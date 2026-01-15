SLUDGE-DRYING-SYSTEMS michel gmbh setzt mit IntelligentDRY® neue Maßstäbe - Die automatisierte Steuerungssoftware, die Ihre SDS-Schlammtrocknung präzise und effizient macht

SCHLAMMTROCKNUNG michel gmbh - SDS

- SLUDGE-DRYING-SYSTEMS (SDS) präsentiert mit IntelligentDRY® eine hochentwickelte, automatisierte Steuerungssoftware, die den Niedertemperatur-Schlammtrocknungsprozess für kommunale und industrielle Anwendungen nachhaltig optimiert. Das intelligente System sorgt dafür, dass der gewünschte Trockensubstanzgehalt (TS) zuverlässig erreicht wird - selbst bei schwankenden Energiebedingungen oder unterschiedlichen Schlammcharakteristika.

"IntelligentDRY® ist das digitale Herz unserer Trocknungstechnologie - es steuert, optimiert und gewährleistet gleichbleibend hochwertige Ergebnisse bei maximaler Energieeffizienz", erklärt Felix Hellmuth, Geschäftsführer der SDS.

IntelligentDRY® - Die automatisierte Steuerung für präzise Trocknungsergebnisse

IntelligentDRY® basiert auf einer softwaregestützten, vollautomatischen Prozesssteuerung, die kontinuierlich Messdaten aus dem Trockner verarbeitet und in Echtzeit reagiert. Das System erkennt Schwankungen im Betrieb - wie Änderungen im Energieangebot oder der Schlammzusammensetzung - und passt Trocknungsparameter dynamisch an, um den definierten Ziel-TS-Wert energetisch optimal zu erreichen.

Datenbasiert, effizient, bedarfsgerecht

IntelligentDRY® nutzt kontinuierliche Rückmeldungen von Sensoren zur Feuchte, Temperatur und weiteren Prozessgrößen. Die Software stellt sicher, dass:

der Trocknungsprozess automatisch und stabil abläuft,

gewünschte TS-Grade präzise erreicht werden,

Energie effizient eingesetzt und Ressourcen geschont werden.

So wird die SDS-Technologie nicht nur leistungsfähiger, sondern auch wirtschaftlicher und umweltfreundlicher.

Automatisierung reduziert Aufwand und steigert Sicherheit

Anstelle manueller Eingriffe übernimmt IntelligentDRY® zentral:

Start- und Stopp-Funktionen,

automatische Prozessoptimierung,

Überwachung der Betriebszustände,

Anpassung von Luftströmung und Temperatur,

Energiemanagement inklusive Reaktion auf externe Schwankungen.

Diese Automatisierung reduziert Personalaufwand, minimiert Fehlerquellen und erhöht die Betriebssicherheit.

Energieeffizienz und Nachhaltigkeit im Fokus

Die Software trägt maßgeblich dazu bei, den Energieverbrauch zu optimieren, indem sie Prozessparameter permanent anpasst und Energiepotenziale - etwa aus Abwärme - intelligent nutzt. In Verbindung mit der Niedertemperatur-Technologie der SDS-Trockner führt IntelligentDRY® zu deutlichen Effizienzsteigerungen und reduziertem Ressourcenbedarf.

Flexibilität, Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit

Dank IntelligentDRY® sind SDS-Trocknungssysteme modular skalierbar - von einzelnen Trocknungsmodulen bis zu komplexen Gesamtanlagen. Die Software-Oberfläche bietet dabei:

übersichtliche grafische Prozessdarstellungen,

Echtzeit-Prozessdaten,

Fernüberwachung und intuitive Bedienfunktionen,

automatische Protokollierung für Betreiber und Behörden.

Warum IntelligentDRY® ein Branchen-Gamechanger ist

Zuverlässige Erreichung des Ziel-TS-Grads Hohe Energieeffizienz bei schwankenden Bedingungen Automatisierte Prozesssteuerung mit reduziertem Bedienaufwand Verbesserte Betriebssicherheit Skalierbarkeit und Flexibilität für verschiedene Anlagengrößen Transparente Daten und Dokumentation für Compliance Zukunftsfähige Steuerungsplattform für nachhaltige Schlammprozesse

"Mit IntelligentDRY® schaffen wir eine automatisierte, energieoptimierte und robuste Steuerungslösung, die die SDS-Schlammtrocknung auf ein neues Qualitäts- und Effizienzniveau hebt", so Felix Hellmuth.

Über SLUDGE-DRYING-SYSTEMS

SLUDGE-DRYING-SYSTEMS michel gmbh entwickelt modulare, energieeffiziente Niedertemperatur-Schlammtrockner für kommunale und industrielle Anwendungen. SDS-Anlagen sind geprägt von hoher Betriebssicherheit, modularer Flexibilität und innovativer Steuerungstechnologie.

