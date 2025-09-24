NDR Norddeutscher Rundfunk

Nach dem deutschen EM-Gold: Basketball-Star Dennis Schröder zu Gast bei „DAS! Rote Sofa“

Hamburg (ots)

Donnerstag, 25. September, 18.45 Uhr, NDR Fernsehen; anschließend in der ARD Mediathek

Mit großem Ehrgeiz, einzigartiger Spielweise und unbändigem Teamgeist hat er die deutsche Basketball-Nationalmannschaft der Männer zu historischen Triumphen geführt: Weltmeistertitel 2023 und, ganz frisch, das EM-Gold 2025. Dennis Schröder ist damit nicht nur sportlich auf dem Höhepunkt, sondern auch ein Symbol für Entschlossenheit und Führungsstärke. Bei „DAS! Rote Sofa“ spricht Dennis Schröder am Donnerstag, 25. September, um 18.45 Uhr im NDR Fernsehen mit Moderator Hinnerk Baumgarten über prägende Stationen seiner Karriere, aktuelle Erfahrungen in der Basketball-Profiliga NBA und über die Rolle als Leader auf internationalem Parkett. Persönliche Themen, seine Heimatstadt Braunschweig und das Engagement für junge Talente sind dem Familienmenschen Schröder aber genauso wichtig. Ein Ausnahmesportler mit Haltung, Herz und Humor.

Der deutsche Star wurde 1993 in Braunschweig geboren. Seine Mutter stammt aus Gambia, sein Vater ist gebürtiger Braunschweiger, war professioneller Basketballspieler für Deutschland. Nach erster Begeisterung fürs Skateboardfahren führte ihn sein Vater in die Welt des Basketballs ein und weckte Dennis' Liebe für diesen Sport.

