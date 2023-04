RTL Deutschland GmbH

Gruner + Jahr startet digitale Gesundheitsplattform Hello Health

Gruner + Jahr baut sein Portfolio im Markt für digitale Gesundheit aus.

Renommierte Expert:innen bieten digitale Angebote zur Gesundheitsförderung.

Bereits ab Mai 2023 Ausbau um weitere Themen und Expert:innen: Eigenes Digitalangebot mit RTL-Gesundheitsexpertin Dr. Anne Fleck ("Doc Fleck") geplant.

Angebot zum Start mit Programmen für gesunde Ernährung, Rückenstärkung und mentale Gesundheit.

Unter der Marke und auf der zentralen Plattform www.hellohealth.de launcht das RTL Deutschland Tochterunternehmen Gruner + Jahr digitale Angebote von renommierten Ärzt:innen und Therapeut:innen zur Gesundheitsförderung. Zum Start können Nutzer:innen drei Programme mit Modulen für gesunde Ernährung, mentale Gesundheit und Resilienz sowie zur Rückenstärkung buchen. Das Angebot wird bereits im Laufe des zweiten Quartals weiter ausgebaut werden.

Hello Health richtet sich an Menschen, die proaktiv nach Lösungen suchen, um ihre Gesundheit zu verbessern. Ziel der Programme ist es, die Selbstwirksamkeit und die Lebensqualität der Nutzer:innen zu stärken. Dabei stützen sich die Programme auf aktuelle medizinische und wissenschaftliche Erkenntnisse. Sie sind einfach umsetzbar und können mit wenig Zeitaufwand leicht in den Alltag integriert werden.

Hello Health hat mehrere renommierte Ärzt:innen und Expert:innen für die Programme gewinnen können, die in der Öffentlichkeit durch TV-Formate oder Buchveröffentlichungen bekannt geworden sind. Die Gesundheitsplattform startet mit einem Ernährungsprogramm von Dr. Kathrin Vergin, Modulen zur mentalen Gesundheit von Diplom-Psychologin Janina Rogoll sowie einem Angebot zur Rückenstärkung von Dr. Matthias Manke. Am 8. Mai 2023 startet zudem ein eigenes Digitalangebot mit der RTL-Gesundheitsexpertin Dr. Anne Fleck ("Doc Fleck").

Benjamin Hebborn, Senior Vice President Portfolio Growth, und als Gründer verantwortlich für Hello Health: "2021 hat jede:r Dritte in Deutschland ein Onlinekurs-Angebot zu Gesundheitsthemen genutzt - Tendenz steigend. Genau in diesem Segment starten wir mit Hello Health und bauen unser Angebot sukzessive aus. Mit unserem Produkt möchten wir den Menschen eine einfache Möglichkeit bieten, mit wenig Aufwand aktiv ihre Gesundheit zu fördern und Selbstwirksamkeit zu erleben. Marktstudien renommierter Unternehmen wie McKinsey* oder Rock Health bestätigen, dass der Bedarf an digitalen Gesundheitsangeboten weiter enorm wachsen wird."

Bernd Hellermann, CEO Gruner + Jahr: "Hello Health steht für den Weg, den wir bei Gruner + Jahr jetzt einschlagen werden: Der Zukunft zugewandt, mit Produkten, die hervorragende Inhalte mit digitaler und technologischer Expertise verbinden und gesellschaftlich relevant sind. Hello Health unterstützt in einem der wichtigsten Lebensthemen, der persönlichen Gesundheit, und fügt sich damit perfekt in unsere Strategie von Gruner + Jahr ein, das Zuhause für die Begleitung von Menschen in allen großen Themen des Lebens zu sein. Zugleich zeigt das Team von Hello Health die strategischen Vorteile, die aus einer engen Zusammenarbeit innerhalb von RTL Deutschland entstehen können."

Über die Expert:innen:

Mit der RTL-Gesundheitsexpertin Dr. Anne Fleck ("Doc Fleck") entwickelt das Team um Benjamin Hebborn einen eigenen Online-Auftritt rund um ein 17-Tage-Programm zum Thema "Fett weg - die Länger-Leben-Formel von Doc Fleck".

Dr. Anne Fleck, Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie, ist eine renommierte Expertin für Präventiv- und Ernährungsmedizin. Die erfahrene Ärztin gehört zu den anerkanntesten Persönlichkeiten rund um das Thema Gesundheit und Ernährung. Sie gilt als Pionierin einer modernen Ganzheitsmedizin, die aktuelle Forschung, klassische Medizin und valide Heilverfahren innovativ vereint.

Doc Fleck ist mehrfache SPIEGEL-Bestsellerautorin. Ihre Bücher "ENERGY!" und "Ran an das Fett" finden auch international viel Anerkennung. Neben ihrer Arbeit in der Praxis in Hamburg ist Dr. Anne Fleck bei RTL Deutschland zudem als erfolgreiche Podcast-Host, Magazin-Expertin sowie Gastgeberin der wöchentlichen Live "Doc Fleck-Sprechstunde" im Rahmen von Punkt 12 aktiv.

Dr. Matthias Manke ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie mit eigener Praxis in Bochum und Autor des SPIEGEL-Bestsellers "Wenn der Orthopäde Rücken hat" (2021, ZS Verlag). Er war u.a. Mannschaftsarzt des FC Schalke 04 und ist aus diversen TV-Formaten und Talkshows als "Revierdoc" bekannt. Diplom-Psychologin Janina Rogoll ist als psychologische Psychotherapeutin, Dozentin, Wissenschaftlerin und Supervisorin tätig. Im Februar 2023 erschien ihr Buch "Die Seelen-Docs" gemeinsam mit den Co-Autoren Prof. Andreas Ströhle (Charité Berlin) und Prof. Thomas Fydrich (ehem. Humboldt Universität Berlin) in der Verlagsgruppe Droemer Knaur. Dr. Kathrin Vergin arbeitet als Ernährungstherapeutin und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Die Diplom-Chemikerin mit Schwerpunkt Onkologie hat in Oxford promoviert. Vor wenigen Wochen erschien ihr drittes Buch "Emotional Eating" im Rowohlt Verlag. Bereits in den kommenden Wochen wird das Angebot von Hello Health sukzessive um weitere Themen und Expert:innen erweitert.

Entwickelt und verantwortet wird das Angebot von einem Team von Spezialist:innen um Benjamin Hebborn an den Standorten Köln und Hamburg. Die Videoinhalte werden von RTL NEWS-Kolleg:innen produziert. Der RTL-Bereich Crossmedia steuert die crossmediale Inszenierung der Hello Health-Expert:innen im Portfolio von RTL Deutschland.

Neben Hello Health ist auch MissionMe, ein weiteres Unternehmen von RTL Deutschland, im Bereich der digitalen Gesundheitsförderung aktiv. Es bietet mit Balloon, der Hirschhausen-Diät und 7Schläfer drei Apps insbesondere zur Verbesserung der Selbstwirksamkeit an. Die Achtsamkeits-App Balloon wurde zuletzt mit dem Siegel "Deutscher Standard Prävention" zertifiziert. Mit der Diät von Dr. Eckart von Hirschhausen können User:innen Schritt für Schritt ihrem Idealgewicht näher kommen, indem sie gesünder leben und ohne Verzicht mittels Intervallfasten abnehmen. In der 7Schläfer App zeigt Schlafforscher Dr. Albrecht Vorster, wie gesunder Schlaf gelingen kann.

*Quelle: McKinsey E-Health Monitor 2022, S. 72-73.

