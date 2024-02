AdTech made in Europe: RTL Deutschland und ProSiebenSat.1 vereinbaren enge Kooperation im Bereich der Werbetechnologie und forcieren Unabhängigkeit von US-Tech

Köln (ots) - A perfect season! Der Super Bowl in der Nacht zum Montag rundete die hervorragende Bilanz der ersten NFL-Saison bei RTL ab. Mit gestiegenen Reichweiten und Marktanteilen in allen relevanten Zielgruppen übertraf die NFL bei RTL sowohl in der Regular Season als auch in den Playoffs die Vorjahressaison deutlich. Durch das breite Inhalte-Angebot von RTL ...

mehr