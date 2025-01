Italian Trade Agency

Italien auf der Internationalen Süßwarenmesse (ISM) in Köln: Auf dem Gemeinschaftsstand der Italian Trade Agency in Halle 4.2 offerieren 14 Unternehmen regionale Vielfalt und authentischen Genuss.

Auf dem Gemeinschaftsstand der Italian Trade Agency in Halle 4.2 laden 14 Unternehmen zu einer genussvollen Entdeckungsreise in die Welt italienischer Süßigkeiten und salziger Snacks ein. Erleben Sie die unvergleichliche Vielfalt und den puren Geschmack Italiens!

Unter dem gemeinsamen Motto "Discover Italian Delights" präsentieren 14 Herstellerinnen und Hersteller ihre köstlichen Kreationen: von feinen Süßwaren über herzhafte Snacks bis hin zu erlesenen Aufstrichen und Pasten. Zu den Klassikern zählen Torrone (weißer Nougat), Amaretti (Mandelmakronen) und Cannoli (gefüllte Teigröllchen). Der Panettone und der Pandoro, traditionelle Festtagskuchen, versüßen vor allem Weihnachten und Neujahr. Cantuccini und Ricciarelli aus der Toskana begeistern mit ihrem Mandelaroma, während das würzige Panforte aus Siena ein Highlight der Weihnachtszeit ist. Filigrane Brigidini di Lamporecchio, knusprige Chiacchiere und die zarten Montecatini-Waffeln verfeinern jede Kaffeepause. Der Colomba, der traditionelle Ostertaubenkuchen, rundet die süße Vielfalt ab.

Auch die herzhaften Spezialitäten Italiens überzeugen: Von Taralli (knusprigen Kringeln) und Grissini (Brotstangen) bis hin zu Fruchtgummis und Lakritz, Kartoffel- und Mais-Chips, Zwieback, Crackern, Nussmischungen, Trockenfrüchten und Powerriegeln - Italien bietet für jeden Geschmack den passenden Snack.

Gleich ob süß oder salzig, die gezeigten Produkte stehen für höchste Qualität und traditionsreiche Herstellung, oft mit regionalen Zutaten und laden dazu ein, das Beste der italienischen Genusskultur zu entdecken. Einige Spezialitäten, wie die Cantuccini aus der Toskana, tragen das EU-Gütesiegel "geschützte geografische Angabe" (g.g.A.).

Das Spektrum der ausstellenden Betriebe am Gemeinschaftsstand der Italian Trade Agency reicht von traditionsreichen Manufakturen bis hin zu innovativen Newcomern. "Neben alteingesessenen Unternehmen, die schon mehrfach auf der ISM vertreten waren, begrüßen wir in diesem Jahr auch wieder ganz junge Betriebe, denen wir den Einstieg in den internationalen Markt ebnen möchten", so Ferdinando Fiore, Direktor der Italian Trade Agency in Berlin.

Italien auf der ISM 2025

2. bis 5. Februar 2025 | Messe Köln | Halle 4.2, Stand D041g-G040g

Die Aussteller auf dem italienischen Gemeinschaftsstand (in alphabetischer Reihenfolge)

Das Team der Italienischen Agentur für Außenhandel freut sich auf Ihren Besuch.

Zahlen und Fakten zum italienischen Sektor

Positiver Trend trotz wirtschaftlicher Herausforderungen (Quelle: www.unioneitalianafood.it/en/)

2023 erzielte der italienische Süßwarensektor - trotz anhaltender wirtschaftlicher Herausforderungen - einen Produktionswert von 1,54 Milliarden Euro - eine Steigerung von 13,5 % im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig sank jedoch die produzierte Menge um etwa 0,5 % auf etwas über 117.000 Tonnen. Die Differenz zwischen Wert- und Mengenentwicklung verdeutlicht den Druck, dem die Branche ausgesetzt ist. Dennoch bleibt der Export ein starker Motor: Im Jahr 2023 wurden 61.723 Tonnen Produkte mit einem Gesamtwert von 294,4 Millionen Euro ins Ausland geliefert.

Auch Schokoladeprodukte trugen erheblich zum Erfolg bei. Mit einer Gesamtproduktionsmenge von über 656.000 Tonnen erzielte der Sektor einen Umsatz von 7,35 Milliarden Euro - ein Plus von 6,0 % im Vergleich zu 2022. Von diesem Umsatz entfielen 6,47 Milliarden Euro auf Fertigerzeugnisse und 875,8 Millionen Euro auf Halbfertigerzeugnisse.

Der Backwarensektor - dazu gehören Knäckebrot, Zwieback, Kuchen, Torten, Teigriegel, Gebäck und Kekse - erzielte 2023 einen Umsatz von 7,25 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 6,5 % gegenüber dem Vorjahr. Auch mengenmäßig konnte die Branche zulegen: Mit 1,399 Millionen Tonnen stieg die Menge um 1,0 %. Besonders dynamisch entwickelten sich die Exporte: Backwaren generierten 2023 einen Auslandsumsatz von über 3,78 Milliarden Euro - ein Anstieg von 13,2 % im Vergleich zu 2022. Insgesamt wurden 796.611 Tonnen italienischer Backwaren in die ganze Welt geliefert.

Die Produktion von Eiscreme erreichte im Jahr 2023 einen Umsatz von 1,864 Milliarden Euro, wovon Exporte 345 Millionen Euro ausmachten.

Deutsche Importe aus Italien im Jahr 2023 (Quelle: Trade Data Monitor)

Deutschland importierte 2023 Süßwaren und Backwaren aus Italien im Gesamtwert von rund 820,2 Millionen Euro, was einem Anstieg von 15,4 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die einzelnen Produktkategorien entwickelten sich dabei wie folgt:

Produkte auf Zuckerbasis (z. B. Bonbons und Kaugummi): rund 48,5 Mio. Euro (+25,3 %).

Schokolade und andere Kakaoerzeugnisse: rund 233,3 Mio. Euro (+14,5 %).

Bäckerei-, Konditorei- und Süßwaren: rund 499,2 Mio. Euro (+17,8 %).

Speiseeis: rund 39,9 Mio. Euro (-11,5 %).

Im Zeitraum Januar bis September 2024 setzte sich der positive Trend mit einem Zuwachs von 18,5 % fort (im Vergleich zum Vorjahreszeitraum). Auch Speiseeis konnte mit einem Plus von 14,7% in die Erfolgsspur zurückkehren.

Italien ist für die oben genannten Produktkategorien wertmäßig der viertgrößte Importpartner Deutschlands, dies knapp hinter Polen, Belgien und den Niederlanden.

Auf globaler Ebene gehört Deutschland zu den wichtigsten Abnehmerländern Italiens, es rangiert hinter Frankreich und noch vor den USA und dem Vereinigten Königreich.

Über die Italian Trade Agency

Als staatliche Agentur für Außenhandel hat die ITA die Aufgabe, die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen Italien und dem Ausland zu fördern und die italienischen Herstellerinnen und Hersteller bei der internationalen Vermarktung u. a. von Genussprodukten "Made in Italy" zu unterstützen. Die Italian Trade Agency ist mit 87 Büros in 74 Ländern vertreten.

Über die ISM

Die ISM gilt als die weltweit führende Fachmesse für Süßwaren und Snacks. Sie findet seit 1971 jährlich statt. Vom 2. bis 5. Februar 2025 ist es wieder soweit. Das Angebot der ausstellenden Unternehmen umfasst Schokolade und Schokoladenerzeugnisse, Zuckerwaren, feine Backwaren, salzige Knabbereien, Trend Snacks, Natural Sweets, Frühstückssnacks, Eiscreme, tiefgekühlte Süßwaren und Rohmassen. Auch Verbände und Verlage sind mit Ständen vertreten. Aus Italien werden rund 150 Aussteller erwartet.

Weitere Informationen zur italienischen Messebeteiligung gibt es hier.

