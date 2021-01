momox GmbH

momox Datenauswertung zeigt: Von Sebastian Fitzek über AC/DC bis Tenet - Das wollten Deutsche nach Weihnachten schnell loswerden

Berlin (ots)

Lektüre unter dem Tannenbaum ist beliebter denn je: Jede*r Zweite Deutsche verschenkt Bücher zu Weihnachten (55 Prozent) - dies hat eine aktuelle Studie von EY herausgefunden. Medienartikel wie CDs und DVDs werden von jedem Fünften (22 Prozent) zum Fest der Liebe verschenkt. Doch was tun, wenn der Krimi gelöst ist oder das Geschenk nicht den eigenen Geschmack trifft? In Zeiten des Lockdowns und geschlossenen Geschäften greifen viele Verbraucher auf Online-Ankaufsplattformen zurück, an die sie ihre ungeliebten Weihnachtsgeschenke verkaufen. So hat der Second Hand Experte momox analysiert, welche Bücher, CDs und DVDs in den zwei Wochen nach Weihnachten über die eigene Plattform am häufigsten angekauft wurden.

Sebastian Fitzek und Charlotte Link vor J.K. Rowling

Dem deutschen Schriftsteller Sebastian Fitzek ist mit seinem jüngsten Psychothriller "Der Heimweg" erneut ein Bestseller gelungen. So häufig das Buch wahrscheinlich beim vergangenen Weihnachtsfest unter dem Tannenbaum gelandet ist, so häufig wurde es danach auch direkt wieder verkauft. Dies zeigt eine Datenauswertung von momox, Europas führendem Online An- und Verkaufsservice für Bücher, Medienartikel und Kleidung. Auf Fitzeks "Der Heimweg" folgt der aktuelle Krimi "Ohne Schuld" der Bestsellerautorin Charlotte Link und belegt damit Platz Zwei in der Kategorie Buch. In der Top Ten landet noch ein weiteres aktuelles Buch und zwar der Roman "Die Schweigende" von Ellen Sandberg (Platz Neun). Auch Bestseller aus den vergangenen Jahren wie etwa die Autobiografie "BECOMING: Meine Geschichte" von Michelle Obama (Platz Fünf) oder "Der Gesang der Flusskrebse" von Delia Owens (Platz Sechs) wurden nach dem Weihnachtsfest häufig an momox verkauft.

Top 10 Bücher (Ankauf bei momox)

1. Sebastian Fitzek: Der Heimweg 2. Charlotte Link: Ohne Schuld 3. Joanne K. Rowling: Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (Band 7) 4. Stefanie Stahl: Das Kind in dir muss Heimat finden 5. Michelle Obama: BECOMING: Meine Geschichte 6. Delia Owens: Der Gesang der Flusskrebse 7. Yuval Noah Harari: Eine kurze Geschichte der Menschheit 8. Anna Todd: After love: AFTER 3 9. Ellen Sandberg: Die Schweigende 10. Simon Beckett: Die ewigen Toten

AC/DC und Bruce Springsteen auch beim Weiterverkaufen ein Hit

Viele Musikfans haben auf die langersehnten neuen Platten der Rockgrößen AC/DC und Bruce Springsteen gewartet. So fanden sich "Power Up" von AC/DC (Platz Eins) und "Letter to You" von Bruce Springsteen (Platz Zwei) nicht nur häufig unter dem Weihnachtsbaum, sondern wurden nach dem Weihnachtsfest 2020 ebenso oft wieder weiterverkauft und zählen damit zu den unbeliebtesten Musikalben nach den Feiertagen. Auch Angelo Kelly & Family's Weihnachtsalbum "Coming Home for Christmas" wurde oft zum Weihnachtsfest verschenkt, aber auch am dritthäufigsten wieder weiterverkauft. Unter der Top Ten befinden sich weitere erfolgreiche Platten wie etwa "Whoosh!" von Deep Purple (Platz Vier), "The Human Demands" von Amy Macdonald (Platz Sieben) oder "Muttersprache" von Sarah Connor (Platz Neun).

Top 10 Musik (Ankauf bei momox)

1. AC/DC: Power Up 2. Bruce Springsteen: Letter to You 3. Angelo Kelly & Family: Coming Home for Christmas 4. Deep Purple: Whoosh! 5. Helene Fischer: Helene Fischer Show - Meine schönsten Momente 6. Bravo Hits Vol. 111 7. Amy Macdonald: The Human Demands 8. Beatrice Egli: BUNT - Best Of 9. Sarah Connor: Muttersprache 10. Eric Woolfson, Alan Parsons: Freudiana

Nach dem Filmmarathon DVD weiterverkauft

Aufgrund der Corona-Pandemie finden aktuell viele Filmstarts digital statt - Christopher Nolans Blockbuster Tenet war hingegen eine Ausnahme und ein Lichtblick für viele Kinobetreiber im vergangenen Jahr. Kurz vor dem Weihnachtsfest 2020 kam der Film auf DVD raus und landete nicht nur prompt als Geschenk unter dem Tannenbaum, sondern wurde nach den Feiertagen auch am häufigsten weiterverkauft. Auch Disney's Mulan war als Weihnachtsgeschenk zwar beliebt, bei den Beschenkten hat der Film wahrscheinlich nach einem Filmabend aber wieder ausgedient und wurde schnell wieder zu Geld gemacht. In der Kategorie Film ist auffällig, dass nicht nur aktuelle Kinofilme wenig Zuspruch bei den Beschenkten finden, sondern auch ältere Klassiker wie Dust Devil (Platz Vier), Fackeln im Sturm - Die Sammleredition (Platz Acht) oder Loriot - Die vollständige Fernseh-Edition (Platz Zehn).

Top 10 Film (Ankauf bei momox)

1. Tenet 2. Disney's Mulan 3. Downton Abbey - Der Film 4. Dust Devil 5. Die Wilden Kerle 5 - Hinter dem Horizont 6. Dinotopia 7. Die Eiskönigin 2 8. Fackeln im Sturm - Die Sammleredition 9. Avengers: Endgame 10. Loriot - Die vollständige Fernseh-Edition

Ungeliebten Geschenken ein zweites Leben geben

Der Wunsch nach mehr Platz (91 Prozent) in den eigenen vier Wänden und Nachhaltigkeit (87 Prozent) sind Hauptgründe für den Verkauf von Gebrauchtem. Dies ist eins der Ergebnisse des aktuellen Second Hand Reports von momox. Dass man beim Verkauf auch noch Geld hinzuverdienen kann, ist nur 48 Prozent wichtig. Nach einer umfassenden Qualitätsprüfung und allen Vorteilen des E-Commerce wie kostenfreiem Versand, Kundenservice und einer großen Auswahl bietet momox die angekauften Bücher und Medienartikel in seinem Onlineshop wieder zum Verkauf an: Auf medimops.de werden mehr als 10 Millionen gebrauchte Artikel wie Bücher, CDs, DVDs/Blu-rays oder auch Videospiele bis zu 70 Prozent günstiger gegenüber dem Neupreis angeboten.

Zur Erhebung:

Im Zeitraum vom 25.12.2020 bis 05.01.2021 hat momox analysiert, welche Artikel in den Kategorien Buch, CD und DVD ab einem Ankaufspreis von 4,- Euro an momox verkauft wurden.

momox Second Hand Report 2019 Bücher und Medien:

Für den momox Second Hand Report wurden drei Studien durchgeführt: Eine repräsentative Umfrage in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Kantar sowie Kundenumfragen auf den momox Plattformen momox.de und medimops.de, um mehr über die Gründe für den Verkauf bzw. Kauf von gebrauchten Kulturgütern zu erfahren. Insgesamt nahmen über 9.800 Personen an den Umfragen teil. Der ausführliche momox Second Hand Report 2019 für Bücher & Medien steht hier zum Download bereit.

Über momox

momox ist das führende Re-Commerce Unternehmen Europas. momox kauft über die eigenen länderspezifischen Plattformen für Deutschland, Österreich, Frankreich & Belgien sowie Großbritannien und die momox Apps (iOS & Android) gebrauchte Bücher und Medienartikel wie CDs, DVDs/ Blu-Rays & Spiele an. Seit 2013 bietet momox Kleidungsankauf für Deutschland. Kund*innen verkaufen so eine große Anzahl nicht mehr genutzter Produkte schnell und mit geringem Aufwand: Barcode scannen oder Artikel eingeben, sofort Festpreis erfahren, Artikel kostenfrei an momox versenden & Geld erhalten. Den Weiterverkauf der Artikel und das damit verbundene Risiko übernimmt momox.

Die angekauften Bücher und Medienartikel bietet momox nach einer umfassenden Qualitätskontrolle in Deutschland auf medimops.de, in Frankreich auf momox-shop.fr und weltweit auf externen Online-Marktplätzen an. Die angekaufte Second Hand Kleidung wird zudem auf ubup.com weiterverkauft. Dabei handelt es sich um Marken der momox GmbH.

Das 2004 gegründete Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 1.900 Mitarbeiter an sechs Standorten. Der Hauptsitz befindet sich in Berlin. Seit dem Start wurden über 220 Millionen Artikel angekauft. Mittlerweile ist momox der größte Händler für gebrauchte Waren bei Amazon weltweit und bei eBay auf Platz drei.

