber auch in vorhandene Gebäude integriert werden.

SDS-Vorteile:

- kein Gebäude und keine teure Infrastruktur notwendig

- kurze Installations- und Inbetriebnahmephase

- ganzjähriger Betrieb unter wechselnden Umgebungsbedingungen

Das Ergebnis: Die SDS-Trockner ermöglichen Schlammtrocknung völlig unabhängig von Gebäuden oder teurer Infrastruktur. Sie lassen sich schnell am gewünschten Standort installieren, arbeiten zuverlässig das ganze Jahr über und passen sich flexibel an unterschiedliche Umgebungsbedingungen an - für maximale Standortfreiheit und effizienten Betrieb.

Für fast alle Schlammarten mit stark unterschiedlichen Eigenschaften geeignet - maximale Vielseitigkeit

Dank variabler Prozessparameter und robuster Förder- bzw. Aufgabetechnik können Schlämme mit stark unterschiedlichen Eigenschaften verarbeitet werden.

Ausgelegt für eine breite Palette an Schlammtypen:

- Klärschlamm (kommunal & industriell)

- Gärreste

- Papier-, Milch-, Bio- und Lebensmittelschlämme

- Metall-, Öl- und Lackschlämme

- Gerb- und Prozessschlämme

- zahlreiche Sonder- und Industrieschlämme

Die SDS-Technologie bietet damit ein breites Materialspektrum und hohe Prozessstabilität.

Plug & Dry - sofortige Betriebsbereitschaft

Die Anlage wurde konsequent modular konzipiert, um Inbetriebnahme und Bedienung zu vereinfachen.

Technische Eigenschaften:

- vormontierte Module mit integrierter Steuerung

- standardisierte Schnittstellen

- flexible Beschickungssysteme

- unkomplizierte Handhabung

- geringer Wartungsbedarf

Damit ist der SDS-Trockner ohne umfangreiche Infrastruktur sofort einsatzfähig. Einfach anschließen - sofort trocknen.

Effizienz, Robustheit und Betriebssicherheit

Die SDS-Trockner sind konstruiert für einen dauerhaften Schichtbetrieb.

Highlights:

- energieeffiziente Nutzung der Prozesswärme

- robuste Industriekomponenten

- geringe Wartungsintervalle

- hohe Anlagenverfügbarkeit

- minimierte thermische Verluste durch geschlossene Bauweise

So positioniert sich der SDS-Trockner als effiziente und leistungsstarke Lösung für Industrie und Kommunen.

Fazit: Zukunftsfähige Schlammtrocknung beginnt hier

Unser Schlammtrockner vereint Flexibilität, Effizienz und Nachhaltigkeit in einer kompakten, brüdenfreien und hallenunabhängigen Lösung. Gerade jetzt lohnt sich der Blick nach vorne - und auf Technologien, die Produktionsabläufe modernisieren, Kosten reduzieren und gesetzliche Anforderungen zuverlässig erfüllen.

Zum Jahresende wünscht Ihnen die SLUDGE-DRYING-SYSTEMS michel gmbh eine Entscheidung, die sich auszahlt - und einen Start ins neue Jahr, der technisch wie wirtschaftlich überzeugt.

Original-Content von: SCHLAMMTROCKNUNG michel gmbh - SDS, übermittelt durch news aktuell