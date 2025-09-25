NDR Norddeutscher Rundfunk

Iles Ahead! Nikki Iles startet als neue Chefdirigentin der NDR Bigband

Ein Programm, sagt Nikki Iles, ist immer auch eine gemeinsame Reise. Je besser man seine Mitreisenden kennt, desto leichter gestaltet sich das Reisen, und desto weniger muss man vorher absprechen. „Das gemeinsame Musizieren gibt mir Hoffnung für unsere Menschlichkeit und erinnert mich daran, dass wir keine Angst vor Träumen haben dürfen.“

Am 27. und 28. September startet Nikki Iles in Hannover (NDR Konzerthaus) und Hamburg (Elbphilharmonie) ihre musikalische Reise mit der NDR Bigband als neue Chefdirigentin – mit ihrem neuen Programm „The Shadow of a Dream: Journeys Through a Strange World“. Das Auftragswerk des NDR hat sie den Musikerinnen und Musikern auf den Leib geschrieben. Nach zahlreichen gemeinsamen Projekten hat die 61-jährige Britin den Klang der NDR Bigband längst verinnerlicht – sie träumt sogar davon, erzählt sie.

Das Konzert am 28. September wird auf NDR.de/bigband live gestreamt.

Nikki Iles und die NDR Bigband im Abo

In ihrer ersten Saison präsentiert die neue Chefdirigentin gemeinsam mit der NDR Bigband ein hochkarätiges Abonnement in Hamburg und Hannover. Drei Programme hat Nikki Iles kuratiert und dabei Solistinnen und Solisten wie die Sängerin Norma Winstone, die kanadischen Schwestern Ingrid und Christine Jensen sowie die Bassistenlegende Dave Holland eingeladen.

Zu ihrem ersten Projekt „The Shadow of a Dream – Journeys through a Strange World“ (27./28. September 2025) sagt Nikki Iles: „In diesem Programm beschäftige ich mich mit Themen der Zusammengehörigkeit – wie wichtig es ist, trotz der Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, Empathie zu zeigen und eine gemeinsame Basis zu finden.“

Gemeinsam mit der Trompeterin Ingrid Jensen und der Saxofonistin Christine Jensen lässt Nikki Iles kanadische Klanglandschaften lebendig werden. Mit dabei ist die kanadische Pianistin Kris Davis, deren perkussives Klavierspiel eine reizvolle Ergänzung zum lyrischen Stil der Jensens und der Kraft der NDR Bigband bildet. Das Motto lautet: „Luminescent Landscapes“ (14./15. Februar 2026).

„Tribute to Kenny Wheeler” könnte der Titel des dritten von Nikki Iles kuratierten Programms lauten. Hier verarbeiten alle Beteiligten ihre Erfahrungen mit einem genialen Musiker weiter: Kenny Wheeler (1930–2014), der „Master of Melancholy Chaos“. Für dieses Projekt konnte Iles zwei Jazzlegenden gewinnen: die Sängerin Norma Winstone und den Bassisten sowie Miles-Davis-Weggefährten Dave Holland (20./21. Juni 2025).

Ausblick auf die Saison 2025/26

In der Konzertsaison 2025/26 wird die NDR Bigband unter anderem mit Danilo Pérez, dem langjährigen Pianisten Wayne Shorters, der Hamburger Band TOYTOY sowie dem Kölner Jazztrompeter Frederik Köster zusammenarbeiten und den 100. Geburtstag von Miles Davis feiern.

Im Sendegebiet bringt die NDR Bigband ihre Produktionen auch an entlegene Orte und gastiert bei bedeutenden Festivals, etwa den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, Travejazz in Lübeck, dem Göttinger Jazzfestival sowie JazzBaltica.

Auch der Nachwuchs kommt nicht zu kurz: Die NDR Bigband ist auf drei Schultouren im Sendegebiet unterwegs, ist im Juni 2026 beim Niedersächsischen Big-Band-Meeting mit Schul-Bigbands aus ganz Niedersachsen dabei und arbeitet neu mit der Royal Academy of Music London zusammen.

Weitere Informationen unter NDR.de/bigband.

