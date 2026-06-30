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"Allein in der Flut - Mein Vater und die tödliche Nacht im Ahrtal"

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Mainz (ots)

Persönliche Doku erzählt die Ahrtalflut aus der Ich-Perspektive / Am 13. Juli um 22:30 Uhr im Ersten und bereits ab dem 6. Juli in der ARD Mediathek

Autorin Susanne Jäger verlor ihren Vater bei der Flut in Bad Neuenahr. Zum fünften Jahrestag der Katastrophe erzählt sie ihre Geschichte - und die Geschichten weiterer Betroffener, die in derselben Straße wie ihre Eltern gewohnt haben. Bis heute beschäftigt sie die Frage: Warum wurden wir nicht rechtzeitig gewarnt? "Allein in der Flut - Mein Vater und die tödliche Nacht im Ahrtal" wird am 13. Juli 2026 um 22:30 Uhr im Ersten ausgestrahlt und ist ab dem 6. Juli 2026 in der ARD Mediathek verfügbar.

Im Juli 2021 verbringt Susanne Jäger mit ihrer Familie einen unbeschwerten Sommerurlaub in Italien, als sie am Morgen des 15. Juli einen Anruf vom Mobiltelefon ihres Vaters bekommt. Es ist nicht seine Stimme, die sie hört. Ein Bekannter der Eltern erzählt, dass ihr 90-jähriger Vater vermutlich in der Flutkatastrophe im Ahrtal ums Leben gekommen sei. Die Mutter befinde sich nun ohne Strom und allein in der Wohnung. Die Tochter fährt sofort nach Bad Neuenahr, wo sie ihre Mutter allein und unter Schock auffindet. Knapp zwei Wochen später wird ihr toter Vater von einer Familie im Garten ihres Hauses entdeckt - mehr als einen Kilometer von der Wohnung der Eltern entfernt. Die Autorin begibt sich auf eine Suche nach Antworten: Was ist genau passiert? Hätte der Tod ihres Vaters verhindert werden können?

Auf der Suche nach Antworten

Die Doku "Allein in der Flut - Mein Vater und die tödliche Nacht im Ahrtal" zeigt, wie spürbar die Flutkatastrophe im Ahrtal noch immer ist. Sie versucht, vermeintlich Verborgenes sichtbar zu machen und fordert Antworten. Neben ihrer eigenen, erzählt Autorin Susanne Jäger die Geschichten der Menschen aus der Weststraße. Der Straße, in der ihre Eltern gelebt und Menschen durch die Flut ihr Leben verloren haben.

"Allein in der Flut - Mein Vater und die tödliche Nacht im Ahrtal"

Die Doku ist eine Co-Produktion von WDR und SWR. Sie wird am 13. Juli 2026 um 22:30 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Online ist sie bereits ab dem 6. Juli 2026 in der ARD Mediathek verfügbar.

Der Film steht für akkreditierte Journalist:innen im ARD Vorführraum zur Sichtung bereit.

Mehr Informationen unter: http://swr.li/allein-in-der-flut

Fotos unter ARD-foto.de

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Pressekontakt: Marissa Leister, Tel. 06131 929 32743, marissa.leister@SWR.de

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