momox GmbH

Generation Z und Y treiben den Second Hand Trend voran

momox Second Hand Report 2021 für Bücher und Medien

Berlin (ots)

- 61 Prozent der Deutschen haben schon einmal gebrauchte Bücher und Medienartikel gekauft. Jede*r Zweite (48 Prozent) shoppt mindestens einmal im Jahr - Deutsche shoppen lieber second hand (61 Prozent) als Gebrauchtes zu verkaufen (39 Prozent) - Nachhaltigkeit ist Hauptmotiv für den Verkauf von Second Hand (88 Prozent) - 77 Prozent der Deutschen sagen, ihr Kaufverhalten von gebrauchten Kulturgütern habe sich durch Corona nicht verändert

In Deutschland gehört der Kauf von Second Hand zur Routine: Mehr als 61 Prozent der Deutschen haben schon einmal Bücher und/oder Medienartikel aus zweiter Hand gekauft. Jede*r Zweite davon (48 Prozent) shoppt mindestens einmal im Jahr gebrauchte Kulturgüter wie Bücher, CDs, Filme und Games.* Dies hat der aktuelle momox Second Hand Report 2021 für Bücher und Medien ergeben. Damit gibt der europäische Marktführer für den Online An- und Verkauf von Second Hand Artikeln das zweite Mal einen detaillierten Einblick in den deutschen Gebrauchtwarenmarkt. Für den repräsentativen Second Hand Report hat das Marktforschungsinstitut Kantar eine Umfrage im Auftrag von momox durchgeführt. Zudem wurden Kund*innen der momox Plattformen momox.de und medimops.de befragt. Insgesamt nahmen 17.680 Personen an den Umfragen teil.

Männer sind Second Hand Shopper, Frauen verkaufen Ungenutztes weiter

Während mehr als jede*r Zweite (61 Prozent) schon einmal gebrauchte Bücher und/oder Medienartikel gekauft hat, geben nur 39 Prozent der Deutschen an, mit gebrauchten Kulturgütern jemals gehandelt zu haben. Einen spannenden Unterschied gibt es dabei bei der Geschlechterverteilung: Mit 64 Prozent gegenüber 58 Prozent shoppen Männer häufiger gebrauchte Bücher und/oder Medienartikel als Frauen. Frauen (43 Prozent) hingegen verkaufen öfters aussortierte Kulturgüter als Männer (35 Prozent).*

Generation Z und Y treiben den Second Hand Trend voran

Wie auch schon der erste momox Second Hand Report 2019 für Bücher und Medien gezeigt hat, kaufen Generation Z und Y am häufigsten gebrauchte Ware (78 Prozent der bis 29-Jährigen und 67 Prozent der 30- bis 39-Jährigen). Mit dem Alter nimmt die Kauffreudigkeit von Second Hand zwar ab, aber dennoch kauft noch immer jede*r Zweite (48 Prozent) im Alter von 50 bis 59 gebrauchte Bücher und Medienartikel. Auch was den Verkauf angeht, handeln mit 59 Prozent die bis 29-Jährigen am meisten mit Gebrauchtem. Interessant ist, dass der Kauf (78 Prozent) wie auch der Verkauf (49 Prozent) bei Menschen mit einem höheren Bildungsabschluss (Abitur, Universität) am beliebtesten ist.*

Der Handel mit Second Hand Artikeln findet online statt

Etwa jede*r zweite Second Hand Shopper (48 Prozent) kauft Gebrauchtes mindestens einmal im Jahr.* Doch wo findet der Handel mit Second Hand Artikeln maßgeblich statt? Die klare Antwort darauf ist: Online! Mehr als jede*r Zweite (58 Prozent) shoppt second hand am liebsten im Internet. Online-Marktplätze liegen dabei klar vorne. Rund jede*r Fünfte (22 Prozent) geht noch auf einen Flohmarkt und gerade einmal jede*r Zehnte (11 Prozent) in Second Hand Läden. Der Online-Verkauf von gebrauchten Kulturgütern ist mit 73 Prozent noch beliebter als das Second Hand Shopping im Internet. Auch hier liegen Online-Marktplätze auf Platz Eins. Auf Flohmärkten verkauft rund jede*r Fünfte (18 Prozent).*

Nachhaltigkeit ist Hauptmotiv für den Verkauf von Second Hand

2019 wurde als Hauptgrund für den Verkauf von gebrauchten Büchern und/oder Medienartikeln der Wunsch nach mehr Platz (91 Prozent) genannt, aktuell steht dieses Motiv nur noch an zweiter Stelle (80 Prozent). Denn 88 Prozent der Befragten geben Nachhaltigkeit als klare Motivation für den Verkauf von Kulturgütern aus zweiter Hand an.*** Beim Second Hand Handel können nicht nur nicht mehr genutzte Artikel eine*n neue*n Besitzer*in finden, sondern es werden dabei vor allem wertvolle Ressourcen wie Wasser oder CO2 eingespart, die für die Neuproduktion von Artikeln aufgebracht werden.

Beim (Online-)Kauf von Büchern und/oder Medienartikeln aus zweiter Hand gibt die Mehrheit (87 Prozent) an, dass niedrigere Preise der Artikel für sie am wichtigsten sind.** 97 Prozent sagen zwar, dass gebrauchte Artikel günstiger als neu sein müssen, fast jedem Zweiten (44 Prozent) ist es allerdings egal, wie groß die Ersparnis ist.* Nachhaltigkeit steht als Grund an zweiter Stelle (66 Prozent). Etwa einem Drittel (37 Prozent) ist beim Second Hand Shopping die Lieferung nach Hause wichtig.**

Darauf wird beim Kauf bzw. Verkauf von Second Hand geachtet

Beim Kauf von gebrauchten Büchern und/oder Medienartikeln sind der Preis (89 Prozent) und der Artikelzustand (86 Prozent) die wichtigsten Kriterien. 65 Prozent der Käufer*innen legen zudem Wert auf einen seriösen Anbieter. Der Hälfte ist kostenloser Versand wichtig (49 Prozent).* Beim (Online-)Verkauf ist ein schneller und unkomplizierter Verkaufsprozess am wichtigsten (90 Prozent). 68 Prozent achten auf kostenfreien Versand und 59 Prozent auf seriöse Verkaufsplattformen.***

Unangefochtener Bestseller: Das Buch

Bei Gebrauchtwaren sind Bücher mit 76 Prozent am beliebtesten. Nur jede*r Zehnte kauft gebrauchte Filme (12 Prozent) oder CDs (10 Prozent). Games und Schallplatten (jeweils 1 Prozent) gehören zu den Nischenprodukten. 66 Prozent kaufen gerne auch andere Artikel gebraucht. Am beliebtesten sind dabei Kleidung (57 Prozent), Möbel (42 Prozent) und PKWs (37 Prozent).**

Drei Viertel der befragten momox Kund*innen (76 Prozent) verkaufen auch andere gebrauchte Dinge - mit 75 Prozent am häufigsten Kleidung, gefolgt von Möbeln (41 Prozent) und Kinderspielzeug (39 Prozent).***

Second Hand Boom dank Corona?

Die Corona-Pandemie hat das Leben der Menschen auf den Kopf gestellt. Hat sich damit auch das Kaufverhalten von Kulturgütern aus zweiter Hand verändert? 77 Prozent der Deutschen sagen: Nein, es habe sich nichts verändert. 16 Prozent haben weniger Gebrauchtes gekauft und nur 6 Prozent mehr.* Hauptgrund für den reduzierten Kauf waren geschlossene Second Hand Läden (64 Prozent). Anders sieht es bei online-affinen medimops Kund*innen aus. Zwar geben hier auch 62 Prozent an, dass sich ihr Kaufverhalten durch Corona nicht verändert hat, 20 Prozent wiederum sagen, sie haben mehr gebrauchte Kulturgüter gekauft. Kein Wunder, medimops Kund*innen shoppen primär online statt im stationären Handel.

In Hinblick auf Kleidung hat knapp ein Drittel der Deutschen (29 Prozent) aufgrund der Pandemie weniger gekauft - egal ob neu oder gebraucht - so das Ergebnis Second Hand Fashion Report von momox fashion.* Gleichzeitig gibt über die Hälfte der Deutschen (57 Prozent) an, dass sich ihr Kaufverhalten bei Kleidung durch Corona nicht verändert hat. Acht Prozent der Befragten haben mehr Kleidung geshoppt als zuvor.*

* Kantar Umfrage

** medimops Umfrage

*** momox Umfrage

momox - Second Hand Report für Bücher und Medien

Der umfangreiche momox Second Hand Report 2021 für Bücher & Medien steht hier zur Verfügung. Ausgewählte Studienergebnisse sind auf dieser Landingpage visualisiert.

Die Ergebnisse des vorherigen Second Hand Reports aus dem Jahr 2019 können hier eingesehen werden.

momox fashion - Second Hand Fashion Report

Seit 2019 veröffentlicht momox fashion, die Fashion Marke der momox GmbH, jährlich den Second Hand Fashion Report. Ergebnisse von 2019 können hier und von 2020 hier eingesehen werden.

Methodik - momox Second Hand Report 2021 für Bücher und Medien:

Kantar-Umfrage: Fallzahl (n=1.000), Zielgruppe: 16-64 Jahre; Methode: Computergestütztes telefonisches Interview (23.-30.03.2021), durchgeführt von der Kantar Deutschland GmbH im Auftrag der momox GmbH

medimops Umfrage: Fallzahl (n=9.880), Zielgruppe: medimops Kund*innen im Alter von bis über 60 Jahren, Methode: Online-Befragung (14.-19.03.2021), durchgeführt von der momox GmbH

momox Umfrage: Fallzahl (n=6.800), Zielgruppe: momox Kund*innen im Alter von bis über 60 Jahren, Methode: Online-Befragung (31.03.-06.04.2021), durchgeführt von der momox GmbH

Insgesamt nahmen 17.680 Personen an den Umfragen für den momox Second Hand Report 2021 für Bücher und Medien teil.

Über momox

Die momox GmbH ist das führende Re-Commerce Unternehmen Europas. Der Second Hand Pionier kauft gebrauchte Bücher, Medienartikel und Kleidung von Verbraucher*innen zum Festpreis an. Nach umfassender Qualitätskontrolle werden die Artikel weiterverkauft: Die angekauften Bücher und Medienartikel wie CDs, DVDs/ Blu-rays & Spiele bietet momox bis zu 70 Prozent günstiger im Vergleich zum Festpreis in Deutschland auf medimops.de, in Frankreich auf momox-shop.fr und weltweit auf externen Online-Marktplätzen an. Die qualitätsgeprüfte Second Hand Kleidung, Schuhe und Accessoires werden auf momoxfashion.com zum Kauf angeboten.

Den Ankauf von gebrauchten Büchern, Medienartikeln und Kleidung bietet momox in Deutschland über momox.de sowie die Apps momox (iOS & Android) und momox Kleidung verkaufen (iOS & Android) an. Zusätzlich werden Bücher und Medien über die eigenen länderspezifischen Plattformen für Österreich, Frankreich & Belgien sowie Großbritannien angekauft. Kund*innen verkaufen so eine große Anzahl nicht mehr genutzter Produkte schnell und mit geringem Aufwand zum Festpreis an momox. Den Weiterverkauf der Artikel und das damit verbundene Risiko übernimmt momox.

Das 2004 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin beschäftigt derzeit mehr als 1.900 Mitarbeiter an sechs Standorten. Seit dem Start wurden über 250 Millionen Artikel an- und weiterverkauft. momox ist weltweit der größte Händler für gebrauchte Waren bei Amazon und bei eBay auf Platz Drei.

Weitere Presseinformationen sowie Bild- und Videomaterial erhalten Sie auf momox.biz.

Meilensteine der momox GmbH sind unter momox.de/15-jahre-momox zu finden.

Original-Content von: momox GmbH, übermittelt durch news aktuell