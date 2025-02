LL Consulting

Wächter Sicherheitsdienste setzt neue Maßstäbe und überzeugt mit zertifizierter Exzellenz in einer anspruchsvollen Branche

Die Sicherheitsbranche boomt, doch zertifizierte Unternehmen sind rar. Wächter Sicherheitsdienste hebt sich durch höchste Standards und eine anspruchsvolle Zertifizierung von seinen Mitbewerbern ab – ein entscheidender Vorteil in einem hart umkämpften Markt. Möglich war dies nur durch die Beratung Sascha Luike, der Sicherheitsdienste auf dem Weg zur Zertifizierung unterstützt. Warum sich eine Zertifizierung für Sicherheitsdienste in jedem Fall lohnt und wie der Prozess abläuft, erfahren Sie hier.

Die Sicherheitsbranche boomt, doch Qualität ist selten: Von 6.500 registrierten Sicherheitsdiensten in Deutschland besitzen gerade einmal 500 eine offizielle Zertifizierung nach DIN 77200. Diese geringe Zahl zeigt, wie hoch die Hürden für eine Zertifizierung sind – und wie viele Unternehmen sie entweder nicht erfüllen oder bewusst meiden, um Kosten zu sparen. Doch genau hier liegt der Unterschied: Während viele auf Mindeststandards setzen, investieren zertifizierte Sicherheitsdienste gezielt in Schulungen, strenge Prüfverfahren und nachhaltige Sicherheitskonzepte. Eine Zertifizierung ist nicht nur ein Gütesiegel – sie ist ein Statement für Qualität, Zuverlässigkeit und Professionalität. Doch einen Haken gibt es: Zertifizierte Sicherheitsdienste müssen sich regelmäßigen Kontrollen unterziehen, höchste Standards in der Ausbildung und Qualitätssicherung erfüllen und ihre Prozesse laufend optimieren. Ein Aufwand, der sich lohnt – schließlich schafft eine Zertifizierung nicht nur Vertrauen bei Kunden und Behörden, sondern auch einen klaren Wettbewerbsvorteil. "Wer zertifiziert ist, hebt sich von der Masse ab", versichert Jonas Stadler von Wächter Sicherheitsdienste. "Und nicht nur das: Unternehmen mit einer Zertifizierung werden auch bei Vergaben und Ausschreibungen bevorzugt."

"Um es zusammenzufassen: Die Zertifizierung war für uns ein echter Gamechanger", berichtet Jonas Stadler weiter. "Sie hebt uns nicht nur von der Konkurrenz ab, sondern zeigt auch unseren Kunden, dass wir Sicherheit auf höchstem Niveau garantieren." Wächter Sicherheitsdienste steht für hochspezialisierte Sicherheitsdienstleistungen für Asylunterkünfte und hat sich ihrerseits für eine Zertifizierung nach DIN 77200 eingesetzt – ein Schritt, den die Verantwortlichen des Unternehmens bis heute nicht bereuen. Ganz im Gegenteil: Die offizielle Zertifizierung bestätigt, dass Wächter Sicherheitsdienste Maßstäbe in einer Branche setzt, in der Verlässlichkeit und Fachkompetenz über alles entscheiden. Doch der Weg zu diesem Gütesiegel war anspruchsvoll – und ohne die Expertise von Sascha Luike wäre er kaum in dieser Form möglich gewesen. Als renommierter Berater für Sicherheitsdienste und Vergabestellen hat er Wächter Sicherheitsdienste Schritt für Schritt zur erfolgreichen Zertifizierung geführt. Gemeinsam mit seinem Team bringt Jonas Stadler fast ein Jahrhundert Erfahrung in die Sicherheitsbranche ein – und macht damit Unternehmen wie Wächter Sicherheitsdienste zu Vorreitern in einem zunehmend regulierten Markt.

Wie Wächter Sicherheitsdienste von der Zertifizierung profitiert

Seit der Zertifizierung haben sich für Wächter Sicherheitsdienste die Chancen auf dem Markt merkbar verbessert: Die speziellen Anforderungen der DEKRA Zertifizierungsstelle für Sicherheitsdienste in Asylunterkünften stellten das Team um Jonas Stadler zwar vor neue Herausforderungen, doch genau hier liegt die Chance. Durch strengere Schulungen, tiefere Prüfungen und ein maßgeschneidertes Einsatzkonzept hebt sich Wächter Sicherheitsdienste klar von der Konkurrenz ab.

"Ein wesentlicher Vorteil der Zertifizierung ist die erhöhte Qualifikation der Mitarbeiter", erklärt Jonas Stadler. "Statt Standard-Wachpersonal setzen wir jetzt auf speziell geschulte Fachkräfte mit höherer Berufserfahrung und gezieltem Training. Diese Fachkräfte sind nicht nur besser auf die besonderen Situationen in Asylunterkünften vorbereitet, sondern garantieren auch ein professionelles und deeskalierendes Sicherheitsmanagement." Strenge Audits durch die DEKRA bestätigen regelmäßig die Einhaltung der hohen Standards – ein entscheidender Vertrauensfaktor für Kunden und Behörden. Darüber hinaus erfordert die Zertifizierung die Entwicklung eines detaillierten Einsatzkonzepts, das Sicherheitsstrategien gezielt auf die Anforderungen von Asylunterkünften abstimmt. Diese strukturierte Vorgehensweise sorgt nicht nur für mehr Sicherheit vor Ort, sondern auch für eine effizientere Koordination der Einsätze. Der größte Vorteil: Die Zertifizierung macht Wächter Sicherheitsdienste zu einem bevorzugten Partner für öffentliche Auftraggeber.

Sascha Luike über den Weg zum Zertifikat

Der Weg zur Zertifizierung ist nicht einfach – er erfordert tiefgehendes Fachwissen, ein strategisches Vorgehen und eine exakte Anpassung an die individuellen Anforderungen des Sicherheitsbetriebs", erklärt Sicherheitsexperte Sascha Luike. Genau hier setzt er mit der LL Consulting an: Anders als viele Berater, die auf standardisierte Konzepte setzen, entwickeln er und sein Team maßgeschneiderte Strategien, die perfekt auf die spezifischen Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten sind.

Der Prozess beginnt mit einer detaillierten Analyse: In einem ersten Gespräch werden Herausforderungen, Ziele und betriebliche Abläufe des Sicherheitsdienstes genau unter die Lupe genommen. Auf dieser Grundlage erstellt das Team von LL Consulting eine präzise Strategie, die sicherstellt, dass die Normvorgaben nicht nur erfüllt, sondern optimal in die Praxis integriert werden. Dabei begleitet Sascha Luike seine Kunden durch den gesamten Zertifizierungsprozess – von der ersten Beratung über die Vorbereitung auf Prüfungen bis hin zur erfolgreichen Auditierung durch Stellen wie die DEKRA. "Neben unserer individuellen Herangehensweise legen wir besonderen Wert darauf, dass unsere Kunden die gesetzlichen und normativen Anforderungen vollständig verstehen", betont Sascha Luike. "Denn unverständliches Fachchinesisch hilft niemandem. Wir setzen auf klare Kommunikation und praxisnahe Lösungen, damit unsere Kunden die Standards nicht nur erfüllen, sondern sie auch problemlos in den Arbeitsalltag integrieren können."

Der Betrieb wurde zertifiziert – und jetzt?

Eine Zertifizierung ist kein einmaliges Ereignis, sondern ein fortlaufender Prozess. Für Jonas Stadler von Wächter Sicherheitsdienste bedeutet das: Auch nach der erfolgreichen Erstzertifizierung im letzten Jahr bleibt die Zusammenarbeit mit Sascha Luike von LL Consulting ein zentraler Bestandteil des Qualitätsmanagements. Denn um das begehrte Siegel langfristig zu behalten, steht nun das erste jährliche Überwachungsaudit durch die DEKRA bevor.

"Als eine der führenden Zertifizierungsstellen in Deutschland führt die DEKRA diese regelmäßigen Prüfungen durch, um sicherzustellen, dass die hohen Standards weiterhin eingehalten werden", erklärt Sascha Luike. "Das Zertifikat ist für drei Jahre gültig – doch während dieser Zeit müssen Unternehmen jährlich nachweisen, dass ihre Prozesse, Schulungen und Sicherheitskonzepte auch weiterhin den Anforderungen der Norm entsprechen." Das bedeutet: Keine Nachlässigkeit, kein Stillstand – sondern eine kontinuierliche Verbesserung und Weiterentwicklung.

Auch hier spielt die Expertise von Sascha Luike für seinen Kunden eine entscheidende Rolle: Er unterstützt Wächter Sicherheitsdienste bei der Vorbereitung auf das Überwachungsaudit, überprüft interne Abläufe, identifiziert mögliche Optimierungspotenziale und sorgt dafür, dass das Unternehmen weiterhin auf höchstem Niveau zertifiziert bleibt. "Unser Ziel ist es, nicht nur die Zertifizierung zu erhalten, sondern sie als echtes Qualitätsinstrument zu nutzen", erklärt er abschließend. Genau das ist ihm bei Wächter Sicherheitsdienste gelungen.

