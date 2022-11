momox AG

momox fashion Weihnachtsumfrage 2022

Nachhaltige Geschenke unter dem Weihnachtsbaum

Berlin (ots)

59 Prozent der momox fashion Kund:innen können sich vorstellen Gebrauchtes zu Weihnachten zu verschenken

Die Mehrheit (89 Prozent) kauft Second Hand Weihnachtsgeschenke online

Hauptmotivation ist der Nachhaltigkeitsaspekt

Beliebteste Second Hand Geschenke sind Accessoires (65 Prozent)

Bald ist sie da, die schönste Zeit im Jahr: Weihnachten. Der Second Hand Onlineshop momox fashion hat dies zum Anlass genommen und bei seinen Kund:innen nachgefragt, welche Rolle Gebrauchtes bei der Geschenkeplanung spielt. Laut Umfrage können sich knapp 60 Prozent vorstellen, auch zu Weihnachten Gebrauchtes zu verschenken. Bei rund 40 Prozent der Befragten liegen dabei in diesem Jahr pre-loved Bekleidung oder Accessoires unter dem Christbaum. Dies sind einige der Ergebnisse der momox fashion Umfrage, an der insgesamt 1.047 Personen teilgenommen haben.

Nachhaltigkeit ist der Hauptgrund für gebrauchte Weihnachtsgeschenke

Mehr als drei Viertel der Befragten kaufen Second Hand Geschenke online (89 Prozent). 46 Prozent suchen nach Last-Minute Weihnachtsgeschenken auf dem Flohmarkt und 30 Prozent der Befragten kaufen in Second Hand Läden. Der Hauptgrund für das Verschenken von Gebrauchtem zu Weihnachten ist der Nachhaltigkeitsaspekt (79 Prozent). So lässt sich das Weihnachtsfest umweltschonender umsetzen. 67 Prozent der Kund:innen sind überzeugt, dass Second Hand Artikel genauso gut wie Neue sind und daher auch einen Platz unter dem Weihnachtsbaum verdienen. Für einen Großteil der Befragten (86 Prozent) ist dabei jedoch wichtig, dass die Artikel neuwertig (84 Prozent) sind. Für 73 Prozent müssen sie in einem sehr guten Zustand sein und für knapp über die Hälfte der Befragten zudem auch günstig (61 Prozent).

Statt Socken und Krawatte: Die beliebtesten pre-loved Artikel unter dem Weihnachtsbaum

65 Prozent verschenken am liebsten Accessoires. Zu den beliebtesten Geschenken gehören dabei Taschen (70 Prozent), Schals & Tücher (69 Prozent), gefolgt von Portemonnaies (44 Prozent) und Rucksäcken (40 Prozent). Sommerartikel wie Sonnenbrillen (18 Prozent) und Hüte (24 Prozent) werden zu Weihnachten seltener verschenkt. Die zweitbeliebteste Geschenke-Kategorie ist Bekleidung: 48 Prozent der Befragten geben an, gebrauchte Kleidung wie Pullover (73 Prozent), Jacken (48 Prozent) und Shirts (40 Prozent) zu verschenken. Hosen (21 Prozent), Röcke (16 Prozent) und Schuhe (9 Prozent) sind weniger beliebt. Anzüge (5 Prozent) sind hier der absolute Weihnachtsgrinch unter den Geschenken.

Methodik - momox Second Hand Umfrage zu Weihnachtsgeschenken 2022

*momox Umfrage: Fallzahl (n=1.047), Zielgruppe: momox Kund:innen im Alter von bis über 60 Jahren, Methode: Online-Befragung (7.09.-29.09.2022), durchgeführt von der momox AG

momox fashion - Second Hand Fashion Report

Seit 2019 veröffentlicht momox fashion, die Fashion Marke der momox AG, jährlich den Second Hand Fashion Report. Ergebnisse von 2019 können hier, von 2020 hier und von 2022 hier eingesehen werden.

Über momox fashion

momox fashion ist der Onlineshop für Second Hand Fashion der momox AG. Bei momox fashion kaufen Kund:innen qualitätsgeprüfte Second Hand Kleidung, Schuhe und Accessoires für Damen, Herren, Mädchen und Jungen. Dabei stehen auf momoxfashion.com mehr als eine Million Artikel von über 2.000 Marken zur Auswahl. Deutschlandweit bietet momox fashion kostenlosen Versand und Retouren.

Die auf momox fashion angebotenen Einzelstücke werden über momox.de sowie die App momox Kleidung verkaufen ( iOS & Android) von Privatpersonen zum Festpreis angekauft. Schnell und unkompliziert verkaufen momox Kund:innen hier eine große Anzahl an nicht mehr getragener Kleidung. Beim Verkauf müssen lediglich die Angaben zu Geschlecht, Kategorie und Marke gemacht werden, die die Grundlage für den Ankaufspreis bilden. Die Sachen schicken Kund:innen dann kostenfrei an momox. Alle angekauften Kleidungsstücke, Schuhe und Accessoires unterzieht momox vor dem Weiterverkauf einem umfassenden Qualitätscheck und prüft auf Markenechtheit. Anschließend werden die Artikel fotografiert und zum Kauf auf momoxfashion.com angeboten.

Durch den Ver- bzw. Ankauf gebrauchter Modeartikel tragen momox Kund:innen aktiv zum Umweltschutz bei, denn die Produktion von Kleidung beansprucht wertvolle Ressourcen und erhöht den CO2-Ausstoß.

