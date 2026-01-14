DPF Group

Endgültige Klärung: DPF Group sichert sich die Marke Tertianum

Die markenrechtlichen Verhältnisse rund um die Bezeichnung "Tertianum" sind für Deutschland abschließend geklärt. Mit Beschluss vom 18. Dezember 2025 hat der Bundesgerichtshof die Revision gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Hamburg zurückgewiesen (Az. I ZR 94/25). Damit ist rechtskräftig bestätigt, dass die DPF GmbH alleinige Inhaberin der Marke "Tertianum" in Deutschland ist.

Die Markenposition der DPF Group wurde auch auf europäischer Ebene gefestigt. Bereits mit Urteil vom 4. September 2024 (T-73/23) bestätigte das Gericht der Europäischen Union die internationale Markenregistrierung der DPF für das Gebiet der EU. Eine konkurrierende Schweizer Gesellschaft scheiterte insbesondere am Nachweis einer Benutzung der Marke in den maßgeblichen Dienstleistungsklassen.

Ein gegen diese Entscheidung eingelegtes Rechtsmittel wies der Europäische Gerichtshof nun als unzulässig zurück. Damit besteht innerhalb der EU lediglich noch in einem europäischen Land Klärungsbedarf hinsichtlich der Marke "Tertianum" zwischen der DPF Group und der konkurrierenden Schweizer Gesellschaft.

Felix von Braun, geschäftsführender Gesellschafter der DPF Group, erklärt: "Mit den Entscheidungen des Bundesgerichtshofs sowie der europäischen Gerichte ist die Markenhoheit über 'Tertianum' abschließend und unanfechtbar für Deutschland und in der EU bis auf Italien bei der DPF Group verankert. Die rechtliche Klarheit ermöglicht es uns, unsere Wachstumsstrategie im europäischen Raum umzusetzen und das Leistungsversprechen der Marke weiterzuentwickeln."

Unternehmensstruktur und strategische Entwicklung

Die DPF Group entwickelte sich von einer Immobilien-Holding zu einem vertikal integrierten Betreiber von Premium-Seniorenresidenzen. Die Marke "Tertianum" steht für ganzheitliches Premium-Seniorenwohnen mit Fokus auf Servicequalität, Kulinarik und lifestyleorientierte Zusatzleistungen. Die DPF Group kooperiert gastronomisch mit Sternekoch Tim Raue und betreibt integrierte Konzepte in Berlin, München und Konstanz. Die Übernahme der RAS Services GmbH 2019 erweiterte das Serviceportfolio um hochwertige Concierge-Dienstleistungen in über 110 Immobilien.

