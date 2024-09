schauinsland-reisen gmbh

schauinsland-reisen holt Weltrekord zurück nach Deutschland

Hockenheim/Duisburg (ots)

XXL-Ballon-Oktopus sorgt für Begeisterung auf dem GLÜCKSGEFÜHLE Festival

Das Glück liegt in der Luft - im wahrsten Sinne des Wortes. Auf dem GLÜCKSGEFÜHLE Festival am Hockenheimring hat schauinsland-reisen heute Mittag einen neuen Weltrekord aufgestellt, der das Publikum in Staunen versetzte. Mit einem farbenfrohen XXL-Oktopus, der eindrucksvoll über den Köpfen der zahlreichen Festivalbesucher schwebte, hat der Reiseveranstalter den Weltrekord für den größten Oktopus aus Luftballons zurück nach Deutschland geholt.

Mit 27.862 Ballons und einer Spannweite von 65,45 Metern ist der Ballon-Oktopus ein imposanter Anblick, der die Menschen zum Strahlen brachte. Die offizielle Vermessung wurde von Rekordrichterin Laura Kuchenbecker, REKORD-INSTITUT für DEUTSCHLAND (RID), durchgeführt. Um 13.42 Uhr stand fest: Der neue Weltrekord ist amtlich - und übertrifft damit den bisherigen Rekord aus Malaysia.

"Sechs Tage am Stück harte Arbeit, kaum Schlaf - und einige hundert Ballons sind geplatzt. Doch alles hat sich mehr als gelohnt", sagt Guido Verhoef strahlend, der kreative Kopf hinter dem Ballonkunstwerk. Auch Mike Laub von schauinsland-reisen, der die Weltrekord-Urkunde entgegennahm, zeigte sich begeistert: "Wir haben lange überlegt, wie wir das Thema Urlaub und Glücksgefühle verbinden können - mit einer beeindruckenden Unterwasserwelt, schnorcheln und tauchen. Die Idee passte perfekt, also haben wir sie umgesetzt. Und wir können sagen: Es ist großartig geworden, und der Weltrekord krönt das Ganze!"

Markus Krampe, Veranstalter des Festivals, betonte: "Es ist überwältigend zu sehen, wie so ein gigantisches Kunstwerk aus Luftballons realisiert wurde. Nach dem Festival steht erstmal das Abschlussspiel von Lukas an und danach sind wir wirklich alle urlaubsreif." Lukas Podolski, Mitinitiator des Festivals und Gesicht der Aktion, stimmte zu und fügte lächelnd hinzu: "Genau, wenn es wieder Zeit für Urlaub ist, setze ich natürlich auf schauinsland-reisen." Zur Bedeutung des Festivals sagte Podolski: "Uns ist es wichtig, den Leuten hier etwas Besonderes zu bieten, sodass sie am Ende nach Hause gehen und sagen: Tolles Festival, tolles Programm. Wenn man gute Arbeit leistet, kommen die Auszeichnungen von alleine."

Ein weiteres Highlight ist das große Gewinnspiel von schauinsland-reisen: Ein luxuriöser Aufenthalt für zwei Personen im Hotel Cora Cora Maldives wartet auf den glücklichen Gewinner. Wer teilnehmen möchte, kann sich noch bis Donnerstag, 19.9.24, unter http://www.schauinsland-reisen.de/gewinnspiel-gluecksgefuehle registrieren - mit etwas Glück geht es dann schon bald auf die Malediven.

