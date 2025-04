DeFi Technologies Inc.

DeFi Technologies ernennt Andrew Forson zum President von DeFi Technologies und Chief Growth Officer von Valour

DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (CBOE CA: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das sich auf die Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt des dezentralen Finanzwesens („DeFi") konzentriert, freut sich, die Ernennung von Andrew Forson zum President von DeFi Technologies und Chief Growth Officer von Valour, dem ETP-Geschäft des Unternehmens für digitale Vermögenswerte, bekannt zu geben.

Andrew Forson, der seit Juli 2024 dem Board of Directors von DeFi Technologies angehört, hat eine wesentliche Rolle bei der jüngsten geografischen Expansion von Valour übernommen. In seiner neuen Führungsposition in Vollzeit wird Andrew die globale Strategie von DeFi Technologies anführen und das weitere Wachstum von Valour auf den europäischen und internationalen Märkten leiten.

„Andrews Erfolgsbilanz in den Bereichen digitale Vermögenswerte, strukturierte Finanzierungen und Risikostrategien macht ihn zur idealen Führungspersönlichkeit, um die nächste Wachstumsphase von DeFi Technologies und Valour zu leiten", so Olivier Roussy Newton, CEO bei DeFi Technologies. „Seine Führungsqualitäten haben bereits dabei geholfen, unseren Expansionsplan zu gestalten, und wir sind hocherfreut, dass er nun voll bei uns einsteigt, um diesen Schwung weiter zu tragen."

Durch seine frühere Tätigkeit als Head of Ventures and Investments bei der Hashgraph Group, dem Kommerzialisierungs- und Enablement-Zweig von Hedera, bringt Andrew umfangreiche Erfahrungen mit. Dort war er maßgeblich an der Förderung von strategischen Investitionen und Innovationen im gesamten Web3-Ökosystem beteiligt. Sein finanztechnischer Hintergrund kombiniert mit einem tief reichenden Verständnis der Märkte für digitale Vermögenswerte befähigt in dazu, die Umsetzung des Ziels von DeFi Technologies voranzutreiben, den Zugang zu dezentralisierten Finanzen durch sichere und konforme Anlageprodukte zu erleichtern.

„Ich fühle mich geehrt, diese erweiterte Rolle bei DeFi Technologies und Valour zu übernehmen", kommentiert Andrew Forson. „Die Möglichkeit, das Wachstum einer so innovativen und zukunftsorientierten Organisation zu leiten, ist unglaublich spannend. Ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Team, um den Zugang zu digitalen Vermögenswerten weltweit zu verbessern und DeFi Technologies als Marktführer im Bereich Digital Finance weiter zu etablieren."

Andrew Forson hat einen MBA der renommierten Edinburgh Business School erworben und war zuvor in leitenden Positionen in den Bereichen Investment Management, Finanztechnologie und Blockchain-Innovation tätig.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet. Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem geschätzten Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte haben wir uns verpflichtet, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren. Folgen Sie DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter. Weitere Informationen finden Sie unter https://defi.tech/

Informationen zu Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour gehört zum Geschäftsbereich Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF). Für weitere Informationen über Valour, zum Abonnieren oder um Updates zu erhalten, besuchen Sie valour.com.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich unter anderem auf die Ernennung von Führungskräften bei DeFi Technologies und Valour, die globale Expansion von DeFi Technologies und Valour, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzierungen, die Wahrnehmung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorteile oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung von dezentralen Finanzprodukten und digitalen Vermögenswerten, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzprodukte und digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

