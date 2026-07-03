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Fünf Jahre nach der Flut im Ahrtal

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Mainz (ots)

Alles Wichtige im SWR rund um den Jahrestag: Aktuelle Recherchen, Dokus, Interviews, (Live-)Sendungen, Online-Dossier

Die verheerende Flut im Ahrtal jährt sich im Juli 2026 zum fünften Mal. Noch immer sind wichtige Fragen offen, wie beispielsweise die Frage nach der Verantwortung. Auch der Wiederaufbau der zerstörten Region ist noch lange nicht abgeschlossen. Der SWR berichtet multimedial darüber, wie die Menschen im Ahrtal ihr Schicksal meistern und was manche verzweifeln lässt.

Auftakt mit Serie "Mensch und Natur" und SWR Story

Den Auftakt der SWR Berichterstattung hat "Zur Sache Rheinland-Pfalz" bereits Mitte Juni mit der vierteiligen Serie "Mensch und Natur" gemacht, zu sehen in der ARD Mediathek. Die SWR Story "Fünf Jahre nach der Ahrtal-Flut - Die Nacht, die blieb..." erzählt das Erlebte aus der Perspektive von betroffenen Menschen vor Ort und geht der Frage nach: Wer hatte in dieser Nacht welche Handlungsoptionen im Angesicht der Katastrophe? Der Film ist ebenfalls in der ARD Mediathek zu sehen.

Bundesvibe "Verlust, Trauma, Neuanfang - Leben nach der Flut"

In der "Bundesvibe"-Reportage geht es um Franziska, 31 Jahre, aus Dernau. Sie hat fast alles verloren und trotzdem neu angefangen. Der Familienbetrieb "Kölner Hof" wurde in der Flut zerstört - und mit ihm die wirtschaftliche Grundlage, ihre Perspektive und ein Stück Heimat. Für eine Zeit gibt Franziska auf und verlässt das Ahrtal. In Österreich verliebt sie sich in Michael. Mit ihm kommt sie zurück. Die Folge ist zu sehen in der ARD Mediathek ab 5.7.2026.

"Ein Dorf baut auf"

In der Reportage-Reihe "Ein Dorf baut auf" begleitet der SWR seit nunmehr fünf Jahren Menschen aus Dernau auf ihrem Weg zurück zur Normalität. In Folge 15, die am 7.7.2026 auf Youtube und in der ARD Mediathek zu sehen ist, offenbart der Gang durchs Dorf Lichtblicke und neue Hürden: Hotelier-Familie Schnitzler musste ihr Hotel nach der Flut abreißen. Lange sah es so aus, als ob damit die mehr als 100-jährige Gastgeber-Tradition der Familie endgültig vorbei war. Jetzt ergibt sich für Tochter Franziska aber doch nochmal eine neue Chance. Winzer Markus Bertram dagegen hat sein von der Flut zerstörtes Weinhaus direkt an der Ahr immer noch nicht wieder aufgebaut. Er kämpft sich nach wie vor durch den Bürokratie- und Antragsdschungel und verkauft seinen Wein immer noch im Provisorium. Handwerker Sebastian Tetzlaff lebt mittlerweile in seinem nach der Flut neu errichteten Wohnhaus. Doch jetzt bereiten ihm Rückforderungen der Investitions- und Strukturbank schlaflose Nächte.

"SWR Aktuell 360 Grad" blickt auf junge Menschen

"SWR Aktuell 360 Grad" ist zum dritten Mal im Ahrtal unterwegs. In der Folge, die am 8.7.2026 auf Youtube und in der ARD Mediathek erscheint, liegt der Fokus auf jungen Menschen. Die Flut war für viele von ihnen ein tiefer Einschnitt. Host Marvin will wissen, was sich für junge Menschen konkret verändert hat. Was hat die Flut mit ihren Zukunftsträumen gemacht? Haben sich vielleicht auch Chancen für sie ergeben?

"Allein in der Flut: Mein Vater und die tödliche Nacht im Ahrtal"

In der Reihe "Menschen hautnah" zeigt Das Erste am 13.7.2026 den Film "Allein in der Flut: Mein Vater und die tödliche Nacht im Ahrtal" (ab dem 6.7.2026 vorab in der ARD Mediathek verfügbar). Susanne Jäger erzählt diesen Film aus der eigenen Perspektive als Tochter, die ihren 90-jährigen Vater in der Flut in Bad Neuenahr verloren hat. Und sie erzählt von anderen Menschen aus der Weststraße, in der ihre Eltern gewohnt haben.

"11KM: der tagesschau-Podcast"

In einer neuen Folge beschäftigt sich "11KM: der tagesschau-Podcast" mit der Flutkatastrophe an der Ahr und ihren Folgen. SWR-Ahrtal-Reporter Constantin Pläcking blickt zurück auf das, was vor fünf Jahren passiert ist und auf die Aufarbeitung danach. Es geht darum, wie viel im Ahrtal seit der Flut passiert ist, was sich verändert hat und auch darum, wie viel noch zu tun ist. Die Folge ist voraussichtlich ab dem 14.7.2026 in ARD Sounds verfügbar.

"SWR1 Leute live" und Live-Sondersendung von SWR1 RLP

SWR1 Rheinland-Pfalz wird mit zwei Live-Sendungen aus dem Ahrtal über die aktuelle Lage, Stimmungen und Erfahrungen nach der Flutkatastrophe berichten. SWR1 Moderatorin Katja Heijnen trifft am 12.7.2026 in Altenahr bei "SWR1 Leute live" Landrätin Cornelia Weigand von 10 bis 12 Uhr. Im Anschluss, von 12 bis 16 Uhr, spricht SWR1 Moderatorin Birgit Steinbusch dort mit Gästen aus dem Ahrtal über ihre Erfahrungen und Hoffnungen. Am 15.7.2026 wird SWR1 Frühmoderatorin Steffi Stronczyk live aus dem Ahrtal in die Morgensendung berichten. Der Fokus liegt auf den positiven Entwicklungen im Ahrtal. Im Verlauf des Tages gibt es weitere Reportagen aus dem Ahrtal.

Live-Schalten der Landesschau RLP am Jahrestag, 14. Juli

Die Landeschau RLP blickt mit Live-Schalten aus dem Ahrtal am 14.7.2026 in eine der betroffenen Gemeinden. Geplant sind zwischen 18 und 19 Uhr Gespräche mit Betroffenen, lokalen Akteurinnen und Akteuren sowie Menschen, die sich künstlerisch, gesellschaftlich oder ganz praktisch mit der Flut und ihren Folgen auseinandersetzen. Das "Haus der offenen Tür" (HoT) in Sinzig wird vorgestelt, eine Einrichtung des Bistums Trier, das mit Unterstützung von Herzenssache, der Kinderhilfsaktion von SWR, SR und Sparda-Bank, ein mobiles Kreativ- und Bewegungsangebot ins Leben gerufen hat.

"Nochmal besucht" von SWR Heimat

SWR Heimat nimmt den Jahrestag der Ahrtalflut zum Anlass, am 14.7.2026 ein neues Instagram-Format "Nochmal besucht" aufzulegen. In dieser Folge erzählt Fabienne von der Nacht, als ihr Haus verwüstet wurde und sie in den darauffolgenden Tagen viel Hilfe erfuhr. Beim Aufräumen lernt sie Steffen kennen. Ein Jahr später ist er ihr Mann, ihr erstes Kind ist auf dem Weg und die Aufbauarbeiten an ihrem Haus sind in vollem Gange. "Nochmal besucht" lässt Fabienne zurückblicken und zeigen, wie sie an diesem Ereignis gewachsen ist.

SWR überträgt und streamt Gedenkveranstaltung in Ahrweiler

Am 14.7.2026 gibt es ab 19 Uhr ein SWR Extra vom Marktplatz in Ahrweiler. Dort findet die offizielle Gedenkveranstaltung der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler statt mit Beteiligung der Bundesregierung und von Ministerpräsident Schnieder. Der SWR überträgt den weltlichen Teil der Gedenkveranstaltung mit den Reden und der Gedenkminute an die bei der Flut Verstorbenen. Die Moderation hat Denise Schneider. Die Veranstaltung wird zusätzlich in voller Länge live gestreamt.

SWR Aktuell sendet live aus Schuld

Ebenfalls am 14.7.2026 um 19:30 Uhr sendet SWR Aktuell live aus Schuld und kehrt damit an den Ort zurück, an dem alles begann. Schuld im oberen Ahrtal stand in den ersten Tagen nach der Flut im Fokus der Öffentlichkeit. Unter anderem die damalige Kanzlerin Merkel reiste in das kleine Dorf, um sich ein Bild von der Lage zu machen. SWR Aktuell schaut in den Ort, in dem die Katastrophe ihren Lauf nahm, fragt, wie es den Menschen dort heute geht und wie viel inzwischen wieder aufgebaut ist. Im Mittelpunkt der Sendung stehen jene Menschen, die die Flutnacht hautnah miterlebt haben. Drei von ihnen erzählen ihre Geschichte, wie sie die dramatischen Stunden erlebt haben und wie es ihnen bisher ergangen ist. Der Blick richtet sich aber auch nach vorn und auf das Thema Hochwasserschutz. Was hat sich hier in den fünf Jahren getan, wäre das Ahrtal heute besser vorbereitet?

Studiogespräch mit Gastwirtfamilie aus Dernau

Am 15.7.2026 hat die Landesschau RLP die Gastwirtfamilie Franziska und Peter Schnitzler zum Studiogespräch eingeladen. Die Flutkatastrophe hat viele Existenzen zerstört, auch das Hotel Kölner Hof von Familie Schnitzler aus Dernau fiel den Wassermassen zum Opfer. Peter Schnitzler ist im Kölner Hof aufgewachsen. Seit 1894 ist das Haus in Familienbesitz. Er wollte den Betrieb in den nächsten Jahren eigentlich an seine Tochter Franziska abgeben. Lange sah es so aus, als sei die Flut das Ende einer mehr als 100-jährigen Gastgebertradition. Doch Tochter Franziska Schnitzler und ihr Partner wagten einen Neuanfang und eröffneten fünf Jahre nach der Katastrophe ihr eigenes Hotel: das Gasthaus Sepp in Dernau.

Recherchen SWR Regionalbüro Bad Neuenahr-Ahrweiler

Das SWR Studio Koblenz mit dem SWR Regionalbüro Bad Neuenahr-Ahrweiler berichtet mit mehreren vertiefenden Recherchen multimedial über den Stand des Wiederaufbaus in unterschiedlichen Bereichen, tagesaktuell nachzulesen in den Nachrichten aus Koblenz und der Region - SWR Aktuell und im SWR Dossier "Leben nach der Flutkatastrophe":

Es gibt eine Übersicht über die mehr als 100 Brücken, die bei der Flut beschädigt oder zerstört wurden. Auf einer interaktiven Karte des Ahrtals wird gezeigt, wie der aktuelle Stand jeder einzelnen Brücke ist.

Ein zweiter Schwerpunkt schaut auf die Wirtschaft und wie sich die Lage der Unternehmen nach den Schäden der Flutkatastrophe entwickelt hat. Wie groß sind die Probleme nach wie vor mit (Langzeit-)Arbeitsunfähigkeiten als Spätfolgen der Flut?

Außerdem wird auf die Entwicklungen und fehlenden Fortschritte beim Hochwasserschutz geblickt, sowohl bei den überregionalen Projekten wie der Gewässerwiederherstellung und Regenrückhaltebecken, als auch bei regionalen Maßnahmen wie Staumauern oder resilienteren Brückenkonstruktionen.

Wie ist die Situation der Sportvereine im Ahrtal? Der ungleiche Fortschritt beim Wiederaufbau der Sportstätten belastet manche Vereine sehr.

Eine Selbsthilfegruppe wird besucht, die sich mit der psychischen Belastung der Menschen fünf Jahre nach der Flut auseinandersetzt. Es wird ein Blick auf den wieder aufkeimenden Tourismus im Ahrtal geworfen und der aktuelle Stand zu den verschiedenen juristischen Entwicklungen rund um den ehemaligen Landrat Pföhler und seiner Rolle während der Katastrophe wird thematisiert.

Zum Jahrestag am 14. Juli erscheint ein Übersichtsartikel mit den genannten recherchierten Inhalten sowie eine Übersicht über die verschiedenen Gedenkveranstaltungen. Im Anschluss an die Gedenkveranstaltung in Altenahr/Altenburg fasst ein Nachbericht den fünften Jahrestag zusammen.

Übersicht der SWR Berichterstattung "Fünf Jahre nach der Flut im Ahrtal"

"Mensch und Natur", vierteilige Serie, Zur Sache RLP, ARD Mediathek

SWR Story "Fünf Jahre nach der Ahrtal-Flut - Die Nacht, die blieb ...", ARD Mediathek

Bundesvibe "Verlust, Trauma, Neuanfang - Leben nach der Flut", ARD Mediathek, 5.7.2026

"Menschen hautnah: Allein in der Flut - Mein Vater und die tödliche Nacht im Ahrtal", 6.7.2026 ARD Mediathek, 13.7.2026 Das Erste, 22:30 Uhr

"Ein Dorf baut auf - 5 Jahre nach der Flut", Landesschau RLP Youtube-Kanal und ARD Mediathek, 7.7.2026

SWR Aktuell 360 Grad: "Junge Menschen und die Flut im Ahrtal", Youtube und ARD Mediathek, 8.7.2026

"SWR1 Leute live" und Live-Sondersendung von SWR1 RLP, 12.7.2026, 10 bis 12 und 12 bis 16 Uhr

"11KM: der tagesschau-Podcast", Folge zur Flutkatastrophe an der Ahr, ARD Sounds, voraussichtlich 14.7.2026

"Nochmal besucht", SWR Heimat (Instagram), 14.7.2026

Live-Schalten in Landesschau RLP, 14.7.2026, 18 bis 19 Uhr

SWR Extra vom Marktplatz in Ahrweiler, Übertragung der Gedenkveranstaltung der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler,14.7.2026, 19 Uhr (zusätzlicher Live-Stream)

Live-Sendung aus Schuld, SWR Aktuell RLP, 14.7.2026, 19.30 Uhr

Studiogespräch mit Gastwirtfamilie Schnitzler aus Dernau, Landesschau RLP, 15.7.2026, 18 Uhr

Weitere Informationen gibt es hier: http://swr.li/fuenf-jahre-nach-der-flut

Links zu allen Angeboten gibt es hier: http://swr.li/fuenf-jahre-nach-der-flut-uebersicht

Das umfangreiche SWR Dossier "Leben nach der Flutkatastrophe" bündelt Beiträge und Recherchen und wird fortlaufend aktualisiert.

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Bianca von der Weiden, Tel. 06131 92932742, bianca.von_der_weiden@SWR.de

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