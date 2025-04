DeFi Technologies Inc.

DeFi Technologies und SovFi kooperieren mit der Nairobi Securities Exchange bei der Entwicklung und Einführung der Kenya Digital Exchange (KDX)

DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (CBOE CA DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt des dezentralen Finanzwesens leistet („DeFi"), zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Valour Inc. („Valour"), einem führenden Emittenten von börsengehandelten Produkten („ETPs"), die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, und SovFi Inc. („SovFi"), ein Unternehmen, das Marktliquidität und Kapitalbeschaffungslösungen für große Kapitalmarktbetreiber wie Zentralbanken, Finanzabteilungen staatlicher Stellen, Börsen und multilaterale Entwicklungsinstitutionen liefert, sind eine strategische Partnerschaft mit der Nairobi Securities Exchange („NSE") eingegangen, um die Kenya Digital Exchange („KDX") zu konzipieren und einzurichten. Diese wegweisende Initiative zielt darauf ab, die kenianische Finanzmarktinfrastruktur zu verbessern und durch Tokenisierung und den Handel mit digitalen Vermögenswerten einen einzigartigen Zugang zu den globalen Kapitalmärkten zu ermöglichen.

Diese Ankündigung stützt sich auf eine zuvor bekannt gegebene Absichtserklärung („MOU"), die zwischen Valour, der NSE und SovFi unterzeichnet wurde. Die Absichtserklärung zielt darauf ab, die Schaffung, die Emission und den Handel von ETPs auf digitale Vermögenswerte auf dem kenianischen Markt und darüber hinaus zu erleichtern, indem die Expertise von DeFi und Valour im Bereich digitaler Vermögenswerte und die spezialisierten Finanzlösungen von SovFi genutzt werden.

Stand der Börsenzulassung von Valour ETP

Die Zulassung von Valour ETPs für den Handel an der NSE ist bereits weit fortgeschritten. Seit der Unterzeichnung der Absichtserklärung hat Valour eine der führenden kenianischen Anwaltskanzleien beauftragt und sich umfassend und konsequent mit der kenianischen Kapitalmarktbehörde abgestimmt. Valour arbeitet derzeit mit lokalen Partnern zusammen, um die erforderliche Architektur für die erfolgreiche Einführung ausgewählter Valour-ETPs an der NSE vor Ende des dritten Quartals 2025 aufzubauen.

Kenya Digital Exchange (KDX) – Überblick

Die vorgeschlagene KDX wird als vollständig regulierte Plattform betrieben, die auf die Tokenisierung von realen Vermögenswerten („RWAs") wie Aktien, Schuldtiteln, Fonds oder Rohstoffen spezialisiert ist und zugleich Primäremissionen, Handel und Liquiditätsbereitstellung ermöglicht. KDX wird die Blockchain-Technologie, einschließlich der Integration mit Hedera, nutzen, um sichere, transparente und effiziente Transaktionen zu ermöglichen.

„Diese Partnerschaft ist ein entscheidender Schritt beim Ausbau der Infrastruktur für digitale Vermögenswerte in Afrika", erklärt Olivier Roussy Newton von DeFi Technologies. „Durch die Zusammenarbeit mit der NSE werden wir neue Anlageklassen anbieten, das Wirtschaftswachstum fördern und Kenia als führenden Finanz-Hub Afrikas positionieren."

Frank Mwiti, CEO bei der NSE, kommentiert die neue Entwicklung wie folgt: „Diese Partnerschaft ist ein entschlossener und strategischer Schritt in die Zukunft der afrikanischen Kapitalmärkte. Durch die Zusammenarbeit mit DeFi Technologies und SovFi bei der Entwicklung und Einführung der KDX legen wir den Grundstein für einen dynamischen digitalen Marktplatz, der neue Investitionsmöglichkeiten eröffnet, den Marktzugang verbessert und Kenia als Wegbereiter bei der Tokenisierung und dem Handel mit realen Vermögenswerten auf dem gesamten Kontinent etabliert."

Darüber hinaus umfasst die Partnerschaft SovFi, das Unternehmen und Körperschaften bei der Tokenisierung ihrer Aktien und anderer realer Vermögenswerte unterstützen und die Einführung von Blockchain auf den afrikanischen Finanzmärkten vorantreiben wird. Das Know-how von SovFi wird die Vertriebskanäle und Marktdurchdringungsmöglichkeiten auf dem gesamten Kontinent verbessern.

Stufenweise Bereitstellung und Ertragsmodell

Die ersten Phasen der KDX werden sich auf das Onboarding von Anlegern, die Einhaltung von Vorschriften und die Ausgabe von Token auf dem Primärmarkt konzentrieren. In den folgenden Phasen werden der Handel auf dem Sekundärmarkt, fortschrittliche KI-Handelsstrategien, das Market Making und die Interoperabilität mit globalen digitalen Börsen eingeführt.

Die KDX wird in drei Phasen eingeführt. Die erste Phase soll bis Ende des vierten Quartals 2025 und die letzte Phase bis Ende des zweiten Quartals 2026 abgeschlossen sein. Das Ertragsmodell für die KDX beinhaltet Handelsgebühren, Abhebungs- und Einzahlungsgebühren, Börsennotierungsgebühren, Margenhandel und Kreditvergabe, Staking Services, Initial Exchange Offerings (IEOs) und Token-Einführungen, Verwahrungsdienstleistungen, Tokenisierungsdienste, Fiat-Konvertierungsgebühren, Market Making, Renditedienstleistungen und Liquiditätsbereitstellung durch die hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, Stillman Digital.

Die KDX wird mit einer gemeinsamen Eigentümerstruktur betrieben, wobei DeFi Technologies die Technologiebereitstellung, das Liquiditätsmanagement und die operative Aufsicht übernimmt, während die NSE für den Marktbetrieb, die aufsichtsrechtlichen Genehmigungen und den Marktzugang zuständig ist.

Einführung von digitalen Vermögenswerten in Kenia

Im Jahr 2022 wurden in Kenia Kryptowährungstransaktionen im Wert von etwa 18,6 Mrd. USD (2,4 Billionen KES) getätigt – mehr als das Transaktionsvolumen einiger Geschäftsbanken im Land. Dieses beachtliche Volumen zeigt die wachsende Bedeutung digitaler Vermögenswerte in der Finanzlandschaft Kenias. Mit über 6 Millionen Krypto-Nutzern – etwa 10 % der Bevölkerung – und einer technikaffinen, mobilitätsorientierten Bevölkerung ist Kenia schnell zu einem Hotspot für Blockchain-Innovationen geworden. Das Wachstum des Marktes wird durch eine Smartphone-Durchdringungsrate von 85 %, ein prosperierendes Ökosystem für mobile Zahlungsdienste und zunehmende unternehmerische Aktivitäten vorangetrieben. Beim Besitz von Kryptowährungen gehört Kenia zu den fünf führenden afrikanischen Ländern und ist weltweit anerkannt für seine Basisakzeptanz, die weltweit auf Platz 21 liegt. Das pulsierende Fintech-Ökosystem des Landes wird von mehr als 40 aktiven Krypto- und Web3-Startups getragen. Darüber hinaus hat der kenianische Technologiesektor im Jahr 2024 Risikokapital in Höhe von 638 Mio. USD erhalten, was Kenia zum führenden afrikanischen Standort für Investitionen in die digitale Wirtschaft macht. Mit diesen robusten Kennzahlen ist Kenia auf dem besten Weg, eine führende Drehscheibe für den Handel mit digitalen Vermögenswerten und die Tokenisierung auf dem gesamten Kontinent zu werden.

Informationen zur Nairobi Securities Exchange Die Nairobi Securities Exchange (NSE) ist eine der führenden afrikanischen Wertpapierbörsen mit Sitz in Kenia. Sie ist eine erstklassige Handelsplattform für lokale und internationale Investoren und Emittenten, die vom Wirtschaftswachstum Afrikas profitieren möchten. Die NSE ist ein Gründungsmitglied der African Securities Exchanges Association und der East African Securities Exchanges Association. Sie ist Vollmitglied der World Federation of Exchanges und der Association of Futures Markets sowie eine Partnerbörse der United Nations Sustainable Stock Exchanges Initiative (UN SSE). Weitere Informationen finden Sie auf https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=4409035-1&h=59454102&u=https%3A%2F%2Fwww.nse.co.ke%2F&a=+ https://www.nse.co.ke/.

Informationen zu SovFi Inc.

Ziel von SovFi ist die Bereitstellung von Marktliquidität und Kapitalbeschaffungslösungen für große staatliche Kapitalmarktbetreiber. Die Entwicklung, Regulierung und Bereitstellung von Finanzinstrumenten durch SovFi nutzt sowohl traditionelle als auch Token-basierte Finanzkonzepte, um kostengünstige, hochliquide und börsengehandelte Produkte anzubieten. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.sov.fi/

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist im Bereich Finanztechnologie tätig und leistet Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi). Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem geschätzten Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte haben wir uns verpflichtet, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren. Folgen Sie DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter, und für weitere Informationen besuchen Sie https://defi.tech/

Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, „ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour gehört zum Geschäftsbereich Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF). Besuchen Sie valour.com, um weitere Informationen zu Valour oder Updates zu erhalten und um sich zu abonnieren.

