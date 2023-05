RTL Deutschland GmbH

"Fett weg - die Länger-Leben-Formel von Doc Fleck": Neues Online-Programm von Dr. Anne Fleck bei RTL Deutschland

Ab dem 8. Mai ist das erste eigene Online-Programm der RTL-Gesundheitsexpertin Dr. Anne Fleck ("Doc Fleck") zum Thema Abnehmen und gesunde Ernährung verfügbar.

Unter dem Titel "Das 17 Tage Programm: Fett weg - die Länger-Leben-Formel von Doc Fleck" launcht das RTL-Tochterunternehmen Gruner + Jahr das erste eigene Online-Gesundheitsprogramm der renommierten Präventiv- und Ernährungsmedizinerin Dr. Anne Fleck. Für das Programm wurde unter der Domain docfleck.hellohealth.de ein eigenes Online-Portal rund um Dr. Anne Fleck in Zusammenarbeit mit dem Team der neuen G+J-Gesundheitsplattform Hello Health entwickelt. Die Inhalte sind für die Teilnehmer:innen on-demand verfügbar und können flexibel im Alltag genutzt werden. Zum Start des Programms sind für alle Teilnehmer:innen, die sich bis zum 7. Mai anmelden, zwei exklusive Live-Fragestunden mit Doc Fleck geplant.

Dr. Anne Fleck: "Mein Ziel ist es, möglichst viele Menschen für das Thema Gesundheit zu begeistern und modernes, praxisbewährtes Wissen an die Hand zu geben. Im Dschungel aus verwirrenden Empfehlungen möchte ich den Menschen wissenschaftlich fundiertes Wissen und Orientierung geben, das schwere Thema 'Gesundheit und Ernährung' mit Leichtigkeit vermitteln. Gesundes Essen und der Lebensstil müssen Freude machen und immer individuell passen. Jeder Mensch kann mit wenigen Ritualen mehr Gesundheit gewinnen, das Wohlfühlgewicht erreichen, Krankheiten vorbeugen und für bessere Vitalität bis ins hohe Alter vorsorgen. Mein 17-Tage-Programm hilft auf liebevolle Art und Weise dabei, langfristig erfolgreich die Gesundheit zu stärken."

Das Programm richtet sich an Menschen, die sich gesünder ernähren und ein gesundes Gewicht erreichen wollen. In über 20 Videocoachings vermittelt Dr. Anne Fleck ihre Ernährungsmethode, in der sie klassisches medizinisches Wissen mit neuen Ansätzen aus Präventiv- und Ernährungsmedizin sowie validen Naturheilverfahren vereint. Nebenbei gibt sie Einblick in ihre persönlichen Gewohnheiten und Tricks, um gesund und fit zu bleiben. Das Ziel des Programms ist explizit nicht eine schnelle Gewichtsabnahme, sondern eine langfristige Änderung des Lebensstils, mit der die Teilnehmer:innen ihr Wohlfühlgewicht erreichen und dauerhaft halten können.

Das Programm legt einen besonderen Fokus auf die Alltagstauglichkeit der "Länger-Leben-Formel" von Doc Fleck: Vom Einkaufs-Guide und Hilfen zum Verstehen von Inhaltsstoffen, über Tipps zum Verankern neuer gesunder Gewohnheiten bis hin zu der Frage, wie sich eine gesunde Ernährung mit der gesamten Familie und Kindern umsetzen lässt, wie man gesund vorkocht und unterwegs fit bleibt.

Neben den Videocoachings beinhaltet das Angebot daher mehr als 35 neue Rezepte, die einfach und in maximal 30 Minuten zubereitet werden können. Für Familien stehen die "Doc Fleck-Rezepte für Kids" zur Verfügung.

Ergänzt wird das Programm zudem durch ein individuelles Ernährungstagebuch und praktische Checklisten für jeden Tag, die helfen im Supermarkt und auf dem Teller den Überblick zu behalten. Teilnehmer:innen, die bereits besonders vertraut mit dem Ansatz von Dr. Anne Fleck sind, können ihre Ernährung und ihren Lebensstil mittels im Programm enthaltener "Deep Dives" zu Themen wie "Bitterstoffen" oder "Darmgesundheit" weiter optimieren.

Zur Person:

Dr. Anne Fleck, auch "Doc Fleck" genannt, ist Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie und eine renommierte Expertin für Präventiv- und Ernährungsmedizin. Die erfahrene Ärztin gehört zu den anerkanntesten Persönlichkeiten rund um das Thema Gesundheit und Ernährung. Sie gilt als Pionierin einer modernen Ganzheitsmedizin, die aktuelle Forschung, klassische Medizin und valide Heilverfahren innovativ vereint.

Doc Fleck ist mehrfache SPIEGEL-Bestsellerautorin. Ihre Bücher "ENERGY!" und "Ran an das Fett" finden auch international viel Anerkennung. Neben ihrer Arbeit in der Praxis in Hamburg ist Dr. Anne Fleck bei RTL Deutschland zudem als erfolgreiche Podcast-Host, Magazin-Expertin sowie Gastgeberin der wöchentlichen Live "Doc Fleck-Sprechstunde" im Rahmen von Punkt 12 aktiv.

Verantwortet wird das Projekt bei Gruner + Jahr von Benjamin Hebborn, Senior Vice President Portfolio Growth. Benjamin Hebborn leitet zudem als Gründer und Managing Director die digitale Gesundheitsplattform Hello Health, die Mitte April 2023 gelauncht wurde. Das Team von Hello Health besteht unter anderem aus Spezialist:innen der Bereiche Medizin und Psychologie und ist auch für die Entwicklung des Online-Programmes von Dr. Anne Fleck verantwortlich. Die Videoinhalte wurden durch Produktionseinheiten von RTL und G+J an den Standorten Hamburg und Köln produziert. Der RTL-Bereich Crossmedia steuert die crossmediale Inszenierung im Portfolio von RTL Deutschland.

