Traders Place GmbH & Co. KGaA

Traders Place erweitert Angebot und startet Handel mit Kryptowährungen

Freilassing (ots)

Seit August 2023 ist Traders Place mit Sitz im bayerischen Freilassing aktiv und hat sich zum Ziel gesetzt, die beste Lösung am deutschen Online-Broker-Markt anzubieten

Der neue deutsche Online-Broker “Traders Place” ( www.tradersplace.de) bietet ab sofort auch den Handel mit Kryptowährungen an. Die Plattform ist derzeit der einzige Anbieter am Markt, der das vollwertige Portfolio eines klassischen Brokers mit dem günstigen Handel von Neo-Brokern verbindet. Anleger können nun rund um die Uhr neben Aktien, ETFs, Fonds, Derivaten und Anleihen auch mehr als 30 verschiedene Kryptos wie Bitcoin, Ethereum, Solana oder Ripple kaufen und verkaufen - alles in einem Depot. “Ab einem Ordervolumen in Höhe von 500 Euro fallen bei uns keine Transaktionsgebühren an - es wird lediglich ein marktüblicher Spread wie auch beim Handel von Wertpapieren an einer Börse verrechnet”, betont Ernst Huber, Gründer und CEO von Traders Place ...

>> Pressetext & Fotos: www.pressefach.info/tradersplace

Original-Content von: Traders Place GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell