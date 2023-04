RTL Deutschland GmbH

Veit Medick wechselt vom SPIEGEL zum STERN

Köln / Berlin

Zum 1. Juni wechselt Veit Medick (42) zum Stern in Berlin. Medick kommt vom Spiegel, wo er seit 2009 in verschiedenen Funktionen tätig war. Er wird künftig das Politikressort des Stern gemeinsam mit Nico Fried (56) leiten, der voriges Jahr von der Süddeutschen Zeitung zum Stern gewechselt ist, und sich dabei stark auf die digitale Berichterstattung und Vernetzung konzentrieren.

Gregor Peter Schmitz, Vorsitzender der Stern-Chefredaktion: "Die politische Berichterstattung gehört zu den Königsdisziplinen im Journalismus. Daher werden wir bei Stern und Stern+ diesen Bereich stark ausbauen. Wir freuen uns sehr, mit Veit Medick einen der angesehensten und am besten vernetzten Kenner des politischen Betriebs für uns gewonnen zu haben, um in Zukunft noch mehr fundiert recherchierte und exklusive Geschichten in Print und Digital für unsere Leser:innen bieten zu können."

Veit Medick: "Stern+ gehört zu den spannendsten Projekten, die es aktuell in der deutschen Medienlandschaft gibt. Ich freue mich sehr darauf, dabei mitwirken zu können, mit dem gesamten Team um Gregor Peter Schmitz und Nico Fried das politische Profil des Stern weiter zu stärken und ihn auch digital als Top-Marke weiterzuentwickeln."

Veit Medick hat Sozialwissenschaften und Politikwissenschaften in Göttingen und Berlin studiert. Anschließend volontierte er ab 2007 bei taz, die Tageszeitung in Berlin. 2009 wechselte Medick zu Spiegel Online ins Hauptstadtbüro. Von 2015 bis 2017 war er für den Spiegel und Spiegel Online als US-Korrespondent in Washington D.C. im Einsatz. Anschließend arbeitete Veit Medick im Hauptstadtbüro des Spiegel, zuletzt als Reporter. Seine Expertise ist auch in TV-Formaten gefragt.

