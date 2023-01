Das wollten die Deutschen nach Weihnachten schnell loswerden | momox Erhebung

momox SE

Die Deutschen verschenken gerne Bücher und das nicht zu knapp: Laut einer repräsentativen Umfrage der Hochschule für Oekonomie & Management in Frankfurt standen Bücher 2022 mit 49 Prozent an der Spitze der Geschenk-Einkäufe der Deutschen. Erst danach folgten Kleidung, Schuhe, Accessoires oder Elektrogeräte. Der Second Hand Experte momox hat auch für 2022 wieder analysiert, welche Bücher, CDs und DVDs/Blurays in den zwei Wochen nach Weihnachten über die eigene Plattform am häufigsten angekauft wurden. Man könnte aber auch sagen: Welche (potenziellen) Weihnachtsgeschenke die Deutschen am schnellsten wieder loswerden wollten.

Stefanie Stahls "Das Kind in dir muss Heimat finden" auf Platz 1 der Buch-Ankäufe

Ob erfolgreicher Podcast, Buch-Bestseller oder prominente TV-Auftritte: Die Psychologin Stefanie Stahl ist in aller Munde und spricht offen über Themen, die ein breites Publikum ansprechen. Ihr Bestseller "Das Kind in dir muss Heimat finden: Der Schlüssel zur Lösung (fast) aller Probleme" war 2022 deshalb mit Sicherheit unter vielen deutschen Weihnachtsbäumen zu finden - einige dieser Exemplare haben in den letzten beiden Wochen ihren Weg zu momox gefunden und führen so die Liste der (vermeintlich) unbeliebtesten Weihnachtsgeschenke 2022 an. Der Titelträger des letzten Jahres, Schriftsteller Sebastian Fitzek, ist mit seinem Psychothriller "Mimik" auf Platz 2 eingestiegen. Warmherzig und vollgepackt mit Female Empowerment eroberte die amerikanische Autorin Bonnie Garmus mit ihrem Debüt "Eine Frage der Chemie" im letzten Jahr die Herzen der deutschen Leser:innen und Geschenke-Shopper. Im momox Ranking landet "Eine Frage der Chemie" damit auf Platz 3 der am häufigsten angekauften Bücher nach Weihnachten.

Top 10 Bücher (Ankauf bei momox)

1. Stefanie Stahl: Das Kind in dir muss Heimat finden: Der Schlüssel zur Lösung (fast) aller Probleme

2. Sebastian Fitzek: Mimik

3. Bonnie Garmus: Eine Frage der Chemie

4. Delia Owens: Der Gesang der Flusskrebse

5. Mona Kasten: Save Us (Maxton Hall Reihe, Band 3)

6. Matt Haig: Die Mitternachtsbibliothek

7. Eckhart Tolle: Jetzt! Die Kraft der Gegenwart

8. Inka Friese: tiptoi - Mein großer Weltatlas

9. Susanne Abel: Stay away from Gretchen: Eine unmögliche Liebe

10. Nino Haratischwili: Das achte Leben (Für Brilka)

Hard Rock in Geschenkpapier: Black Sabbath und Rammstein am häufigsten weiterverkauft

Ob Black Sabbath aus UK oder Rammstein als deutsches Heimatgewächs - harte Riffs und laute Drums bestimmen die Top 4 der nach Weihnachten am häufigsten an momox verkauften Musikalben (Platz 1 " Black Sabbath: Tyr", Platz 2 " Rammstein: Made in Germany 1995 - 2011 - Best Of", Platz 4 " Rammstein: Völkerball"). Nur auf Platz 3 geht es etwas ruhiger zu, rund um die ikonischen Soft-Rocker von "The Travelling Wildburys". Auf Platz 5 folgt dann wieder ein deutscher Klassiker: "Pur" mit ihrem neuen Album "Persönlich".

Top 10 Musik (Ankauf bei momox)

1. Black Sabbath: Tyr

2. Rammstein: Made in Germany 1995 - 2011 - Best Of

3. T he Traveling Wilburys: The Collection

4. Rammstein: Völkerball

5. Pur: Persönlich

6. Reinhard Mey: Die 20 großen Erfolge

7. Kraftklub: Keine Nacht für Niemand (Ltd. Digi)

8. Bap: Für Usszeschnigge

9. Bravo Hits Vol.114

10. Michael Jackson: Bad

Frodo, Harry und Co. - Phantasy-Epen dominieren im Bereich Film

Lag "Loriot - Die vollständige Fernseh-Edition" letztes Jahr noch auf Platz 10, hat sie es dieses Jahr gleich an die Spitze der Filme geschafft, die nach Weihnachten am häufigsten weiterverkauft wurden. Neben den Santa Clause Filmen (Teil 1-3) allerdings die einzige Komödie im Ranking. Viel eher bestimmen große Fantasy-Spektakel die Top 10 im Bereich Film: Mit "Avatar - Aufbruch nach Pandora" auf Platz 2, der kompletten Harry Potter-Kollektion auf Platz 4, Game of Thrones auf den Plätzen 5 und 7 und Herr der Ringe (ebenfalls gleich die komplette Trilogie) auf Rang 8 bekennen sich die Deutschen eindeutig zu Phantasy unterm Weihnachtsbaum, die schnell wieder weiterverkauft wurden.

Top 10 Film (Ankauf bei momox)

1. Loriot - Die vollständige Fernseh-Edition - Alle Sketche und Cartoons aus 40 Jahren

2. Avatar - Aufbruch nach Pandora 3D

3. Fackeln im Sturm - Die Sammleredition

4. Harry Potter - The Complete Collection

5. Game of Thrones - Staffel 6

6. Der Name der Rose

7. Game of Thrones - Staffel 4

8. Der Herr der Ringe - Die Spielfilm Trilogie

9. Santa Clause 1-3

10. The Crown - Staffel 1

Ungeliebten Geschenken ein zweites Leben geben

48 Prozent der Deutschen geben an, schon einmal gebrauchte Bücher und/oder Medienartikel verkauft zu haben. Das ist eines der Ergebnisse des aktuellen momox Second Hand Reports 2022 für Bücher und Medien. Dabei ist für 87 Prozent der Verkäufer:innen Nachhaltigkeit einer der Hauptgründe. So handelt man nachhaltig, wenn man seine ungeliebten Weihnachtsgeschenke an Ankaufsplattformen wie momox verkauft und nicht einfach im Schrank einstauben lässt. Nach einer umfassenden Qualitätsprüfung und allen Vorteilen des E-Commerce wie kostenfreiem Versand, Kundenservice und einer großen Auswahl bietet momox die angekauften Bücher und Medienartikel in seinem Onlineshop wieder zum Verkauf an: Auf medimops.de werden mehr als 12 Millionen gebrauchte Artikel wie Bücher, CDs, DVDs/Blu-rays oder auch Videospiele bis zu 70 Prozent günstiger gegenüber dem Neupreis angeboten.

Zur Erhebung:

Im Zeitraum vom 25.12.2022 bis 08.01.2023 hat momox analysiert, welche Artikel in den Kategorien Buch, CD und DVD/Bluray ab einem Ankaufspreis von 4,- Euro an momox verkauft wurden.

momox Second Hand Report 2022 Bücher und Medien:

Für den momox Second Hand Report wurden drei Studien durchgeführt: Eine repräsentative Umfrage in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Kantar sowie Kundenumfragen auf den momox Plattformen momox.de und medimops.de, um mehr über die Gründe für den Verkauf bzw. Kauf von gebrauchten Kulturgütern zu erfahren. Insgesamt nahmen über 13.290 Personen an den Umfragen teil. Der umfangreiche momox Second Hand Report 2022 für Bücher & Medien steht hier zur Verfügung. Ausgewählte Studienergebnisse sind auf dieser Landingpage visualisiert.

Über momox

Die momox SE ist das führende Re-Commerce Unternehmen Europas. Der Second Hand Pionier kauft gebrauchte Bücher, Medienartikel und Kleidung von Verbraucher:innen zum Festpreis an. Nach umfassender Qualitätskontrolle werden die Artikel weiterverkauft: Die angekauften Bücher und Medienartikel wie CDs / Vinyl, DVDs / Blu-rays & Spiele bietet momox bis zu 70 Prozent günstiger im Vergleich zum Neupreis in Deutschland auf medimops.de, in Frankreich auf momox-shop.fr und weltweit auf externen Online-Marktplätzen an. Die qualitätsgeprüfte Second Hand Kleidung, Schuhe und Accessoires werden auf momoxfashion.com zum Kauf angeboten.

Den Ankauf von gebrauchten Büchern, Medienartikeln und Kleidung bietet momox in Deutschland über momox.de und in Österreich über momox.at sowie die Apps momox ( iOS & Android) und momox Kleidung verkaufen ( iOS & Android) an. Zusätzlich werden Bücher und Medien über die eigene länderspezifische Plattform für Frankreich & Belgien, Spanien und Italien angekauft. Kund:innen verkaufen so eine große Anzahl nicht mehr genutzter Produkte schnell und mit geringem Aufwand zum Festpreis an momox. Den Weiterverkauf der Artikel und das damit verbundene Risiko übernimmt momox.

Das 2004 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin beschäftigt derzeit mehr als 2.250 Mitarbeiter:innen an drei Standorten. Seit dem Start wurden über 315 Millionen Artikel an- und weiterverkauft. momox ist weltweit der größte Händler für gebrauchte Waren bei Amazon und bei eBay auf Platz Drei. Weitere Presseinformationen sowie Bild- und Videomaterial erhalten Sie auf momox.biz.

