DeFi Technologies meldet eine Rendite von 30,3 Mio. CAD (22 Mio. USD) aus einem Arbitragegeschäft von DeFi Alpha

Ausführung von Arbitragegeschäften: DeFi Alpha, der spezialisierte Arbitrage-Handelsdesk von DeFi Technologies, erzielte mit einem Arbitrage-Geschäft einen einmaligen Ertrag von rund 30,2 Mio. CAD (22 Mio. USD).

DeFi Alpha, der spezialisierte Arbitrage-Handelsdesk von DeFi Technologies, erzielte mit einem Arbitrage-Geschäft einen einmaligen Ertrag von rund 30,2 Mio. CAD (22 Mio. USD). Gestärkte Finanzlage: Der Ertrag aus diesem Geschäft wird im Finanzbericht des Unternehmens für das zweite Quartal 2025 ausgewiesen und wird die Gesamtliquidität von DeFi Technologies verbessern.

Der Ertrag aus diesem Geschäft wird im Finanzbericht des Unternehmens für das zweite Quartal 2025 ausgewiesen und wird die Gesamtliquidität von DeFi Technologies verbessern. Strategische Alpha-Generation: Dieses Ergebnis unterstreicht die Fähigkeit von DeFi Alpha, Marktineffizienzen schnell auszunutzen, und bekräftigt das Engagement des Unternehmens für disziplinierte Handelsstrategien, die den Shareholder Value steigern.

DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen („DeFi")eistet, freut sich, den erfolgreichen Abschluss eines Handelsgeschäfts durch seinen spezialisierten Arbitrage-Handelsdesk DeFi Alpha bekannt zu geben, das einen Ertrag von rund 30,3 Mio. CAD (22 Mio. USD) erzielt hat.

DeFi Alpha wurde im 2. Quartal 2024 gegründet, um risikoarme, hocheffiziente Handelsstrategien auf zentralen und dezentralen Märkten umzusetzen. Im ersten Geschäftsjahr erzielte DeFi Alpha durch systematischen Arbitrage-Handel einen Umsatz von 132,1 Mio. CAD (96,8 Mio. USD) und verbesserte damit die Liquidität und die Reserven an digitalen Vermögenswerten von DeFi Technologies erheblich.

Dieses jüngste Arbitragegeschäft unterstreicht die Fähigkeit von DeFi Alpha, Marktineffizienzen mit Präzision und Umfang zu nutzen. Die sich daraus ergebenden Gewinne werden sich im Jahresabschluss des Unternehmens für das 2. Quartal 2025 niederschlagen und die Finanzlage von DeFi Technologies weiter stärken.

Olivier Roussy Newton, CEO von DeFi Technologies, kommentierte: „Die anhaltende Performance von DeFi Alpha spiegelt unseren disziplinierten Ansatz wider, um umsetzbare Chancen im Bereich der digitalen Vermögenswerte zu identifizieren. Der Ertrag von 30,3 Mio. CAD (22 Mio. USD) aus einer einzigen Transaktion unterstreicht die Stärke unserer Infrastruktur und unseres Teams und bekräftigt unseren Fokus auf die Schaffung von Shareholder Value durch innovative, risikomindernde Strategien. Wir sind davon überzeugt, dass DeFi Alpha gut positioniert ist, um als wiederkehrender Umsatztreiber zu fungieren, da wir von den sich entwickelnden Marktbedingungen profitieren, unsere bestehenden ETPs nutzen und unsere Produktpalette weiter ausbauen."

DeFi Alpha ist die firmeneigene Handelsabteilung von DeFi Technologies, die sich auf die Nutzung von Arbitragemöglichkeiten mit geringem Risiko auf den Märkten für digitale Vermögenswerte konzentriert. Mithilfe fortschrittlicher algorithmischer Strategien und tiefgreifender Marktanalysen identifiziert DeFi Alpha Preisdiskrepanzen bei digitalen Vermögenswerten und führt Transaktionen mit minimalem Marktrisiko aus. Der Desk arbeitet sowohl an zentralen als auch an dezentralen Börsen, um die Liquiditätserfassung zu optimieren und gleichzeitig die Volatilität nach unten zu begrenzen.

Das Unternehmen evaluiert weiterhin aktiv zusätzliche Arbitrage-Möglichkeiten, da die Marktvolatilität zunimmt und seine diversifizierte Produktpalette im Bereich digitale Vermögenswerte – insbesondere durch sein Valour ETP-Geschäft – günstige Bedingungen für die strategische und wiederholbare Generierung von Alpha schafft. Sowohl die bestehenden als auch die neu eingeführten Valour-Produkte eröffnen DeFi Alpha zusätzliche Möglichkeiten, konsistente Renditen zu erwirtschaften, was sie zu einem immer wichtigeren Bestandteil der gesamten Ertragsstrategie des Unternehmens macht.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet. Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem geschätzten Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte haben wir uns verpflichtet, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren. Folgen Sie DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter. Weitere Informationen finden Sie unter https://defi.tech/

Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, „ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour gehört zum Geschäftsbereich Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF). Für weitere Informationen über Valour, zum Abonnieren oder zum Erhalt von Aktualisierungen besuchen Sie valour.com.

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem die Wertentwicklung von DeFi Alpha, Handelsstrategien und zukünftige Handelsmöglichkeiten, die Bewertung der Rendite von DeFi Alpha, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften von DeFi Technologies erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten durch die Börsen, die Verfügbarkeit von Handelsmöglichkeiten für DeFi Alpha, die Änderung der Bewertung der vom Unternehmen gehaltenen digitalen Vermögenswerte, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors der dezentralen Finanzen und digitalen Vermögenswerte, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

